Спасибо, товарищ Ким. СевКорея начала поставки ракет в РосАрмию, - The Wall Street Journal

22:13 04.01.2024

Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет - WSJ

04.01.2024 - 17:30



Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



А уже весной РФ может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. Переговоры "активно продвигаются".



Это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.



В ноябре о возможности поставки РФ таких ракет от КНДР говорила разведка Южной Кореи.



По данным из Израиля, в телефонном разговоре в прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал президента России Владимира Путина за "опасное сотрудничество между Россией и Ираном".



Ранее КНДР передала РФ более миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь Москвы в запуске спутника-шпиона в космос.