Казахстан вырубил "Первый канал" РосТВ

12:03 04.01.2024

В Казахстане объяснили остановку показа программ "Первого канала"

"Первый канал" объяснил остановку показа своих программ оператором из Казахстана

Казахстанский TVCOM назвал причиной прекращения показа высокую стоимость покупки прав на ретрансляцию, а "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане - наличием у TVCOM долга за прошлый год



Причиной того, что казахстанский TVCOM остановил показ программ российского "Первого канала" и других телеканалов "Цифрового телесемейства Первого", стала собственная задолженность оператора платного спутникового и интернет-телевидения из Алма-Аты. Об этом заявила официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в Казахстане ("ПКВС Казахстан") Ирина Калашникова, передает "РИА Новости".



"Данное решение экономическое, а не политическое. Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году", - приводит слова Калашниковой пресс-служба компании.



Накануне, 3 января, стало известно, что TVCOM исключил телеканалы "ПКВС Казахстан" из сетки вещания, объяснив это желанием увеличить долю развлекательного контента и сократить долю зарубежных каналов с "новостным информационным нарративом".



4 января на сайте TVCOM появилось сообщение, где отключение объяснили высокой стоимостью покупки прав на ретрансляцию.



"Мы неоднократно обращали внимание ТОО "ПКВС Казахстан", что стоимость прав за ретрансляцию по сравнению с рыночной стоимостью неадекватно для нас завышена. В ответ в декабре 2023 года мы получили уведомление об еще одном повышении стоимости", - говорится в сообщении TVCOM.



В компании признали наличие задолженности, объяснив ее появление быстрым ростом требуемой за показ платы - на 75% с 2018-го по 2023 год.



"Поскольку все каналы ТОО "ПКВС Казахстан" включены в пакет, ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер, мы вынуждены убрать из сетки вещания все телеканалы "Телесемейства". Сохранение каналов "Семейства Первого" привело бы к отключению не менее 40–50 развлекательных и фильмовых рейтинговых телеканалов, что противоречит нашей политике как оператора развлекательного, а не информационного направления", - заявили в TVCOM.



В то же время казахстанский оператор спутникового и интернет-телевидения заверил, что готов продолжать переговоры об условиях погашении долга и размере платы и намерен вернуть отключенные каналы в сетку вещания в случае достижения договоренности.



"Мы готовы возобновить переговоры о сотрудничестве при 100-процентном погашении задолженности оператора", - в свою очередь заявила официальный представитель "ПКВС Казахстан" Ирина Калашникова.



Евгений Калюков