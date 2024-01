ЦентрАзия | Как Иран ответит нам за теракт в Кермане, - New York Times

19:52 04.01.2024 The New York Times

США



Теракт в Иране унес жизни более 100 человек, посеяв смятение и породив массу догадок

NYT: Иран ограничит ответ на теракт ударами проиранских группировок по базам США



Али Хаменеи пообещал жесткий ответ устроившим теракт в Кермане, пишет NYT. Несмотря на то, что виновные еще не определены, по словам источников, он приказал военным ограничить ответные действия операциями против Израиля и американских баз в Сирии и Ираке.



Никто пока не взял на себя ответственность за взрывы у мемориала командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани, погибшего в результате удара американского беспилотника четыре года назад.



В результате двух взрывов, прогремевших в среду, 3 января, у мемориала высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, 103 человека погибли и еще 211 получили ранения, о чем сообщили иранские официальные лица. Это вызвало волну страха в стране, где из-за внутренних волнений и набирающей обороты войны в регионе у многих нервы уже на пределе.



Иранские чиновники сообщили государственным СМИ, что на дороге, ведущей к кладбищу в городе Керман, лежали две сумки с бомбами, которые взорвались, когда туда двигалась процессия людей, хотевших отметить четвертую годовщину смерти Сулеймани. При поддержке иранского правительства этот генерал создал целую сеть вооруженных формирований в регионе, и он был убит в результате удара американского беспилотника.



Взрывы на кладбище в среду повлекли за собой обвинения, волну замешательства и массу догадок, хотя пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.



Многие иранцы, уже разочаровавшиеся в своих лидерах, были возмущены тем, что власти не сумели принять адекватные меры для обеспечения безопасности на мероприятия, на котором собрались тысячи людей. Чиновники в правительстве обвинили во взрыве две страны, которые Тегеран долгое время считал своими заклятыми врагами - Израиль и Соединенные Штаты. Эксперты и аналитики международной разведки заявили, что особенности этой атаки указывают на то, что это скорее дело рук террористических группировок, а не Израиля.



Как сообщили иранские чиновники, лежавшие на дороге бомбы, судя по всему, были приведены в действие дистанционно.



"Я услышал взрыв примерно в 25 метрах от себя, - рассказал местному информационному агентству Rah-e-Arman-e-Kerman очевидец происшествия. - На земле были только женщины и дети, похожие увядшие цветы".



Видео, появившиеся в социальных сетях, показывают, как люди кричат и разбегаются, когда с юго-западной стороны кладбища появляется дым. На видеозаписях также видно, как люди несут раненых на носилках и как машины скорой помощи пытаются проехать сквозь толпу, собравшуюся вдоль дороги недалеко от места происшествия.



"Боже, помоги нам - все убиты", - прокричал кто-то из тех, кто был ранен в результате взрыва.



Теракт произошел в момент усиления тревоги и напряжения в Иране и во всем регионе.



Вот уже много лет суннитские террористические организации, включая "Исламское государство"*, совершают нападения на мирное население по всему Ближнему Востоку, от Ирака до Ливана и Афганистана, но в Иране за последние 20 лет таких случаев было всего несколько.



Однако 7 октября поддерживаемая Ираном группировка ХАМАС, которая контролировала сектор Газа, напала на Израиль, в результате чего погибло около 1200 человек. В ответ на это израильские вооруженные силы развернули в секторе Газа военную кампанию. Как сообщили представители системы здравоохранения, война разрушила гражданскую инфраструктуру Газы и унесла жизни более 20 тысяч человек, большинство из которых - женщины и дети.



Два других союзника Ирана, "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, открыли несколько фронтов против Израиля, подорвав безопасность международного судоходства и обострив угрозу региональной войны. Иран пока не принимает непосредственного участия в войне.



В конце декабря Израиль убил высокопоставленного командира Корпуса стражей иранской революции (КСИР), который отвечал за закупку оружия для "Хезболла" и сирийских боевиков. Затем, во вторник, в пригороде Бейрута, где господствует "Хезболла", был убит высокопоставленный чиновник ХАМАС, который поддерживал тесные связи с Ираном и "Хезболла".



После теракта в Кермане два человека, тесно связанные с КСИР и знакомые с содержанием внутренних дискуссий иранского руководства, сообщили, что военные и политические лидеры страны быстро решили возложить ответственность за взрывы на Израиль. По словам источников, даже если некая террористическая или оппозиционная группировка возьмет на себя ответственность за взрыв, Иран все равно будет настаивать, что Израиль приложил к этому руку.



По словам трех американских чиновников, такая оценка резко контрастирует с результатами анализа, проведенного американскими спецслужбами. Как сообщили источники, предварительные оценки показывают, что Израиль не был замешан в теракте. Кроме того, Израиль никогда не пользовался подобными методами при нанесении ударов по Ирану, как сказал Али Ваез (Ali Vaez), директор проекта по изучению Ирана в Crisis Group. Хотя Израиль регулярно проводил тайные операции в Иране, все они были направлены против конкретных лиц, включая иранских ученых и чиновников, а также против ядерных или оборонных объектов.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором он обвинил в теракте "подлых и преступных врагов Ирана", однако он не стал называть конкретно какую-либо группу или страну.Хаменеи также заявил, что враги Ирана должны понимать, что "эта трагедия повлечет за собой мощный ответ".



И президент Ирана, и заместитель главы парламента выступили с более конкретными обвинениями.



"Мы говорим преступной Америке и сионистскому режиму, что вы заплатите очень высокую цену за совершенные вами преступления и пожалеете о них", - сказал президент Ибрахим Раиси.



Заместитель главы парламента Моджатаба Золнури (Mojataba Zolnouri) заявил, что "по стилю теракта ясно, что это сионистский режим" и что "Исламская Республика имеет право на ответ, но она сама определит время, дату и место возмездия".



Но несмотря на призывы к возмездию, два источника, знакомые с содержанием внутренних дискуссий, рассказали, что аятолла Хаменеи старается соблюдать осторожность: он поручил военному командованию проявлять "стратегическое терпение" и любой ценой избегать втягивание Ирана в военную конфронтацию с Соединенными Штатами. По словам источников, он приказал военным ограничить ответные действия тайными операциями против Израиля и нападениями вооруженных формирований на американские базы в Сирии и Ираке.



Источники отметили, что, с точки зрения Хаменеи, недавние убийства иранского командира в Сирии, чиновника ХАМАС в Бейруте, а также теракт в Кермане представляют собой элементы скоординированной кампании Израиля, призванной отвлечь внимание международного сообщества от войны в Газе.



По мнению аналитиков, есть множество гипотез касательно того, кто мог осуществить теракт на кладбище, - в том числе мусульманские суннитские террористические организации, такие как "Исламское государство"*, или иранские сепаратистские группировки.



Но, кто бы ни стоял за терактом, с таким количеством жертв Иран не сталкивался очень давно, как сказал Санам Вакил (Sanam Vakil), заместитель руководителя программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House.



Как показывают видеозаписи, непосредственно перед взрывами в Кермане тысячи людей шли плотной колонной по дороге, вдоль которой стояли киоски с едой и напитками, были развешены флаги, а из громкоговорителей звучали молитвы. Затем прогремел мощный взрыв. Воздух наполнился криками, и люди побежали во все стороны.



"К сожалению, многие из раненых сейчас находятся в критическом состоянии", - сказал Бабак Йектапараст (Babak Yektaparast), представитель службы по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. По его словам, все медицинские учреждения провинции Керман готовы принять пациентов, и туда уже прилетели самолеты скорой помощи, готовые перевезти людей в больницы Тегерана.



Иран объявил четверг, 4 января, днем национального траура, а сотрудники службы экстренной помощи призвали людей сдать кровь.



Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди (Ahmad Vahidi) сообщил государственному телевидению, что большинство жертв погибли и получили ранения в результате второго взрыва, который прогремел спустя несколько минут после первого, когда люди пытались помочь раненым. Второй, отложенный взрыв - это обычная тактика террористических группировок.



По словам Вахиди, город Керман теперь находится под контролем сил безопасности и военных.



Хотя террористические атаки в Иране редки, время от времени они все же случаются.



В 2017 году боевики "Исламского государства"* совершили двойной теракт в Тегеране: в результате ударов по парламенту и мавзолею аятоллы Хомейни тогда погибло 12 человек. В августе и октябре 2022 года боевики "Исламского государства"* совершили налет на религиозную святыню в городе Шираз, открыв огонь по молящимся и убив десятки людей.



Взрывы в среду произошли спустя четыре года после того, как в аэропорту Багдада в результате удара американского беспилотника был убит генерал Сулеймани, командовавший силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции.



При жизни генерала Сулеймани прославляли в Иране и в некоторых частях Ближнего Востока как героя, создавшего и вооружившего целую сеть формирований для противодействия влиянию Соединенных Штатов и Израиля в регионе. По сей день для многих иранцев, поддерживающих линию правительства страны, он остается почти мифическим персонажем.



По официальным оценкам, на его похороны в 2020 году пришли более миллиона скорбящих. Каждый год в годовщину его убийства некоторые иранцы проводят шествия и церемонии в его честь.



В среду некоторые иранцы в соцсетях обвинили правительство и местных чиновников в том, что те не сумели принять адекватные меры для обеспечения безопасности на столь важном и массовом мероприятии.Во время церемонии похорон генерала Сулеймани в 2020 году на той же дороге, где прогремели взрывы, в давке погибли 60 человек.



* террористическая организация, запрещенная в РФ.



Авторы: Вивиан Йи (Vivian Yee), Фарназ Фассихи (Farnaz Fassihi) Источник - ИноСМИ

