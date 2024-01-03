Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря

00:44 05.01.2024

Новый флаг должен был быть поднят под почетный караул, торжественный гимн и в присутствии государственного секретаря. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов.



