"Путем фиктивного посева семян". Миллионные хищения выявили в национальном агро-университете Казахстана

12:39 04.01.2024

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева. Об этом сообщает Zakon.kz cо ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

По данным надзорного органа, причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге.



"Расследование проводится Управлением досудебного расследования прокуратуры Алматы".



В другом случае установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.



"Досудебное расследование поручено Управлению полиции Медеуского района".

Пресс-служба прокуратуры Алматы

В пресс-службе прокуратуры Алматы 19 декабря 2023 года заявили, что сотрудники ведомства провели проверку АО "Казахфильм им. Шакена Айманова" и выявили крупное хищение бюджетных средств. По предварительным данным, был установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма.



Игорь Иванов