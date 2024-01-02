Оптимистичные экономические итоги Таджикистана-2023

12:08 04.01.2024 Шоб я так жил: Оптимистичные экономические итоги Таджикистана-2023



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Стабильный банковский сектор, растущая промышленность, добротное сельское хозяйство – так развивался Таджикистан в уходящем году. По крайней мере, по официальной статистике.



Рост потребителя



Экономика Таджикистана, как и в два предыдущих года, демонстрировала стабильно высокий темп роста, и происходило это в условиях, мягко говоря, не самой благоприятной внешнеэкономической обстановки и геополитической ситуации в регионе и мире.



Реальный рост экономики страны, по официальным данным, после замедления в 2020 пандемическому году (4,5% в годовом выражении), в 2021 составил 9,2%, в 2022 году – 8,0%, а за три квартала этого года – 8,3%.



Рост в текущем году на столь высоком уровне власти объясняют "положительной динамикой основных отраслей". К таким отраслям, в первую очередь, относят сельское хозяйство и промышленность, совокупная доля которых составляет почти половину ВВП республики.



Доля сельхоза в структуре ВВП за 9 месяцев этого года составила 23,5%, а промышленности – 17,1%. Общий объем ВВП за этот период составил около 90 млрд сомони ($8,2 млрд).



Между тем партнеры правительства РТ по развитию считают, что главным двигателем экономики в текущем году, как и в предыдущие годы, являлся потребительский сектор, денежный оборот которого в основном обеспечивался за счет переводов трудовых мигрантов.



Так, в октябрьском докладе Всемирного банка говорится, что экономический рост в Таджикистане "обусловлен потреблением домохозяйств, вызванным денежными переводами, и инвестициями в государственную инфраструктуру (кредиты и гранты для реализации инфраструктурных проектов, - прим. авт.).



"Высокая зависимость от недиверсифицированного внешнего источника дохода (от денежных переводов, - ред.) повысила уязвимость к внешним потрясениям, сложная внутренняя деловая среда препятствует созданию альтернатив, возглавляемых частным сектором", - подчеркивают авторы доклада.



В сентябрьском Региональном обзоре Азиатского банк развития отмечается, что неожиданно сильному росту экономики Таджикистана в этом году способствовало резкое увеличение денежных переводов из-за повышения количества трудовых мигрантов.



"Экономический рост ускорился с 7,4% в годовом исчислении в первой половине 2022 года до 8,3% в первом полугодии 2023 года благодаря восстановлению промышленности и сферы услуг, а также значительным денежным переводам от трудовых мигрантов, пользующихся большим спросом в Российской Федерации", - говорится в Обзоре.



Более того, экономисты АБР в данной публикации пересмотрели свои апрельские прогнозы в сторону повышения – с 5,5% до 6,5% по итогам этого года и с 6,5% до 7,0% в 2024 году. Пересмотр своих ожиданий они объяснили ростом внутреннего спроса на товары и услуги, чему способствует увеличение денежных переводов, а также поток туристов и мигрантов из России.



В декабрьском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития говорится, что сильный внутренний спрос обеспечивает быстрый рост экономики в текущем году.



"Существенный вклад в экономическую активность по итогам первых трех кварталов 2023 года внесли сектора, непосредственно ориентированные на внутренний потребительский и инвестиционный спрос, а именно торговля и строительство", - считают авторы публикации.



Около 43% ВВП РТ за 9 месяцев текущего года, по официальным данным, приходится на торговлю (15,8%), услуги (17,8%) и строительство.



Невероятно ленивая инфляция



Статистическое ведомство уже второй год отчитывается о беспрецедентно низком уровне инфляции в республике.



Цены и тарифы в 2022 году повысились на 4,2%. Более низкий уровень инфляции за 32 года независимости республики был зафиксирован только в 2013 году (3,7%).



За 11 месяцев этого года товары и услуги подорожали всего на 3,4%, а в ноябре статистики увидели дефляцию: потребительские цены снизились на 0,2% за счет удешевления продтоваров (на 0,7%).



Сравнительно больше дешевели в ноябре морковь, капуста, куриные яйца, хлопковое масло, лук, подсолнечное масло, яблоки, сахарный песок, мука первого сорта.



"Данный процесс в основном происходил в результате влияния сезонных факторов, сбора богатого урожая некоторой сельскохозяйственной продукции, а также стабилизации импортных цен", - поясняют в Национальном банке, который декларирует своей основной задачей "достижение и поддержание долгосрочного внутреннего уровня стабильности цен".



НБТ может в определенной мере влиять на ценообразование посредством изменения ставки рефинансирования и/или объема денег в обороте. Повышение ставки рефинансирования и сокращение объема денег в обороте приводят к замедлению инфляции и наоборот. Ставка рефинансирования в течение года была снижена два раза - с 13,0% до 11% в начале февраля и до 10% в начале мая. Это минимальная ставка, по которой НБТ предоставляет краткосрочные кредиты (до 28 дней) коммерческим банкам для обеспечения ликвидности.



Низкий уровень инфляции в январе-ноябре этого года, по официальным сведениям, связан со снижением цен на такие товарные группы, как хлебобулочные изделия и крупы, масла и жиры, овощи, сахар и кондитерские изделия, рыба и морепродукты, молочные продукты и яйца.



Если цены и тарифы в РТ в последнем месяце года будут повышаться такими же низкими темпами, инфляция по итогам года будет ниже 4,0%.



А целевой уровень инфляции НБТ находится в пределах 6,0% (±2 процентного пункта), то есть от 4,0% до 8,0%.



Центробанки стран с рыночной экономикой предпочитают удерживать инфляцию на уровне 5-6% в год (низкая или ползучая инфляция). Данный уровень считается экономистами идеальным для дальнейшего развития страны, так как слишком низкая инфляция, тем более дефляция (снижение цен), является более опасной, чем высокий рост цен.



Между тем в Антимонопольной службе на минувшей неделе заявили, что в течение года был принят ряд необходимых мер для предотвращения необоснованного роста цен на социально необходимые товары.



В ведомстве подчеркнули, что проводили встречи с импортерами и производителями пшеничной продукции, муки, масла, сахара и нефтепродуктов и дали им рекомендации с целью стабилизации цен на социально необходимые товары и продукты.



"Распоряжением Антимонопольной службы от 28 сентября 2023 года установлен предельный уровень рентабельности предприятий по переработке пшеницы, деятельность которых зависит от производства и реализации муки, до 10%", - отметили в ведомстве.



Напомним, правительство Таджикистана в 2018 году приняло постановление, которое допускает вмешательство государства в ценообразование социально значимых товаров, если цены на них будут необоснованно повышаться на 20 и более процентов.



В перечень вошли 19 наименований товаров (в основном продукты питания и ГСМ), половину из которых республика импортирует.



Примечательно, что рост потребительских цен и тарифов в странах, которые относятся к главным поставщикам товаров и продукции Таджикистана, оказался намного выше, чем в РТ. Так, инфляция в Казахстане в январе-ноябре этого года, по официальным данным, составила 10,3%, в России – 8,0%, в Узбекистане – 7,4%.



Впереди Центральной Азии всей



Производство промышленной продукции за 11 месяцев 2023 года сложилось на сумму около 41,5 млрд сомони ($3,8 млрд), что на 9,5% больше по сравнению с январем-ноябрем 2022 года, сообщает статведомство РТ.



Рост выпуска промпродукции в январе-ноябре значительно замедлился по сравнению с двумя предыдущими годами: в этом же периоде 2021 и 2022 годов рост производства составил 22,7% и 15%, соответственно.



Но даже при таком серьезном замедлении таджикские промышленники по росту производства опережают всех своих коллег по региону.



Так, по официальным данным, в Узбекистане данный показатель составил 6,0%, в Казахстане – 4,3%, а в Кыргызстане – 1,8%. Официальные сведения по Туркменистану отсутствуют.



Свыше 60% в общем объеме производства за 11 месяцев этого года в Таджикистане занимала обрабатывающая промышленность, около 20% - добывающая промышленность, более 19% - обеспечение электроэнергией, водоснабжение и прочие подобные услуги.



Более 92% в добывающей промышленности приходилось на добычу металлических руд, 5,5% - угля, 0,6% - сырой нефти и природного газа, 1,7% - прочих полезных ископаемых.



В обрабатывающей промышленности свыше 40% занимает производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, около 23% - металлургическое производство, более 16% - текстильное и швейное производство, а оставшиеся 20% - прочее производство.



Выпуск электроэнергии за 11 месяцев этого года, по статданным, составил около 19,9 млрд киловатт-часов, что на 3,4% больше, чем в этом же периоде 2022 года.



Свыше 95% электричества в нынешнем году произведено ГЭС, а оставшаяся часть – тепловыми и солнечными станциями.



Индустриальным регионом страны все еще остается Согдийская область, доля которой в общем объеме промпроизводства составила 56,2%. Вклад Хатлонской области - 25,4%, Душанбе – 9,1%, РРП – 8,8%, ГБАО – 0,5%.



В январе-ноябре текущего года в стране действовало 3438 промпредприятий, из которых 317 единиц работали в добывающей промышленности, 2953 – в обрабатывающей, 168 – в обеспечении электроэнергией, газом, паром, обработки отходов, водоснабжении и прочие подобные услуги.



Объем производства промпродукции по стране в среднем на душу населения составил 4124 сомони ($376).



Старая добрая лошадка



Сельское хозяйство остается главной рабочей "лошадкой" экономики Таджикистана, несмотря на принятые за последние годы различные меры по ускоренной индустриализации страны. Доля сельхоза, как уже отметили, составляет около четверти экономики РТ.



Объем валовой продукции этой отрасли за 11 месяцев этого года, по официальным данным, составил свыше 57,2 млрд сомони (свыше $5,2 млрд). Это в сопоставимых ценах на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.



В структуре выпуска сельхозпродукции 46,8% приходится на домохозяйства населения, 43,5% - на дехканские хозяйства, 9,7% - на общественные хозяйства.



Производство продукции растениеводства в общем объеме выпуска сельхозпродукции составило 71,5%, а животноводства – 28,5%.



Сельское хозяйство остается главной рабочей "лошадкой" экономики Таджикистана.



Объем продукции растениеводства составил около 41 млрд сомони, а животноводства – 16,3 млрд, что, по сравнению с этим же периодом 2022 года, на 5,7% и 13,4%, соответственно, больше.



В растениеводстве сравнительно высокий рост зафиксирован по сбору фруктов (на 30,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г.), бахчевых (на 17,0%), хлопка (15,5%), овощей (на 9,0%).



Двузначному росту в животноводстве способствовало увеличение поголовья овец и коз (на 5,7%) и крупного рогатого скота (на 4,9%). Таким образом, численность овец и коз на 1 декабря этого года в стране составила 6,6 млн голов, а крупнорогатого скота - 2,6 млн голов.



Налогово-бюджетное чудо



Доходная часть госбюджета в январе-ноябре уходящего года, по данным Минфина, составила более 37,5 млрд сомони, что на 3,3 % больше уточненного плана.



Сбор запланированных доходов бюджета второй год подряд, в отличие от предыдущих лет, осуществляется с неизменным плюсом на ежемесячной основе. Данная тенденция началась после вступления в силу 1 января 2022 года Налогового кодекса в новой редакции.



В новом Кодексе ставки некоторых налогов снизились, в том числе НДС, который образует свыше 40% налоговых поступлений в бюджет, а налоги образуют до 70% всех поступлений в главный кошелек страны.



В связи с этим ожидалось, что на начальном этапе объем налоговых поступлений в бюджет уменьшится. Но этого не случилось, наоборот, доходы бюджета, в том числе за счет налогов, регулярно перевыполняются.



Этому, как впоследствии выяснилось, способствовала бюджетная поддержка международных финансовых институтов, которые помогли республике в разработке нового налогового законодательства.



В госбюджете на 2023 год запланировано получение средств от этих организаций в размере более 8,2 млрд сомони (свыше $750 млн). Это более четверти (25,1%) от общего объема доходов бюджета страны.



В частности, около 1,3 млрд сомони выдается в виде гранта для поддержки бюджета, а свыше 6,9 млрд сомони – гранты (4,6 млрд сомони) и кредиты (2,3 млрд), предоставляемые для реализации государственных инвестиционных проектов.



Стабильный банковский сектор



Ситуация в банковском секторе в течение года, как и в предыдущем году, оставалась стабильно спокойной.



Согласно данным НБТ, в банковской системе страны работают 15 коммерческих банков, в том числе 2 государственных банка, как и в начале года. Также действуют 25 микрокредитных фондов, 19 микродепозитных, 3 микрокредитных организаций и 1 небанковская организация.



На стадии ликвидации находятся 40 кредитных организаций, в том числе, 5 банков.



В частности, 18 кредитных организаций находятся на стадии ликвидации по основаниям банкротства, 7 – не по основаниям банкротства, а 15 – ликвидируются добровольно.



Общий объем выданных кредитов за 10 месяцев этого года составил свыше 15,3 млрд сомони, что на 32,3% больше по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Более 40% из них являются потребительскими кредитами, свыше 15% направлялись на финансирование промышленности, около 15% - сельхоза, а оставшиеся 30% - на другие отрасли и секторы.



Уровень привлечения кредитов оставался довольно высоким, несмотря на высокие процентные ставки по ним: средняя ставка в национальной валюте в январе-октябре этого года составила 23,4%, а в иностранной – 12%.



Ставка нацвалюты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизилась на 0,1 процентных пунктов, а по иностранной валюте, наоборот, повысилась на 0,2 п.п.



Общий объем остатков депозитов на начало второго полугодия этого года составил 17,0 млрд сомони, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 47,9%.



В НБТ отмечают, что доля депозитов в национальной валюте из общего объема остатков составляет 52,3% и в иностранной валюте - 47,7%, что "свидетельствует о постепенном снижении долларизации экономики и повышении доверия населения к национальной валюте".



В структуре депозитов 7,7 млрд сомони или 45,1% составляют депозиты юридических лиц и 9,3 млрд сомони или 54,9% - депозиты физических лиц.



Между тем официальный курс сомони к доллару, устанавливаемый НБТ на ежегодной основе, снизился (обесценился) на 7,4% (с 10,2024 сомони за $1 в начале года до 10,9589 на 26 декабря). К российскому рублю таджикская валюта, наоборот, укрепилась на 20,9% (с 0,1442 сомони за 1 рубль в начале года до 0,1193 на 26 декабря).



Падение экспорта



Отрицательный баланс внешнеторгового оборота в течение уходящего года из-за падения экспорта еще более расширился. Превышение импорта над экспортом увеличилось с 2,4 раза по итогам 2022 года до 3,1 раза в январе-ноябре этого года.



Таджикистан отправляет на экспорт, в том числе, и хлопок.



Внешнеторговый оборот за 11 месяцев этого года составил $6 млрд 744 млн, в котором всего $1 млрд 627 млн приходится на экспорт, а $5 млрд 147 млн - на импорт.



Падение экспорта связывается международными аналитиками с "паузой в поставках на внешние рынки золота, а также с уменьшением экспорта недрагоценных металлов и минеральных продуктов".



Таджикистан в январе-ноябре этого года имел торговые отношения со 119 странами мира.



Основными торговыми партнерами оставались Россия (22,6% в общем товарообороте РТ), Китай (19,6%), Казахстан (15,3%). Источник - Азия-Плюс

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