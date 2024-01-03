 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.01.2024
22:17  Что будет в 2024 году: Запад реально войдет в зону глобального геополитического провала? - Себастьен Бусуа
22:16  Куда делись танки Abrams, переданные ВСУ в прошлом году? - Forbes
22:13  Спасибо, товарищ Ким. СевКорея начала поставки ракет в РосАрмию, - The Wall Street Journal
22:10  Крал ГСМ. Бывшего президента аэропорта Алматы Бекмухамбетова приговорили к восьми годам тюрьмы
22:04  Израильский дрон убил в Газе командира "Исламского джихада" Мамдуха Лулу
20:53  Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
19:53  "Халифатчики" взяли ответственность за теракты в Иране

19:52  Как Иран ответит нам за теракт в Кермане, - New York Times
19:02  К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Уроки истории. Об альтернативах, - Зайнидин Курманов
19:00  Официальная кыргызская история всегда в услужении политике, - Нарын Айып
18:51  Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума, - Н.Меден
12:39  "Путем фиктивного посева семян". Миллионные хищения выявили в национальном агро-университете Казахстана
12:08  Оптимистичные экономические итоги Таджикистана-2023
12:03  Казахстан вырубил "Первый канал" РосТВ
11:48  Под контролем: Британия решила усилиться в Центральной Азии, - Ксения Логинова
11:45  Кыргызы как прямые генетические наследники андроновцев, аркаим-синташтинцев, скифов, сюнну-хуннов, - Зоотбек Кудайбергенов
11:15  Загрязнение воздуха в Ташкенте усилилось, уровень - "очень вредный"
11:13  Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"
10:47  Израиль на Ближнем Востоке: на семи фронтах, - В.Бурт
10:43  Однажды в Америке. "Пошла нах, с*ка!" – подсудимый прыгнул и избил судью в Лас-Вегасе (видео)
01:38  2024 год будет еще страшнее предыдущего, - Арис Руссинос
00:40  Экс-главу "Алматыэлектротранса" Мурзакаримова объявили в розыск
00:35  Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк
00:32  Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских
00:29  Четыре причины удара по Белгороду и пять необходимых ответов на него, - Геворг Мирзаян
00:24  Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
00:15  Кандидатом в президенты США выдвинулся Кеннеди из клана Кеннеди
00:08  Замыкая/повторяя круг – итоги года, - Р.Рысмамбетов
00:05  Сербия: Америка использует оппозицию в качестве рычага давления на президента Вучича
00:01  Украина продолжает обстрел Белгорода... Росгенералы доедают оливье...
Среда, 03.01.2024
22:49  Аргентина требует от Великобритании вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова
19:19  С наступательным 2024-м! Российское государство: смена эпох, - Николай Сорокин
18:18  Иностранных диверсантов больше нет. Токаев рассказал новую версию кантарского восстания
16:23  Иран. Террористы взорвали траурную церемонию у могилы генерала Сулеймани -более 100 погибших
16:16  В Казахстане осужден на 6 лет еще один воевавший за русских в Донбассе
15:22  Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны, - Давид Нармания
15:20  Путину грозят убийством, России - распадом: где реально рванет в 2024-м? - В.Никифорова
14:43  Вину искупил. Осужденный за взятки и лишенный звания генерала РосМВД Трифонов погиб на Укрфронте
14:38  Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ
14:10  Британские ученые установили причину смерти британских расхитителей гробницы Тутанхамона
14:08  Как Россия укрепит БРИКС в 2024 году
12:28  "Газпром" продолжает качать кровавый газ через Украину в Европу
12:18  Аксакалам махаллей в Узбекистане продлят срок полномочий с 3-х до 5-ти лет
12:11  Войны будущего: названы ожидающиеся в 2024 году вооруженные конфликты, - Sky News
11:48  "Новый Казахстан". Токаев рассказал народу о развале системы ЖКХ и неработающих ТЭЦ
11:32  В Узбекистане опровергли информацию о завозе искусственного риса из Китая
11:11  Америка против хуситов на Красном море: кто кого,- Ю.Борисов
10:12  Ливийские реалии: наступивший год легкой жизни не обещает, - А.Веселов
09:22  Африка. Итоги 23-го. Впереди - новые перевороты и их будет много...
08:06  Контур надежды. Главные итоги уходящего 2023-го, - В.Винников
07:17  Вышел в свет философский труд А.Дугина "Интернальные онтологии: сакральная физика и опрокинутый мир" (рецензия)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Крал ГСМ. Бывшего президента аэропорта Алматы Бекмухамбетова приговорили к восьми годам тюрьмы
22:10 04.01.2024

Айбол Бекмухамбетов покинул пост президента алматинской воздушной гавани в июле 2018 года, сообщает Zakon.kz.

20 декабря 2018 года в линейный отдел полиции аэропорта поступило заявление о хищениях авиатоплива от нового президента аэропорта Болата Ержанова.

Следствие по делу длилось почти пять лет.

На судебном заседании в последнем слове подсудимые заявили о своей невиновности и попросили суд вынести решение по справедливости.

Суд приговорил экс-президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова и начальника службы авиаГСМ Куаныша Тумышева к 8 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.



Данияр Кунафин

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704395400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!"
- Сокращение задержек авиарейсов в непогоду: госорганы усилят взаимодействие по транспортным вопросам
- Кадровые перестановки
- Темпы годовой инфляции показывают устойчивое замедление
- Президент о правительстве
- Единую цифровую платформу для библиотек запустят в пилотном режиме в РК
- Способен ли улучшить жизнь страны перевод стрелок часов?
- Двигаться вперед
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  