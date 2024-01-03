"Халифатчики" взяли ответственность за теракты в Иране

19:53 04.01.2024

"Исламское государство"* взяло ответственность за теракты в Иране

* - организация, деятельность которой запрещена в РФ

Reuters: "Исламское государство" взяло ответственность за теракты в Иране



"Исламское государство" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за два теракта в иранском городе Кермане, в которых погибли 103 человека. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление организации.



"Исламское государство" взяло на себя ответственность в четверг за два взрыва, в результате которых погибло около 100 человек и множество было ранено на церемонии в Иране, посвященной памяти командира Касема Сулеймани, убитого американским беспилотником в 2020 году", - сказано в сообщении.



Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, прогремел взрыв. На место были направлены машины скорой помощи. СМИ также сообщили и о втором взрыве.



Число пострадавших в результате теракта у кладбища в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 211 человек. Ранее сообщалось о 103 погибших и 142 раненых.



По данным СМИ, среди погибших оказались сотрудники Красного Полумесяца.



Правительство Ирана после теракта объявило 4 января днем всеобщего траура.



В свою очередь президент России Владимир Путин 3 января выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями теракта в Кермане. Послание президента было направлено верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Ибрагиму Раиси.