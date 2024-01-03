Что будет в 2024 году: Запад реально войдет в зону глобального геополитического провала? - Себастьен Бусуа

22:17 04.01.2024 Le Figaro

Франция



Что будет в 2024 году: Запад реально войдет в зону глобального геополитического провала?



2024-й год отметится размыванием влияния Запада. К такому выводу приходит автор Figaro. В своем упадке США и ЕС виноваты сами: они переоценили ВСУ, антагонизировали Китай, замучили экономику "зеленым" радикализмом. В этих условиях даже саудовцы идут в БРИКС, а это значит - выбирают глобальный Юг.



2024 год и перенос украинских выборов, проведение выборов в Европе, США, России и, возможно, в Израиле перетасуют карты мировой политики, считает доктор политических наук, специалист по международным отношениям в институте IHECS (Брюссель) Себастьен Бусуа*.



Девестернизация мира нарастает с огромной скоростью в течение уже нескольких месяцев. Войны, поддерживаемые Западом, уже давно не приводят к победам. Так, например, ситуация на Украине, а также конфликт между Израилем и исламистами в секторе Газы, на которых сейчас сосредоточено всеобщее внимание, являются двумя примерами глобальной геополитической неспособности американцев и европейцев навязать свою повестку дня миру. Все чаще говорят о провале нынешнего украинского руководства и о тупиковой ситуации в столкновении Израиля и Газы. В 2024 год нас ждут потенциальный перенос украинских выборов, а также проведение европейских, американских, российских и, возможно, израильских выборов. Есть большая вероятность, что эти события перетасуют карты мировой политики.



Все больше критики по поводу затрат на Украину и Израиль



На Западе все больше критики высказывается по поводу поддержки Украины и Израиля. Это касается США, чья безоговорочная поддержка Украины и Израиля сейчас ставится под сомнение и используется в качестве рычага для решения внутриполитических вопросов. Это довольно недавнее явление, ведь всего несколько месяцев назад, когда возможное переизбрание Трампа было не более чем миражом, американцы в подавляющем большинстве поддерживали финансовые расходы на "поддержание штанов" зарубежных союзников. Эта политическая и особенно финансовая поддержка, которая дорого обошлась США, а также ЕС, обсуждается в США как никогда ожесточенно. Таких сомнений в верности западного курса в отношении Украины не было в течение двух лет. И в течение нескольких десятилетий не шло таких споров насчет помощи Запада Израилю.



С некоторых пор западные страны демонстрируют свою неспособность разрешать конфликты, опираясь на Организацию Объединенных Наций, находящуюся в упадке, и теперь подвергаются широкой критике со стороны своих граждан, которые больше не хотят оплачивать прокси-войны и в целом политику, разрушающую якобы "освобождаемые" американцами на другой стороне глобуса страны. После выборов 2024 года (летом избирается Европарламент, а в ноябре по всей вероятности – Трамп) западное общественное мнение может положить конец этому финансовому расточительству. Трамп снова сделает Америку и американцев главными приоритетами своей политики.



Нас ждет год ослабляющих Запад выборов



2024 – год глобальных предвыборных потрясений. Запад оказался в ловушке выборов, делающих невозможной долгосрочную политику. Каждые четыре-пять после очередных выборов та или иная страна как будто опять начинает с нуля – избиратели всякий раз задают те же вопросы и поддаются тем же эмоциям. 2024 год в любом сделает Запад более хрупким: в некоторых странах из-за эпохальных выборов, в других – из-за отказа от них.



Из-за долгосрочных непопулярных конфликтов, в частности, на Украине и в Газе, некоторые западные страны и институты поменяют свое руководство и свою стратегию. В то время как другие увидят, что их не всегда поулярные лидеры переизбраны и остаются при своем мнении. В любом случае будут недовольство и нестабильность. В этом все больше проявляется слабость демократий: проводимая ими политика, какой бы радикальной и прозападной она ни была, ограничена во времени. Она регулярно ставится под сомнение на выборах. Столкнувшись с таким противником, ориентированные на долгосрочную перспективу незападные режимы торжествуют. Ведь этим "иллиберальным" режимам остается только дождаться, пока колесо западной политики повернется. Когда новый неопытный западный лидер столкнется с устойчивыми и стабильными режимами Востока, он будет чувствовать себя менее уверенно, чем предшественники.



Путин ждет, что Украина ослабнет. И у него нет причин торопиться



Что касается Путина, то он прекрасно знает, что возможные перемены в Белом доме и европейские выборы ослабят поддержку Украины. России эта ситуация на руку, как и война в Газе, которая отвлекла внимание Запада. Российский президент только что выдвинул свою кандидатуру на 2024 год и хочет править страной долго. Бывший депутат Европарламента подтвердил мне это: у России есть сила, которой нет ни у США, ни у Европы. Путин хочет получить Украину, даже если на это уйдут десять лет. Европейцы и американцы больше не смогут материально поддерживать Украину и будут вынуждены подталкивать ее за стол переговоров.



Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может ослабить антироссийские настроения, но также положить конец финансовой поддержке Украины. В январе ЦРУ уже заявило, что Москва помогла Трампу быть избранным в 2017 году. Майк Джонсон, нынешний спикер Палаты представителей и сторонник Трампа, в настоящее время находится в политическом противостоянии и грозится помешать голосованию по вопросу выделения кредитов Израилю и Украине. Что устроило бы Россию, вставшую на сторону палестинцев.



В Европе побеждают "популисты", на Украине - "закат" Зеленского



Что касается Европы, то предстоящие выборы в Европарламент укрепят позиции тех сил, которых пресса "мейнстрима" в США и ЕС называет то "популистами", то "крайне правыми". Как сказал нам тот же бывший депутат Европарламента, новые депутаты бросают вызов прежней элите, которую они часто называют коррумпированной. Эти "популистские" течения, находящиеся на подъеме уже двадцать лет, осуждают подчинение Европы Соединенным Штатам и сближаются с авторитарными режимами в той же Евразии и в других местах.



В 2024 году должны были состояться также выборы президента на Украине. Но Зеленский потерял популярность и хочет отложить выборы ради собственной выгоды. Самым популярным из нынешних украинских представителей является генерал Валерий Залужный, который мог бы стать будущим президентом, если бы выборы состоялись, а Зеленский перестал бы утомлять своих преимущественно западных кредиторов своим упрямством и ложью.



Нетаньяху: политический заложник войны



В Израиле чем дольше идет война, тем дольше длится президентский срок Нетаньяху. Но он стал очень непопулярен, и его по-прежнему преследуют его коррупционные дела. Если война закончится быстро, он уйдет. И будут назначены новые выборы, что приведет к длительной нестабильности и еще больше ослабит еврейское государство и его американского союзника. Именно этого опасается бывший посол Израиля в ЕС: израильская демократия находится в плохом состоянии, и война – хороший способ забыть обо всем этом. По его словам, Израиль не может проиграть войну, но, если он ее выиграет (а это означает уничтожение ХАМАС, что маловероятно), Нетаньяху не отблагодарят переизбранием: "Ведь именно на него израильтяне возлагают наибольшую ответственность за трагедию 7 октября".



Украина – жертва обманутых надежд Запада



Украина, оказавшаяся в тяжелом положении, может потерять поддержку Запада. Запад был убежден, что украинская война против России будет быстрой. На сегодняшний день нет ни победы, ни краха московского режима. Бывший посол в США и России утверждает, что табу наконец снято: общественное мнение начинает уставать не только от этого конфликта, но и от издержек, которые несут американцы и европейцы за поддержку войны, которую нам пытались представить как нашу собственную. Сегодня многие независимые СМИ на Западе и некоторые специалисты по России говорят о возможном разгроме украинцев, которых Запад держит в экономическом смысле буквально на руках. Всего три месяца назад за такие высказывания людей считали "путинистами", "продавшимися Путину". А сегодня это уже не так.



Поражение Зеленского воспринимается как победа "глобального Юга"



С того момента, как Запад скажет "стоп", "мужественной борьбе" украинской элиты наступит конец. И пусть борьба украинцев в прошлом достойна похвалы. Много было потрачено на украинское контрнаступление, но оно закончилось провалом. Мы испробовали все, но Россия вместе со своими союзниками оказала серьезное сопротивление. Это, безусловно, одна из форм победы Глобального Юга: западное высокомерие и уверенность в том, что мы самые сильные, сработали против нас.



На Ближнем Востоке недоверие к европейцам и американцам только возрастает. Цикл вывода американских войск из Центральной Азии и с Ближнего Востока стал отправной точкой для усиления присутствия Китая в Афганистане и России в Сирии. В то время как Соединенные Штаты поддерживают Израиль, который убивает мирных жителей в секторе Газа, растут антиизраильские настроения. Катар, ОАЭ, Россия и Китай добиваются прекращения огня, в то время как Вашингтон накладывает вето на проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Сегодня существует фронт борьбы против Израиля и за права палестинцев, что ослабляет позиции США, которые в будущем будут все более изолированными.



Укрепление России на Ближнем Востоке: от саудовцев до сирийцев



Тем временем Россия укрепляет свое присутствие на Ближнем Востоке. И дело тут не только во вступлении Саудовской Аравии в БРИКС. Речь идет и о ситуации в Сирии, где, в частности, благодаря эмиратскому союзнику России удаолсь уменьшить давление на режим Башара Асада. Это государство Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) настояло на нормализации отношений с Башаром Асадом и возвращении Сирии в Лигу арабских государств. Недавний визит Путина в страны Персидского залива является доказательством укрепления российского влияния. Абу-Даби (столица ОАЭ) не применяет санкций против Москвы и, будучи близок к Израилю, выжидает, чтобы предложить свои решения по урегулированию израильско-палестинского вопроса, в то время как Катар делает все возможное, чтобы помочь ХАМАС.



Москва продолжает заключать союзы с растущим числом арабских стран из-за войны в Газе, а ОАЭ начинают раздражать Вашингтон тем, что не применяют санкции ни к России, ни к Сирии. Абу-Даби, исторический союзник Запада, видит, что мир меняется, и сближается с Глобальным Югом, потому что знает, что Израиль в конечном итоге окажется в большой опасности без поддержки американцев. Мохаммед бен Заид, президент Эмиратов, сможет выступить в качестве посредника, когда Запад больше не будет иметь влияния в регионе.



И все это – новый мир.



* Автор – Себастьен Бусуа, доктор политических наук, специалист по вопросам арабского мира и геополитики, профессор Брюссельского института , научный сотрудник Национальной консерватории искусств и ремесел Cnam Paris. Источник - ИноСМИ

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