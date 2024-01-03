Израильский дрон убил в Газе командира "Исламского джихада" Мамдуха Лулу

22:04 04.01.2024

Израиль заявил о ликвидации в Газе командира "Исламского джихада"



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа высокопоставленного командира палестинского движения "Исламский джихад" Мамдуха Лулу, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Лулу был главой регионального оперативного штаба на севере анклава.



"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в северной части сектора Газа", – цитирует издание армейскую пресс-службу.

Отмечается, что высокопоставленный командир палестинской группировки был убит в результате удара беспилотника ЦАХАЛ при помощи разведанных военной разведки и ШАБАК.



"Лулу был помощником и доверенным лицом лидеров террористической организации "Исламский джихад" на севере сектора Газа. Кроме того, он контактировал с высокопоставленными чиновниками зарубежного штаба террористической организации", – добавили в пресс-службе.



Военные отмечают, что этот командир планировал и координировал в анклаве многочисленные атаки на израильтян, включая гражданских лиц.



Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.



В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.



1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.



При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности, израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.



Елена Беляева