Немецкая теннисистка Жиенбаева сменила флаг и теперь будет выступать за Казахстан

00:20 05.01.2024

Профессиональная теннисистка Соня Жиенбаева, которая ранее представляла на международных соревнованиях Германию, теперь будет выступать за Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации WTA.



Со старта этого года 17-летняя Жиенбаева будет представлять Казахстан на международной арене. Ранее теннисистка выступала за Германию, где живет с детства.



По информации представителей Казахстанской федерации тенниса, Жиенбаева родилась 2 июля 2006 года в Алматы, ее мама - казашка, папа - немец. В Германию переехала в детстве, но мечтала выступать за Казахстан - в Алматы осталось много родственников.



Как сообщает телеграмм-канал "Спорт Шредингера", по итогам 2022 года Жиенбаева вошла в топ-30 лучших юных теннисисток мира в рейтинге ITF, а на турнирах этой серии выиграла шесть титулов. В 2023 году она дошла до третьего круга юниорского Australian Open.



Автор: Зарина Кусанова