|Севастополь под ударами бандер-ракет
00:27 05.01.2024
В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ
Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась
Tекст: Вера Басилая
Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.
Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.
По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.
Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.