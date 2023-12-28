 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Уроки истории. Об альтернативах, - Зайнидин Курманов
19:02 04.01.2024

К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Уроки истории. Об альтернативах
Автор: Зайнидин Курманов
28.12.23
История всегда может быть другой, ибо у нее всегда есть альтернатива. Не может быть одновариантного развития.

В 1917 году в России произошла февральская буржуазная революция, которая за 72 часа ликвидировала монархию, которая к этому времени всем осточертела, даже членам императорской семьи. Можно ли было сохранить в империи монархию? Можно, если бы ее переформатировали в конституционную монархию по типу Англии или по образу и подобию американской федерации. И царь Николай ll, который был бы хорошим правителем для 16 или 17 веков, но совершенно далеким от чаяний народа, бездеятельным и бесталанным для 20 века, отрекся бы от престола. Но ни один из Романовых, а не только Михаил, не рискнули взять на себя ответственность и отреклись от трона и России. Поэтому февральская революция была неизбежна, если бы даже убили лидеров революции Керенского или Троцкого. Всегда бы нашелся другой революционер, который бы покончил с абсолютной монархией.

***

После победы "петроградских​ подворотень и улиц" над властью, она была перехвачена депутатами распущенной царем IV Государственной думы, образовавшими временный комитет, ибо они обладали хоть какой-то легитимностью, были известными в обществе людьми. Им и передал право на формирование Временного правительства Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с Троцким, у которого этой легитимности как раз то и не было. Временное правительство, которое до Октября 1917 г., четырежды раз меняло свой состав от князя Львова до социалиста-трудовика Керенского, потому называлось Временным, что должно было провести работу по созыву Учредительного собрания, которое должно было решить судьбу России. Временным правительством предпринимались и попытки проведения реформ, расширения прав и свобод граждан, решались вопросы войны, мира,​ продовольствия и т.д. Но это не остановило приближающуюся катастрофу, после которой людям жизнь при царе Николае покажется сущим раем.

***

Выборы в Учредительное собрание России​ удалось провести и выбрать 786 депутатов. Убедительную победу на них одержали представители партии эсеров (социалистов-революционеров) - больше 50% мест. Большевики получили лишь 25%.

Учредительное собрание должно было решить какой будет установлен в России политический и государственный строй (конституционная монархия или демократическая​ республика), государственное устройство (унитарное или федеративное государство),​ принять конституцию страны,​ выразить свое отношение к войне, земле и решить другие важные проблемы. Созыв и работа Учредительного собрания, если бы не большевистский переворот, давал России серьезный шанс для превращения абсолютного самодержавия в государственность западного типа.

***

Многие депутаты Учредительного собрания не были избраны. Например, из Семиречья, т.к. выборы были сорваны на многих участках "анархиствующими" солдатами. Так гласила​ советская историческая концепция происшедшего, хотя... В проведении Учредительного собрания особенно не были заинтересованы большевики, которые проигрывали выборы конкурентам и делали все, чтобы сорвать их. Впоследствии, взяв власть в Петрограде путем вооруженного переворота в день начала работы Учредительного собрания, они распустят это собрание, провозгласив Россию страной Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

***

Кто же не был доизбран в состав Учредительного собрания России от кыргызской части Семиреченской области. В​ их числе оказались от партии "Алаш" Абдыкерим Сыдыков и чуйский​ манап, меценат-просветитель Дуур Сооронбаев (таята Медета Садыркулова), эсер - начальник Переселенческого управления А.Шебарин, а также волостной управитель манап Дардаил Абдулин.

Среди кандидатов в члены Учредительного собрания от Семиреченской области от других организаций были также названы: от демократического союза "Букара" в блоке с левыми эсерами алашевец Мухамеджан Тынышпаев (будущий премьер-министр​ "Кокандской автономии") и верненский голова (мэр) Oсип Шкапский.​

***

А теперь приведем имена кыргызстанцев - членов Учредительного собрания Российской империи:

1. Джайнаков Ибраим Джайнакович (1885-1942). Семиреченский округ. № 3 - Алаш и Семиреченское казачье войско. Верный. Переводчик губернатора, губернский секретарь. Поднадзорный с 1911. В 1917 председатель I Семиреченского съезда казахов. (Источники: ГА РФ. Ф. 102 - Департамент полиции Министерства внутренних дел, ОО, 1911, д. 74, ч. 84-6; ГА РФ. Ф. 1810 - Всероссийская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия, on. 1, д. 369; Семиреченские ведомости. Верный., 1917, 15 октября).

Этот персонаж был казахом, видным деятелем партии "Алаш", возглавлял ее Семиреченское областное отделение. Не принял большевистскую революцию и эмигрировал в Китай. Жил в Кашгаре и там был убит агентами ЧК.

2. Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925), член Учредительного Собрания: Владимирский № 6 РСДРП(б).

Наш знаменитый земляк был избран от Владимирской области от партии большевиков, которой в Семиречье в это время не было.

Здесь значились слабосильные ячейки РСДРП, где одновременно находились и меньшевики, и большевики.

Партия большевиков - КПТ возникнет здесь только в 1918 г. после того, как большевики захватят власть в России и везде начнут создавать свою собственную партийную сеть.

***

История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Все произошло так, как произошло. Приведенные же данные свидетельствуют о том, какие политические силы доминировали в тот момент в Семиречье.

А развитие России и нашей страны, народа могло пойти при иных обстоятельствах совершенно по другому пути. Это наш собственный урок истории о первых нереализованных возможностях превратиться в конституционную демократию.

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704384120


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