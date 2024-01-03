Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта, - Рафаэль Фахрутдинов

00:40 05.01.2024 Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта



Польша призвала дать Киеву ракеты дальнего радиуса действия "для уничтожения стартовых площадок и командных центров" в России. Такие угрозы Варшавы – это игра с огнем, предупреждают в Москве. По мнению экспертов, реализация польских планов приведет к полноценной войне НАТО против России. Какую тенденцию в политике Запада отражает призыв МИД Польши и что в этой связи нужно делать России?



Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудили дальнейшую военную помощь Украине и сошлись во мнении, что эту поддержку необходимо увеличить, в том числе за счет предоставления Киеву ракет дальнего радиуса действия и противовоздушных ракет, сообщает Deutsche Welle*.



Сикорский призвал ужесточить санкции так, чтобы Россия не могла производить новые вооружения с помощью полученных через реэкспорт компонентов, и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия "для уничтожения стартовых площадок и командных центров".



В свою очередь агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) сообщило, что поддержит членов Североатлантического альянса – Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию – контрактом на приобретение до тысячи зенитных ракет с улучшенным наведением Patriot (GEM-T).



Контракт на производство и поставку ракет был заключен с компанией COMLOG – совместным предприятием Raytheon и MBDA. Также в заявлении альянса отмечается, что европейское производство ракет GEM-T будет расширено.



Закупка ракет для комплексов ПВО Patriot необходима союзникам, чтобы "укрепить свою воздушную оборону во время российской войны против Украины", подчеркивается в сообщении НАТО. "Увеличение производства боеприпасов – ключевой фактор для безопасности Украины и нашей собственной", – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



Ранее сообщалось, что Германия отказалась поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. При этом Владимир Зеленский заявлял, что Taurus нужны ВСУ, чтобы "разрушить Крымский мост".



На этом фоне в четверг, 4 января, была "пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ". "Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом", – сообщило Минобороны России.



"Боррель может налить Сикорскому, а также своим партнерам из Киева каталонское игристое вино. Больше ни Боррель, ни сам Сикорский ничего не могут. Они ничего не решают ни в военном, ни в политическом планировании НАТО, ЕС и США. У них категория билетов не та. Поэтому сами по себе обсуждения фантомных поставок Украине вооружения Боррелем и Сикорским совершенно пусты", – указал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда РФ при ООН.



"Однако мы все прекрасно понимаем, что такого рода заявления сделаны неслучайно – они демонстрируют, что американские кураторы ЕС и Польши после Нового года намерены брать курс на наращивание агрессии вокруг российско-украинского конфликта, как минимум – в плане риторики. И это несмотря на какие-то предыдущие сообщения, что на Западе начали склоняться к переговорам", – напомнил сенатор.



"Ведь в последнее время на Западе стали звучать голоса в пользу переговоров с Россией. Там уже нет бравады. Они понимают, что на поле боя все для них проиграно. И многие эксперты, политики и часть общества это понимают довольно давно. Я лично знаю некоторых западных аналитиков, придерживающихся такой точки зрения. И тут США устами Боррелей и Сикорских начинают "подогрев" ситуации. Но это игра с огнем, и Запад должен это понимать", – подчеркнул спикер.



"Отдельно хочу сказать про Сикорского – он сумасшедший. Он был таким и раньше. И в должности главы МИД Польши, думаю, не изменится. Но у меня к нему один вопрос: где он намерен пережить удар возмездия, если мечты Сикорского сбудутся и Россия будет атакована ракетами с территории Европы? Все это удивительно, потому что даже во время холодной войны, даже в Карибский кризис в отношении СССР не было таких острых публичных заявлений со стороны Запада", – отметил парламентарий.



"Каков должен быть наш ответ? Наращивать бомбардировки военной и стратегически важной инфраструктуры Украины. Чем ближе будет наша победа, тем Запад отчетливее начнет понимать, что переговоры с Москвой – единственный вариант. И тогда они задвинут этого Сикорского, чтобы на его место поставить дипломата, не замеченного в агрессивных заявлениях против России. И через него начнут отправлять Москве более миролюбивые сигналы", – резюмировал собеседник.



"У всей Европы не хватит своих ракет дальнего радиуса действия на такие действия, которыми угрожает Польша. У них есть американские крылатые ракеты Tomahawk. Но американскими пусковыми установками управляют только американцы или европейцы. А в США грядут выборы, и никто в Вашингтоне такие электоральные риски не допустит, чтобы отправлять своих военных или бойцов НАТО на ненужные боевые действия", – пояснил Сергей Хатылев, военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса.



"Кстати, у ракет воздушного, корабельного, наземного базирования разные принципы боевого применения, районы задействования, а соответственно – районы коррекции, уточнения координат тоже разные. Поэтому у них разные классификации дальности радиуса. Впрочем, я думаю, Сикорский вообще не в курсе этого – ему показалось, что сама его фраза заставит кого-то испугаться в российском военно-политическом руководстве", – предположил аналитик.



"Тем не менее можно проанализировать этот призыв Польши с чисто технической точки зрения. "Стартовые площадки", очевидно, это российские ракетные системы, которые ведут стрельбу со своих позиций. Причем это не просто пусковая установка и антенна, это целый комплекс с несколькими рубежами наземной и воздушной обороны. Сухопутные войска могут брать под охрану районы расположения ракетных систем. Что касается бомбардировщиков, то их сопровождает истребительная авиация, а маршруты выбираются таким образом, чтобы они находились в зоне нашей ПВО", – пояснил собеседник.



"Командный пункт" – это место, где располагается локатор и откуда наводятся ракеты. Таким образом, Варшава предлагает бить по нашим аэродромам, зенитно-ракетным дивизионам, "Искандерам", "Калибрам", которые есть как морского базирования, так и воздушного, наземного. То есть слова Сикорского – это призыв к полноценной войне НАТО против России. Но все наше высокоточное оружие не разбросано по России, а связано в одну систему. Поэтому после первого выстрела по нам будет проведена мгновенная разведка целей в странах НАТО, определено, какие наши носители ближе к ним, и нанесен ответный удар", – заключил эксперт. Источник - взгляд

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