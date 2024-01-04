 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куда делись танки Abrams, переданные ВСУ в прошлом году? - Forbes
22:16 04.01.2024

Куда делись "Абрамсы"? C момента прибытия американских танков на Украину их никто так и не видел на фронте, сообщает Forbes.
04.01.2024

Совершенно непонятно, что Украина делает со своим 31 танком производства США, отмечает журнал.

При этом автор статьи напоминает, что "Абрамсы" особенно уязвимы для FPV-дронов, которые бьют там, где броня M1 Abrams самая тонкая: сверху и по бокам.

"Начиная с крыши, она очень тонкая, около 25 мм, - пояснил танковый эксперт Сильвейра. - FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убить/ранить экипаж, может повредить также электронные компоненты внутри башни или поджечь ее, вынудив экипаж покинуть танк".

Таким образом, украинским специалистам необходимо усиливать броню М1, иначе российские дроны просто разнесут их, делает вывод Forbes.

"Прошло два месяца с тех пор, как на Украину прибыли американские танки М1… Неясно, что Украина делает со своим 31 „Абрамсом", но ясно, что она должна сделать: усилить их, чтобы противостоять атакам российских дронов", - говорится в статье.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704395760


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