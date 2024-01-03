Кыргызы как прямые генетические наследники андроновцев, аркаим-синташтинцев, скифов, сюнну-хуннов, - Зоотбек Кудайбергенов

11:45 04.01.2024 Кыргызы как прямые генетические наследники андроновцев, аркаим-синташтинцев, скифов, сюнну-хуннов



Автор: Зоотбек Кудайбергенов

3 Января 2024



Доктор химических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 30 лет работающий профессором Гарвардского университета, специалист по древним языкам и "ДНК-генеалогия" Анатолием Алексеевичем Клесов утверждает:



"Древние предки начали расходиться примерно 64-70 тысяч лет назад. Примерно 50 т. л. н. люди были заселены в Австралии, Индонезии, и других регионах, говорили на разных языках, но был видимо какой-то катаклизм. 40 -30 т. лет назад был расцвет цивилизации Сибири. Первая волна 30-20 т. лет назад в южной Сибири гаплогруппа Р разделился на гаплогруппы: R и на Q(ку) и часть пошла в Северную Америку, часть в Южную Америку, народ Мая и другие – индейцы. Примерно 16 т. л. н. из Сибири из гаплогруппы R 1 А вышла гаплогруппа R 1 Б и последние пошли из южного Урала, через Волгу, Аральское море на Кавказ, на восточную и западную Европу, Ближний восток, Месопотамию. Третья волна из Сибири - Арии примерно в 5-6 тысяч лет назад пошли на Ближний Восток и создали Шумерскую, Вавилонскую, а примерно 3600 годах арии пришли на Иранское плато и создали Ассирийскую, Персидскую цивилизации. Южная Сибирь, Урал – потомки ямной культуры, гаплогруппа R 1 б создали Шумерскую цивилизацию, которые говорили на древнетюркских языках, а также Западную Европейскую цивилизацию(95% Ирландцы, 50-80 % Великобритания, Франция, Германия и другие). А носители гаплогруппы R 1 А создали Восточно-Европейскую цивилизацию. Были репрессии в СССР тех лиц, кто пытался удревнить тюркские языки. Протоскифы говорили на древнем тюркском языке, а уже скифы говорили и на тюркских языках и на иранских языках. Z 93 гаплогруппа – это арийская, скифская линия, русские не входят, но татары, чуваши, башкиры, тувинцы, узбеки, киргизы и другие жители РФ входят и относятся к гаплогруппе R 1 А.Тюркский язык был в Золотой Орде. Тюркский язык – короткий, рубленные слова, почти не изменяющиеся за тысячелетний период. Древние шумерские языки близки к тюркским. А.Клесов рассказал о феномене того, почему тюркские языки сохранились лучше, и все тюрки друг друга понимают лучше и спокойно читают свои древние тексты, в отличие от русских или других народов, которые не могут читать тексты даже 15-16 веков". Третья волна из Сибири примерно в 6-5 тысяч лет назад пошли на Ближний восток и создали Шумерскую, Вавилонскую цивилизации. С Аркаима, часть через Урал люди пошли в Индию создали арийскую элиту-высшую касту Индии – 72 % - R1 А, брахманы-брамины 95% R1 А; а другая часть пошла на Алтай, несколько тысяч километром и создали протоскифскую(скифскую) цивилизацию, основа арийская, также Z -93. При этом протоскифы имели своих жен европеоидных, а также вступали в брак и с местными, монголоидными женщинами, поэтому скифы имеют и европеоидных и монголоидных потомков (Ганнибал - Пушкин). 3600 годах эти арии пришли на Иранское плато, и создали персидскую цивилизацию. Шумеры говорили на древнетюркских языках. Потомки шумеров имеют гаплогруппу 1 R б, выходцы из южной Сибири, основали Тюркский язык один из самых древнейших языков". Финский пале лингвист Симо Парпола 2007 г. на международной конференции Ассирологов, проходившей в г. Москве заявил: " Исследования показали, что язык Шумеров в генетическом плане родственен с Уральскими языками, который появился более 3 тысячи лет назад, многие слова тождественны тюркскому, по грамматическим морфемам, базисам слов, такие же, как и уральские языки".



Российские исследователи письменности–востоковеды, шумерологи В. Емельянов, И.М.Дьяконов и другие пишут, что многие ученые считают, что язык шумер родственен тюркской семье языков, то есть является прототюркским. Какие есть основания считать шумерский язык родственным тюркским? Примеров много, но приведем только несколько: тюркский: юр – следуй; юр+ен–следовавший. шумерский: ер – следуй, ер+ен – следовавший. Другие соответствия в словообразовании: тюркский: тенгри-ники – принадлежащий богу, шумерский: ники-дингир – принадлежащий богу; тюркский: уг-кен – широкое племя (древнетюркское). шумерский: кен-уг – широкое племя. Еще несколько лексических соответствий: тюркский: тири – живой; от – огонь; узун – длинный; шумерский: туру – живой; уд – огонь; ада – отец; узук – длинный; ама ‘мать’, ту ‘родить’, ере ‘муж’, ‘угу ‘стрела’, таг ‘прицепи’, ме ‘я’, , ане ‘вот’, кир ‘грязь’, уш ‘три, туш ‘спуститься; удун - ‘дрова и другие. Однако в советское время сравнение шумерского и тюркского языков считалось "антинаучным и ложным", т.е. противоречащим коммунистическим установкам.



Финский палеолингвист Симо Парпола 2007 г. на международной конференции Ассирологов, проходившей в г. Москве заявил: " Исследования показали, что язык Шумеров в генетическом плане родственен с Уральскими языками, который появился более 3 тысячи лет назад, многие слова тождественны тюркскому, по грамматическим морфемам, базисам слов, такие же, как и уральские языки Исаак Тейлор(1829-1901) филолог, топонимист, христианский проповедник утверждал, что " Язык Этрусков и Алтайский язык состоят в одной группе. Этруски были тюрками. Первыми на Запад пришли алтайцы (турецкие) народы, первыми приручившие лошадь. Язык Этрусков и Алтайский язык состоят в одной группе. Что касается происхождения басков, Тейлор полагал, что они были прямыми потомками этрусков. Он считал, что этрусский язык принадлежит к Алтайской языковой группе. Этрусских жрецов в целом называл шаманами".



К такому же выводу пришел президент международной "Лингвистический Европейский Атлас" (АLЕ1982-1998 ж.), академик академии наук Швеции и Италии, самый известный исследователь этруского пале языка, профессор Марио Алинеи 2013 г. в Риме издал работу в 2 томах "Этруски были тюрками"("Gli etruschi erano turchi (Dalla scoperta delle affinita genetiche alle conferme linguistiche e culturali)", в котором пишет: "Фин-угоры, пришли с Алтая, с Востока в период мезолита в Европу и стали жить вместе с индоевропейцами. Самыми первыми пришли с Алтая, так как они первыми научились использовать диких лошадей, и передвигались на большие расстояния. Культура была тюркской, курганная культура принадлежит им. В 2004 году генетические исследования показали сходство тюрков и этрусков на 98%. Этруски как и Шумеры бога называли Бог - Дингир - Тин, Тиния, а тюрки(Тенгри). Аtta –этруски, а ata (тюрк.) – отец; . a(б)a –дед; apa (Орхоно-Енисейские эпитафии) - дед;(о)qlan(уулун) сын; мини- мен; PR(бир); THURUTH-4; SEX-сегиз; THUX (тогыз); UN (ун), UTUS (отыз);CARUC (кырык); ELLU (еллу). Aс(к) (ак), HARA (кара), HUSL (кызыл). Латинский алфавит был составлен на основе алфавита языка Этрусков, и другие народы Европы научились и использовали применительно к своему языку. Во второй главе, автор отмечает, что культура тюрков и этрусков настолько похожа, как и обычаи, легенды, также обращает внимание на происхождения их от рода волков". Азербайджанский филолог, тюрколог Фирудин Агаси оглу 2010году в работе "Этруско-тюркские связи" (F. Ağasioğlu, "Etrusk – türk bağı", Bakı, 2010) пишет: "Этруски были тюрками".



Академик академии наук Швеции и Италии, самый известный исследователь этрусского палеоязыка, профессор Марио Алинеи, Жан-Поль Тюийе приводят связь этрусков и тюрков. Фин-угоры, пришли с Алтая, с Востока в период мезолита в Европу и стали жить вместе с индоевропейцами. Самыми первыми пришли с Алтая, так как они первыми научились использовать диких лошадей, и передвигались на большие расстояния. Культура была тюркской, курганная культура принадлежит им. В 2004 году генетические исследования показали сходство тюрков и этрусков на 98%. Этруски как и Шумеры бога называли Бог - Дингир - Тин, Тиния, а тюрки(Тенгри). Аtta –этруски, а ata (тюрк.) – отец; . a(б)a –дед; apa (Орхоно-Енисейские эпитафии) - дед;(о)qlan(уулун) сын; мини- мен; PR(бир); THURUTH-4; SEX-сегиз; THUX (тогыз); UN (ун), UTUS (отыз);CARUC (кырык); ELLU (еллу). Aс(к) (ак), HARA (кара), HUSL (кызыл). Латинский алфавит был составлен на основе алфавита языка Этрусков, и другие народы Европы научились и использовали применительно к своему языку. В 2004 году генетические исследования показали сходство тюрков и этрусков на 98%.". Культура тюрков и этрусков настолько похожа, как и обычаи, легенды, также обращает внимание на происхождения их от рода волков". tush – могила; төшерү (тат.) – опускание; mi, mini – я, меня; мин, мине – я, меня;THURUTH (дүрт), MEX (беш), VELTI (чув. "велти", общетюркск. "алты"), Личные местоимения:Я – mi (мин), ты – te (син), мы – man (без), вы – tan (сез). Качественные прилагательные: белый – AC (ак), черный - HARA (кара), зеленый - XIŞL (яшел),синий – SINER (зәңгәр), красный HUSL (кызыл). Такое обилие совпадений в фонетике, лексике и грамматике этрусского и тюркских языков говорит о явно не случайном характере этих совпадений. Даже не для специалиста очевидно, что подобная глубинная языковая связь между этими языками говорит не просто о культурном взаимовлиянии, а о генетическом родстве этих языков и народов.



. Азербайджанский филолог, тюрколог Фирудин Агаси оглу еще в 2010 году издал книгу "Этруско-тюркская связь" (F. Ağasioğlu, "Etrusk – türk bağı", Bakı, 2010). Фактически в обоих исследованиях много схожего. На картине из книги Ф.Агаси оглу, переизданная на немецком в Германии, показана аналогия между этрусским и древнетюркским древне-кыргызским руническим) алфавитам. Крупный советский ученый Серге́й Па́влович Толсто́в - советский историк, этнограф, археолог, исследователь истории народов Средней Азии; истории, этногенеза, директор Института этнографии, Института востоковедения и ученый секретарь Президиума Академии наук СССР, Член-корреспондент АН СССР (1953), более решительно высказался за связь шумерского языка с урало-алтайскими языками.



Малов С.Е. российский и советский лингвист, востоковед-тюрколог, член-корреспондент АН СССР "Древние тюркские языки" 1952 г. "Тюркский язык один из самых древнейших языков. Тюркские языки были за 5 в. до н.э. и более древнее, но мы просто не имеем знаний".



Дж. Джосселин в 1672 году опубликовал книгу "Редкости Новой Англии", в которой указал, что "индейцы Америки (племени сиу-хока) по своему облику, манерам, обычаям напоминают "татар", которые говорят на турецком языке". Дж. Джосселин не был лингвистом или ученым, его книга рассказывала о жизни и обычаях индейцев Северной Америки. Фредерих Льюис Отто-Рериг(1819-1908) уроженец Пруссии, лектор королевской восточной академии Франции, специалист по восточным и языкам индейцев, пришел к выводу, что языки племени сиу и дакота может быть отнесено к Урало-Алтайскому семейству языков, которое охватывают очень широкие районы и носители их расселились на обширной территории и представлены многочисленными ответвлениями народов Восточной Европы, Сибири и Средней Азии. Например, в 1935 году в Риме на XIX Международном конгрессе востоковедов Б. Феррарио выступил с докладом о возможном родстве языка кечуа с тюркскими, алтайскими языками.



В 1967 году Стиг Викандер опубликовал в шведском журнале "Ethnos" ("Этнос") статью "Имеется ли связь языков группы майя с языками алтайского семейства", в которой сравнил лексику языка майя с турецким языком и затронул вопросы их грамматического строя. Кроме этого, С. Викавдер нашел отдельные параллели соответствий с тунгусским, японским и корейским языками. Он пришел к выводу, что языки майя и алтайские языки имеют общее происхождение. Диоскоро Пуэбла. "Высадка Колумба в Америке"Фото: wikipedia.orgНа самом деле, Евразия и Северная Америка были когда-то соединены сушей, так называемой Берингией, существовавшей на месте Берингова моря. По этому сухопутному перешейку около 30 тыс. лет назад шла активная миграция во время ледникового периода, когда южные районы Восточной Сибири, Дальнего Востока и Якутии вследствие таяния ледников затапливались, поэтому миграция была направлена на северные территории. Конец этой ледниковой эпохи наступил примерно 12-17 тысяч лет назад, когда климат стал меняться в сторону потепления, уровень мирового океана начал повышаться и на месте Берингии образовался Берингов пролив.



Дмитрий Петров – российский лингвист(синхронный переводчик М.Горбачева, Б.Ельцина, Путина), профессор, читающий на 50 языках мира,(источник: Википедия, ютуб видео): Прародина тюркских языков, большинство исследователей считают Алтай. Первыми освоив лошадь, повозку, они проникли на обширную территорию Евразии. Финно-угорские языки(Финнские,Венгерские) тоже входят в эту группу. Тюркские языки составляют основу государственного управления России. Например слово казна, таможня, и другое( деньги-тенге…). Турки вышли из Алтая,



захватили Столицу Византии и основали Османскую империю. Самая первая письменность тюрков была руническая. Эта письменность была изобретена на Енисее.



Доктором филологических наук, главным научным сотрудником и заведующей отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, членом-корреспондентом РАН профессором Центра компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ Анной Владимировной Дыбо от 24 октября 2013 г. из ее выступления видно, что " в китайской транскрипции ханьской династии этноним сюнну указывается – кыргыз, санхунна", язык гуннов - протюркский язык". Сюнну-хунну одно обозначение народа".



М.В.Крюков-советский и российский историк-китаевед, этнолог, доктор исторических наук, профессор; Н.Чебоксаров, этнограф и антрополог, доктор исторических наук, профессор; М.В.Софронов-доктор филологических наук, в совместной работе "ДРЕВНИЕ КИТАЙЦЫ-проблемы этногенеза"( АКАДЕМИЯ НАУК СССР, МОСКВА 1978) пишут: "Уже в III тыс. до н. э. Южная Сибирь была заселена народами арийского происхождения, носителями Афанасьевской земледельческо-скотоводческой культуры. На смену "афанасьевцам" в Южную Сибирь с территории Восточно-Европейской равнины пришли другие арии, "андроновцы"; андроновская культура XVII–XI вв. до н. э. заложила в этом регионе основы последующих культур железного века. Восточный Туркестан (провинцию Синьцзян) по крайней мере уже в I тыс. до н. э. населяли люди европеоидной расы. В конце V - нач. IV тыс. до н. э. в среднее течение Хуанхэ и в бассейн р. Вэйхэ с севера пришла группа сибирско-монгольских ариев, оставившая здесь культуру Баньпо с керамикой "скифского" типа (4200–3500 гг. до н. э.). Письменные источники Китая сообщают, что как раз в XXII в. до н. э. в стране утвердилась новая династия Ся, северо-западная по происхождению. На смену последнему из "пяти императоров" Яньди, разгромленному южными народами, пришел император Хуанди, принадлежавший к тому же роду. С народом Хуанди пришли сибирско-монгольские арии, которые составили правящий слой царства Ся. Период правления Ся завершился около 1600 лет до н. э.; на смену ему пришло государство Инь.



В то время как западная, европейская группа скифов установила контроль над Мидией и Малой Азией (654 г. до н. э.), сибирские скифы завоевали среднее течение реки Хуанхэ. В середине VII века до н. э. Великая Скифия достигла вершины своего могущества, установив контроль практически над всей Азией. Но именно скифы Сибири, Алтая, Тувы, Монголии давали Китаю императорские династии и воинскую знать пишут автору в примечании к картинке. Известный китайский историк Го Мо-жо, рассматривая изменение стиля китайской бронзы эпохи Чуньцю, пришел к выводу, что здесь не обошлось без влияния скифского искусства47. При владычестве скифов китайская одежда претерпела серьезное изменение. По примеру скифов, китайцы одели… штаны. Чжоусцам и иньцам этот предмет одежды не был известен. Поэтому когда в IV в. до н. э. правитель царства Чжао, Улин-ван, ввел в своей армии ношение штанов, заимствованных от северных соседей, это означало поистине революционные изменения в традиционном костюме. Вскоре штаны вошли во всеобщее употребление"48. Столь серьезное новшество, начавшееся к тому же с армии, было вызвано необходимостью военного характера. Заимствовался скифский тип конного войска, и вместе с ним одежда всадника.



Ю. Худяков приходит к выводу, что "Описание событий, в которых участвовал шаньюй Чжичжи, подтверждают, что в конце I тыс. до н. э. кыргызы обитали в Восточном Туркестане".



Профессор Клесов А.А., специалист ДНК-генеалогии, отмечает: "Арийцы пришли в Китай из Алтая. Только в провинции Ганьсу в ходе исследования - 90 млн. населения имеют гаплогруппу R 1 A, Z 93". Эта ветка кыргызская.



Бернштам A.Н. в работе "К вопросу происхождения кыргызского народа. Буржуазные исторические концепции о древнетюркском обществе",-отмечает, что вывод Дегиня о том, что "Хунну было кочевое государство, из которого впоследствии вышло турецкое, а затем монгольское", [98] несомненно, заслуживает внимания, так как он явился следствием того, что Дегинь нашел имеющее место единство в истории этих трех народов. Единство в социально-экономическом строе этих трех народов мы действительно наблюдаем, и указания Дегиня есть заслуга ученого, писавшего в середине XVIII . Поскольку это была та среда, где кристаллизовались кыргызкие племена, отмечает он, поскольку этнические группы саков, усуней, племена гуннского союза, карлуков и т.д., с их культурой, языком, обычаями были той средой и теми компонентами, из которых складывалась кыргызская народность, постольку их история явилась в известной мере историей тяньшанских кыргызов. Вот почему историки имеют право, анализируя кыргызский орнамент, кыргызский фольклор, кыргызскую этнонимику, восстанавливать эти слагаемые кыргызский народности наряду с их древним основным этническим ядром. Но, называя те или иные памятники древнего Тянь-Шаня сакскими, усуньскими, гуннскими, согдийскими и т.п., мы не можем называть их кыргызскими, так как в то время еще не сложилась собственно киргизская культура Тянь-Шаня, а саки, усуни, гунны, согдийцы вошли в состав не только кыргызов, но и других народов. Не называя их культуру кыргызский, мы вместе с тем с полным правом называем все эти явления культурным наследством кыргызского народа. Собственно кыргызский культурой Тянь-Шаня до сложения кыргызский народности следует считать культуру енисейско-кыргызких элементов на Тянь-Шане, выявляющуюся в немногочисленных пока еще памятниках раннего средневековья.



Николай Александрович Аристов((1847-1910[2]) - русский историк-востоковед и этнограф, действительный статский советник) "Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Большой орды и каракыргызов на основании родословных сказаний и сведений о существующих родовых делениях и родовых тамгах, а также исторических данных и начинающихся антропологических исследований". Нынешние кара-кыргызы суть прямые потомки, пришедшие в западный тяньшань, из средней Монголии, за полтора столетия до Рождества Христова(за 150 лет до н.э.) Усуней. Усуни составляли только часть коренных кыргызов, отделившиеся от оставшегося на Енисее народа –кыргызов. Усуньский народ, в Средней Монголии, состоял не из одних кыргызов, а был союз тюркских народов, во главе стоял усуньский отдел рода кыргыз. Общие предки усуней и енисейских кыргызов-древние кыргызы- произошли от смешения тюрков с динлинами, которые были из племени древней северо-азиатской длиноголовой и светлоокрашенной рассы. Остатки динлинов(по тюркски "ала") найдены на Енисее под именем Арипов, Асанов, Котов(стр.459)".



Всемирно известные археологи, историки-исследователи А.Н.Бернштам, А.П.Окладников, С.В.Киселев и другие на основании артефактов, в ходе археологических исследований найденных в местах проживания кыргызов, пришли к мнению, что так называемые Афанасьевским (III-нач.II тыс. до н.э.). , Андроновским (первой половине 2-го тыс. до н. э.) Карасукским, (кон. 2-го - начало 1-го тыс. до н. э.) Таштыкским (2 в. До н.э. – 5 в. н.э) – культуры имеют прямое отношение кыргызам, ареал распространения ‒ предгорья и высокогорные долины Алтая, степи Минусинской котловины (правильнее кыргызский минозонской), и других местах. Изучением мировоззрения древних людей, в том числе скифов, занимался академик А.П. Окладников. Вместе с Е.А. Окладниковой он досконально изучили древние наскальные рисунки Горного Алтая, в частности, рисунки Елангашской долины, и сделал важные научные выводы в книге "Древние рисунки Кызыл-Келя" (1985). Авторы книги пишут, что рисунки на камнях Елангаша создавались в течение долгого времени, начиная с III тысячелетия до н. э. и до скифского периода. Они указывают: "К рисункам эпохи бронзы относятся изображения колесниц, быков, яков; к скифскому времени – изображение оленей-пигалиц, символических фигур лучников. До настоящего времени сохранились легенды тюрок-алтайцев о связи наскального искусства с культом гор и камней" (стр. 8-9). Пятна на наскальных рисунках символизируют солнце, звезды и имеют астральное значение (стр. 4). Древние мастера особо выделяли изображения козлов, оленей, быков, яков, лошадей. Почитание дикого козла уходит корнями в каменный век. Камень с изображением козла алтайцы называют "теке таш" (по-тюркски – "козлиный камень"). Круглые крупные пятна или небольшие точки, нарисованные рядом с головами козлов, могут символизировать солнце (стр. 5). На скалах изображены быки, тянущие повозки, яки, груженные поклажей. Быками были запряжены погребальные повозки, обнаруженные при раскопках ямно-афанасьевской культуры на Днепре.



Анатолий Пантелеевич Деревянко-академик РАН, доктор исторических наук, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), профессор, Михаил Васильевич Шуньков- доктор исторических наук, директор, заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск)



"1987 на юге Челябинской области во время строительства водохранилища был обнаружен уникальный памятник прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы – укрепленное поселение раннегородского типа. Свое имя Аркаим получил от горы, находящейся неподалеку. В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об открытии интереснейшей древней культуры, которая получила условное название "Страна городов". В науке эта археологическая культура называется аркаимско-синташтинской. Значимость открытия Аркаима и других укрепленных поселений этого типа, является бесспорной, так как оно дало совершенно новые данные о путях миграции индоевропейцев и позволило доказать, что более 4 тысячи лет назад в Южно-Уральских степях существовала достаточно высокоразвитая культура. Аркаимцы занимались металлургией и металлообработкой, ткачеством, гончарством. Основу их хозяйства составляло скотоводство. Укрепленные поселения аркаимско-синташтинской культуры датируются рубежом III-II тысяч до н.э. Также ученые предполагают, что здесь был центр возникновения европейской цивилизации. По найденным черепам ученые установили, что поселенцы относились к европеоидной расе. При исследовании ископаемой ДНК у представителей синташтинской культуры были обнаружены Y-хромосомная гаплогруппа R1a.



. Антропологические реконструкции мужчины и женщины можно увидеть в Челябинском областном краеведческом музее и музее природы и человека заповедника "Аркаим". Жители были металлургами, скотоводами, земледельцами и воинами. Они умели обрабатывать шкуры, кость, изготавливать глиняную посуду и ткать. Археологический памятник отнесли к рубежу III-II тысячелетия до н. э. Возраст укрепленного поселения бронзового века составляет более 4 тысячи лет. На Урале известны куда более старые археологические памятники. Уникальность же Аркаима в том, что он был создан по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой. Аркаим назван по расположенной в 4 километрах южнее горе. Топоним "Аркаим" происходит от тюркского слова "арка" - "хребет", "спина", "основа". В южно-уральской степи, на берегу реки Большая Караганка лежит Аркаим, город Солнца. Прародина древних арийцев, город Заратустры, древняя обсерватория. "Дедушка" Трои, "родной брат" Стоунхенджа. Аркаим поразил археологов сложностью своей архитектуры. Город был оставлен жителями за 1500 лет до нашей эры. Рим был основан только в 754 г. до н. э. а расцвет Греции происходил в V–VI веках до н. э. Величайшей культуры, которому 4800 лет. После открытия Аркаима при помощи аэрокосмических исследований в этом регионе было обнаружено еще более двух десятков подобных поселений, названных Страной городов. Любопытно, что города и укрепления схожего с Аркаимом типа были найдены на большой площади, которая охватывает и Челябинскую область, и юго-восток Башкортостана, и восток Оренбургской области и даже север Казахстана. Все они относятся к эпохе средней бронзы и вместе образуют так называемую "Страну городов", здесь действительно жила развитая цивилизация. Сторонники "арийской" идеи, представившие Аркаим столицей древней "арийской" цивилизации. Аркаим считается "местом силы"[11], "прародиной" "арийцев" или индоевропейцев[13][6], "колыбелью мира".[ Г. Б. Зданович - археолог, доктор исторических наук, Т.С.Малютина_ кандидат исторических наук, археолог, "Аландское-Аркаим, в работе: "Древнее наследие Южного Урала" фото, рисунки, чертежи: из архива заповедника "Аркаим", а также Т. С. Малютиной, Г. Б. Здановича, Д. Г. Здановича, Е. А. Анферовой, Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области Благотворительный фонд "Аркаим":- Население "Страны городов" относится к протоевропеодному антропологическому типу, широко распространенному в евразийских степях в эпоху бронзы. Монголоидные признаки полностью отсутствуют. Сейчас аркаимские (синташтинские) колесницы считаются самыми древними в мире колесницами с использованием конской тяги. Были развиты ремесла, гончарство, обработка кости, кожи, ткачество. Люди Аландского и "Страны городов" были первооткрывателями новых технологий, что привело к рождению уникальной евразийской металлургической провинции. Открытие укрепленных центров протогородской цивилизации среднего бронзового века на Южном Урале заставляет пересмотреть всю историю степной - лесостепной Евразии и вклад народов степного пояса в мировую культуру. Южный Урал всегда был перекрестком исторических дорог".



Кузьмина Елена Ефимовна советский и российский археолог и культуролог, специалист по индоиранской проблематике, доисторическим степным миграциям, культурологии, музееведению. Главный научный сотрудник Сектора прикладной культурологии и культурной политики Российского института культурологии, действительный член Российской академии естественных наук (1998), доктор исторических наук, заслуженный деятель науки, Сенсацией явилось открытие в Синташте на дне могил канавок, в которых сохранились отпечатки колес со спицами. Это остатки древнейших в мире колесниц. Они были выявлены также в могильниках Каменный Амбар, Солнце II, на Урале и Улюбай, Берлик II, Сатан в Казахстане. Таким образом, на синташтинском этапе был совершен ряд важных взаимосвязанных инноваций: применены легкие боевые колесницы со спицами; разработаны методы тренинга лошадей и запряжки их в колесницы при помощи псалиев; в широких масштабах налажена разработка местных месторождений медной руды; усовершенствована выплавка металла и его искусственное легирование, что повышало качество изделий; наконец, развернуто строительство по заранее созданному четкому плану монументальных поселений с тщательно продуманной системой фортификации. Все это свидетельствует об огромном прогрессе развития общества, достигнутом на этом этапе. Племена, овладевшие этими инновациями, усилились и обогнали своих соседей, что позволило им установить широкие культурные связи в Евразии и начать передвижение по трассам будущего Великого шелкового пути (см. ниже).



В степях от Дона до Центрального Казахстана в короткий отрезок времени распространилась новая культура, характеризующаяся прогрессом металлургии и появлением колесничной тактики боя. Центр ее находится на Южном Урале, где выявлены укрепленные крепости. Их возникновение В. В. Отрощенко (2001) связывает с необходимостью защиты района медных рудников и самих металлургов и их продукции, что представляется убедительным. Аркаим бесспорно является центром металлургического производства. Это позволяет констатировать наличие в синташтинско-петровском обществе двухколесных колесниц с колесами со спицами, запрягавшихся 56 Глава III парой лошадей. Размер выступающей ступицы недостаточен для устойчивости колесницы и потому признали ее не подлинной колесницей, а "протоколесницей". Что касается выступающих ступиц, то сравнить синташтинские колесницы не с чем, поскольку единственные сохранившиеся экземпляры из Египта на много веков позже. во II тыс. до н. э. коневодство было особенно развито у евразийских скотоводческих племен срубно-андроновского круга, унаследовавших его вместе с культом коня у своих предков, доместицировавших лошадь еще в IV тыс. до н. э. Вывод о возможном воздействии степных племен Средней Азии на развитие коневодства в Индии подтверждается и заключением палеозоологов, что лошади Свата принадлежали к восточной породе (Azzaroli 1975: 353-355) и стилистической манерой изображения колесниц на петроглифах. Они выполнены не в переднеазиатской манере - в профиль, а в плане - в манере, характерной для петроглифов Северной Евразии и Средней Азии. Эта важная стилистическая особенность,



Отцом европейской истории Геродотом (Галикарнасский ( 484 до н. э. - 425 до н. э.), он пишет: "Скифы многочисленные племена, часть земледельцы, часть скотоводы, часть охотники". Скифы– Σκύθης- Skýthis-огузы-скифы(Askuzai-северные боги) на территорию Греции прибыли с Азии, из понтийских земель(берегов Черного моря, Поволжья, Танаис(Дон) Крым, Азов). Древнюю Микенскую цивилизацию создали Скузы(огузы-скифы). Скузы были сильным народом и покорили всю Азию, Сирию, Палестину. Доминирующим племенем скифов были царские скифы и эти скифы, считают других (скифов) подвластными себе(впервые упоминаются – царские скифы). Геракл – отец скифов. Из молока кобылиц, скифы велят рабам разбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося молока, который они сами снимают, ценится более высоко. Скузы(скифы) древнему народу Греции принесли огонь, научили добывать и использовать медь, железо, серебро, золото, приручать лошадей, делать повозки, лодки и корабли, научили писать, читать, принесли религию. Скузы были близкими народами, не ели и не разводили свиней. Скузы собирались на Совет(курултай), который имел высокий статус. Народы: саки, сарматы, аланы, киммерийцы, масагеты, все они были единым народом, которых возглавляли царские Скузы. Древнюю Микенскую цивилизацию создали Скузы. Скузы были сильным народом и покорили всю Азию, Сирию, Палестину, Египет".



Аржан-2 Российская Федерация, обнаружено захоронение царской семьи периода древних Скузов(скифов), сделана реконструкция и хранится в Эрмитаже г. Санкт Петербург. При генетическом исследовании достоверно установлено, что имеет гаплагруппу R1 А субкладом или гаплотипом YP1456, которая характерна только кыргызской ветке. Это также подтверждает, что Царские скифы – был кыргызами.



Почти все обнаруженные древние царские захоронения в Российской Федерации, в Казахстане и Кыргызстане и в других местах периода скифов (скузов-огузов), хунов, гуннов, саков принадлежали к гаплогруппе R1А субклад или иначе его называют гаплотип Z-93, YP1456, S23210 которая относится непосредственно к кыргызам. Это свидетельствует о том, что царскими Скузами (скифами) были древние кыргызы, которые объединяли другие племена и создали мощное государственное объединение в древней цивилизации.



Степанов В.А.-российский генетик, специалист в области медицинской генетики, академик РАН; Волков В.Г., – историк, генеалог, руководитель Российского Дворянского ДНК-проекта, Харьков В.Н, - доктор биологических наук пишут: "Извлекая ДНК из останков носителей древних археологических культур и сравнивая с ДНК современных людей, можно с достаточно большой точностью установить, какие народы являются потомками древней культуры, а также пути миграций древнего населения. Были исследованы образцы из следующих захоронений андроновской культуры: 1. Шарыповский район, Красноярского края - Андроновская культура 1800–1400 вв. до н.э. (S07) 2. Красноярский край - Андроновская культура 1800–1400 вв. до н.э. (S10). 3. Хакассия - Андроновская культура 1800–1400 вв. до н.э. (S16). Определены были Y-гаплогруппы и Y-STR гаплотипы погребенных в этих захоронениях людей. Гаплотипы андроновцев, обозначенные как S10 и S16, идентичны и относятся к гаплогруппе R1a1a, определяемой SNP-маркерами M17 и М198. . При сравнении на 10 Y-STR гаплотипы андроновцев имеют полное совпадение с гаплотипами представителей следующих популяций: южные алтайцы (рода тодош, кергиль, тонжоан, чапты, мундус) (17), алтайцы (2), киргизы (65), тувинцы (4), монголы (1), телеуты (1).



Наибольшее число совпадений наблюдается с тяньшанскими киргизами и южными алтайцами. Полные совпадения гаплотипов у популяций, которые территориально близки и имеют общую историю, возможно только в случае их генетического родства, случайные совпадения маловероятны. Таким образом, южные алтайцы и Тянь-Шанские киргизы являются потомками близких родственников енисейских андроновцев, вероятнее всего, потомками алтайских андроновцев. Как известно, между киргизами и южными алтайцами лингвистами и этнографами давно было установлено близкое языковое и этническое родство (Баскаков,1966: 15-16). У этих народов совпадает большинство названий родовых подразделений (мундус, телес – доолос, кипчак, найман, меркит и т.д.). Киргизские предания называют Алтай прародиной своего народа.



Теперь о всемирно известном правителе хуннов Модэ, Маодунь, Модун, Манас в тюркских традициях Мете-хан (кит. 冒頓單于; 234-174 до н. э.) - основатель империи Хунну и ее правитель (шаньюй) с 209 по 174 гг.



Ху́нну (лат. hunni, согд. hwn, кит. 匈奴 сюнну, др. кит. произн. **qʰoŋ - naː ) - древний кочевой народ, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая[1]. Для защиты от их набегов Цинь Шихуаньди построил Великую китайскую стену. Хунну вели активные войны с китайской империей Хань, в ходе которых консолидировались в единую державу, подчинившую племена соседних кочевников. Позже в результате войн с Китаем и племенами сяньби, а также междоусобиц, хуннская держава распалась.



О хунну известно из древнекитайских источников и из археологических раскопок их памятников, первые из которых были проведены в конце XIX - начале XX века Ю. Д. Талько-Гринцевичем (суджинские могильники у города Кяхта), а затем наиболее значительные находки были сделаны в начале XX века П. К. Козловым (ноин-улинские курганы в долине Селенги)[2]. Как стало известно из источника:Alas Asachi‎ для Культура и искусство тюркских народов, 2 апреля 2020 год явился хорошей новостью для всех тюрков! Российскими учеными прочитан текст из каменного текста, послушаем авторов": " Мы сейчас со 100% уверенностью можем сказать, что гунны были тюрками, великий создатель гуннской империи Модэ !!! "Единоутробный с народом - киргиз Моде благочестие Всевышнего".Поздравляем братские тюркские народы!".



Прочтено древне киргизское иероглифическое письмо села Полтаково Аксизского района Хакасии. Варианты прочтения текста села Полтаково Аскизского района Хакасии. Иршат Зианбердин, Татьяна Субракова. Неизвестное письмо текста села Полтаково. Перевод текста на русский язык – "Хранитель печатей из рода Моде. Со своим естеством сильным (был) этот наместник. В совершенную эпоху Майтреи…Великий…".



Примечание: Пляшущие фигурки внизу означают поминки и веселье.



Выводы: Мы рады что смогли прочесть один единственный документ древне киргизским письмом из многих сохранившихся в селах Нижняя Теа и Полтаково Хакасии. Работы еще много так как многие иероглифы и гетерограммы кыргызкие мы не смогли расшифровать. Использованная литература и источники. 1.Т. Субракова. Фотографии текстов каменных документов сел Нижнее Теа и Полтаково Аскизского района Хакасии.



2.И.Зианбердин. "Образцы древнебашкирской письменности. Авторский толковый словарь лексики текстов малоисследованных артефактов". Уфа, "Лайм", 2017. 3.И.Зианбердин. "Тарих. Том I". Уфа, "Лайм", 2018.



Таким образом, достоверно установлено, что хан хуннов Манас(Модэ, Мао дунь, Огузхан) был кыргызом, который утвердил свой престол и свою власть от Европы до Африки, Ближнего Востока, от Китая, Непала, Индии, Японии до Северного Ледовитого океана.



Из учебного пособия для вузов "История Кыргызов и Кыргызстана", под редакцией НАН КР, Кыргызско-Российского славянского университета, НКДП "Мурас", 1995 г.( Академики, член-кор. АН КР, доктора наук) Редколлегия: Койчуев Т.К., Данияров С.С., Плоских В.М., д.и.н.- Абетеков А.К., Асанканов А.А., Джунушалиев Д.Д., Сушанло М.Я. и других видно, что по "Обнаруженным захоронениям по черепам, обнаруженных в Алае, Центральном Тянь-Шане, Кетмен-Тюбе установлено, что саки имели европеоидный облик, лишь некоторые саки имели легкий налет монголоидных признаков (стр.18). Этноним кыргыз является самым древним из всех существующих народов тюркоязычных народов. А такие самоназвания как узбек, казах, уйгур, башкир, туркмен, татар и др. появились значительно позже.



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https://mnenie.akipress.org/unews/un_post:37987 Источник - mnenie.akipress.org

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