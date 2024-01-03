Крал ГСМ. Бывшего президента аэропорта Алматы Бекмухамбетова приговорили к восьми годам тюрьмы

22:10 04.01.2024

Айбол Бекмухамбетов покинул пост президента алматинской воздушной гавани в июле 2018 года, сообщает Zakon.kz.



20 декабря 2018 года в линейный отдел полиции аэропорта поступило заявление о хищениях авиатоплива от нового президента аэропорта Болата Ержанова.



Следствие по делу длилось почти пять лет.



На судебном заседании в последнем слове подсудимые заявили о своей невиновности и попросили суд вынести решение по справедливости.



Суд приговорил экс-президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова и начальника службы авиаГСМ Куаныша Тумышева к 8 годам лишения свободы каждого. Отбывать наказание они будут в колонии средней безопасности.



Приговор не вступил в законную силу.



