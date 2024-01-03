Севастополь под ударами бандер-ракет

00:27 05.01.2024

В Севастополе упала сбитая и не разорвавшаяся ракета ВСУ

Губернатор Развожаев: Сбитая ракета упала в районе частного сектора в Севастополе и не взорвалась



Tекст: Вера Басилая



Российские военные отразили самую массированную атаку на Севастополь, пострадавший в результате падения осколка госпитализирован, по предварительным данным, одна сбитая ракета не взорвалась, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки ВСУ осколок ракеты попал в дом, пострадал один взрослый, он госпитализирован, ребенок 6 лет не пострадал, но напуган, с ним работают педиатры.



Кроме того, по данным губернатора, осколки упали рядом с жилыми домами в районе Песочной бухты, информация о повреждениях уточняется. В Черноречье сбитая часть предположительно ракеты упала в речку Черная, повреждений и пострадавших нет. Осколки также упали на улицу Генерала Жидилова и набережную Учкуевки.



По предварительной информации от жителей: упала сбитая ракета в районе частного сектора за СевГУ и не взорвалась, туда выехали спецслужбы для проверки информации.



Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО уничтожила десять ракет ВСУ над Крымом.



Развожаев сообщил, что военные отразили атаку на Севастополь.