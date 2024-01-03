 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 05.01.2024
01:10  Товаризация поля битвы XXI века, - Филип Пилкингтон
01:00  Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу, - А.Васильев
00:55  Время перемен: главные события 2023 года на постсоветском пространстве, - Игорь Кармазин
00:53  Умер советский киноактер Желдин (Холтофф из "17 мгновений весны")
00:49  Какие из казахстанских министерств сомнительно завершили 2023 год
00:46  Reuters: Российские хакеры уничтожили "Киевстар"
00:44  Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря

00:40  Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта, - Рафаэль Фахрутдинов
00:27  Севастополь под ударами бандер-ракет
00:20  Немецкая теннисистка Жиенбаева сменила флаг и теперь будет выступать за Казахстан
Четверг, 04.01.2024
22:17  Что будет в 2024 году: Запад реально войдет в зону глобального геополитического провала? - Себастьен Бусуа
22:16  Куда делись танки Abrams, переданные ВСУ в прошлом году? - Forbes
22:13  Спасибо, товарищ Ким. СевКорея начала поставки ракет в РосАрмию, - The Wall Street Journal
22:10  Крал ГСМ. Бывшего президента аэропорта Алматы Бекмухамбетова приговорили к восьми годам тюрьмы
22:04  Израильский дрон убил в Газе командира "Исламского джихада" Мамдуха Лулу
20:53  Путин подписал указ о гражданстве иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
19:53  "Халифатчики" взяли ответственность за теракты в Иране
19:52  Как Иран ответит нам за теракт в Кермане, - New York Times
19:02  К 100-летию образования Кара-Кыргызской АО. Уроки истории. Об альтернативах, - Зайнидин Курманов
19:00  Официальная кыргызская история всегда в услужении политике, - Нарын Айып
18:51  Дранг нах Остен XXI века: у германского канцлера Шольца теряют остатки разума, - Н.Меден
12:39  "Путем фиктивного посева семян". Миллионные хищения выявили в национальном агро-университете Казахстана
12:08  Оптимистичные экономические итоги Таджикистана-2023
12:03  Казахстан вырубил "Первый канал" РосТВ
11:48  Под контролем: Британия решила усилиться в Центральной Азии, - Ксения Логинова
11:45  Кыргызы как прямые генетические наследники андроновцев, аркаим-синташтинцев, скифов, сюнну-хуннов, - Зоотбек Кудайбергенов
11:15  Загрязнение воздуха в Ташкенте усилилось, уровень - "очень вредный"
11:13  Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"
10:47  Израиль на Ближнем Востоке: на семи фронтах, - В.Бурт
10:43  Однажды в Америке. "Пошла нах, с*ка!" – подсудимый прыгнул и избил судью в Лас-Вегасе (видео)
01:38  2024 год будет еще страшнее предыдущего, - Арис Руссинос
00:40  Экс-главу "Алматыэлектротранса" Мурзакаримова объявили в розыск
00:35  Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк
00:32  Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских
00:29  Четыре причины удара по Белгороду и пять необходимых ответов на него, - Геворг Мирзаян
00:24  Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
00:15  Кандидатом в президенты США выдвинулся Кеннеди из клана Кеннеди
00:08  Замыкая/повторяя круг – итоги года, - Р.Рысмамбетов
00:05  Сербия: Америка использует оппозицию в качестве рычага давления на президента Вучича
00:01  Украина продолжает обстрел Белгорода... Росгенералы доедают оливье...
Среда, 03.01.2024
22:49  Аргентина требует от Великобритании вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова
19:19  С наступательным 2024-м! Российское государство: смена эпох, - Николай Сорокин
18:18  Иностранных диверсантов больше нет. Токаев рассказал новую версию кантарского восстания
16:23  Иран. Террористы взорвали траурную церемонию у могилы генерала Сулеймани -более 100 погибших
16:16  В Казахстане осужден на 6 лет еще один воевавший за русских в Донбассе
15:22  Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны, - Давид Нармания
15:20  Путину грозят убийством, России - распадом: где реально рванет в 2024-м? - В.Никифорова
14:43  Вину искупил. Осужденный за взятки и лишенный звания генерала РосМВД Трифонов погиб на Укрфронте
14:38  Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ
14:10  Британские ученые установили причину смерти британских расхитителей гробницы Тутанхамона
14:08  Как Россия укрепит БРИКС в 2024 году
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Севастополь под ударами бандер-ракет
00:27 05.01.2024

В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ
Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась

Tекст: Вера Басилая

Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.

Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.

По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.

Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704403620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!"
- Сокращение задержек авиарейсов в непогоду: госорганы усилят взаимодействие по транспортным вопросам
- Кадровые перестановки
- Темпы годовой инфляции показывают устойчивое замедление
- Президент о правительстве
- Единую цифровую платформу для библиотек запустят в пилотном режиме в РК
- Способен ли улучшить жизнь страны перевод стрелок часов?
- Двигаться вперед
- Информационное сообщение по валютному рынку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  