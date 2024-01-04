Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума, - Н.Меден

18:51 04.01.2024

4.01.2024 | НАТАЛИЯ МЕДЕН



Помощь режиму Зеленского - по-прежнему приоритет для марионеточных властей Берлина



Политическое руководство Германии проявляет чудеса изобретательности, придумывая все новые способы, как бы побольнее уколоть Россию. Накануне Нового года немцы замахнулись на изъятие российских активов: по словам федерального прокурора Петера Франка, планы присвоить 720 млн евро (790 млн долл.) лелеет Генеральная прокуратура, подавшая такой запрос в суд Франкфурта-на Майне. Согласно информации Reuters, поставлен вопрос о конфискации средств с франкфуртского счета дочерней компании Московской биржи – Национального расчетного депозитария. НРД еще в августе 2022 г. обратился с иском об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге, пытаясь "доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы". Компания была внесена в санкционный список по пакету санкций от 3 июня 2022 г. Вслед за классиком спросим: а судьи кто?



Министр юстиции Германии Марко Бушман (член социал-демократической партии) на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) безапелляционно заявил: "Мы не позволим российским деньгам бесконтрольно оставаться на счетах в Германии". Аппетиты растут: контроля мало, заморозки средств уже недостаточно, Генпрокуратура хочет "революционный держать шаг" – попросту снять деньги иностранной компании (между прочим, это еще и средства частных инвесторов, притом не только российских) и пополнить бюджет ФРГ. Абсурдность ситуации усугубляет то обстоятельство, что Бушман – министр не только юстиции, но и защиты прав потребителей.



Но похоже, что защита немецких потребителей – отнюдь не главная забота правящего кабинета. Есть вещи поважнее, чем мир, говаривал Р. Рейган в бытность президентом США. Для правительства ФРГ такая сверхзадача – помощь режиму Зеленского. Складывается впечатление, что вековое стремление продвинуться на Восток, пресловутый Drang nach Osten, для современного немецкого руководства сфокусировался на Украине. Плодородные черноземы, потенциальная возможность импортировать электроэнергию, залежи столь востребованного для зеленой энергетики лития манят немецких стратегов (другой вопрос, что на эти богатства найдется немало претендентов из-за океана, и они, не моргнув глазом, отодвинут размечтавшихся немцев).



Напомним, что Федеральный конституционный суд решением от 15 ноября с. г. лишил федеральное правительство возможности использовать по собственному усмотрению средства фонда, созданного для борьбы с ковидом. Это решение спровоцировало бюджетный кризис, который правящая коалиция судорожно старалась разрешить до конца минувшего года. Каким конкретно образом правительство будет сводить дебит с кредитом, на этот счет внятных разъяснений нет, зато есть четкая заявка, что помощь Украине сокращениям не подлежит. Откуда же брать деньги? Идеи не заставили себя ждать. Свою лепту внесла Генеральная прокуратура, а на днях предложил кое-что и ХДС, а именно: переплавить установленный в Берлине бронзовый памятник лидеру немецкой компартии Эрнсту Тельману и отправить вырученные средства… правильно, Украине.



Эрнст Тельман был расстрелян в Бухенвальде в 1944 году. Память об антифашисте некоторые современные немецкие политики хотели бы стереть. И это уже не удивляет, если Германия (как и другие страны "оси", а с ними вместе США, Великобритания и Украина) снова голосует в Генассамблее ООН против резолюции о героизации нацизма. И все же 118 стран российскую резолюцию поддержали; Генассамблея ее приняла 20 декабря 2023 года. Надежда на то, что и немецкий народ не хочет нового издания Drang nach Osten все же сохраняется.