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|Тазабек Икрамов: Только враг меняет флаг втихаря
00:44 05.01.2024
Новый флаг должен был быть поднят под почетный караул, торжественный гимн и в присутствии государственного секретаря. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов.
"Там при участии средств массовой информации госсекретарь мог бы объяснить причину исправления флага и где внесены поправки. Флаг - дело непростое. Это целая идеология! Кроме того, вариант флага, предложенный в ЖК, другой, в "Википедии" другой и цвет флага другой. Это вызывает лишь недовольство общественности", - написал он.
Нардеп предложил в срочном порядке создать государственную комиссию во главе с президентом и привлечь к ответственности соответствующих людей. "Без этого недовольство среди общества будет продолжать расти", - заключил он.
Отметим, в новогоднюю ночь на площади Ала-Тоо был поднят новый флаг. Однако пользователи соцсетей и читатели 24.kg подсчитали, что на установленном флаге не 40 лучей, а 39. Споры о количестве лучей продолжаются по сей день. Мэрия Бишкека и глава службы информационной политики Дайырбек Орунбеков заявили, что флаг имеет 40 лучей. Интернет-пользователи пишут, что флаг снимали и, возможно, поменяли на исправленный вариант.
Напомним, президент Садыр Жапаров подписал закон о новом флаге Кыргызстана. Он принят Жогорку Кенешем 20 декабря 2023 года. Инициаторами стали торага парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. На флаге изменили форму лучей из волнообразных на прямые.
Глава государства на втором Народном курултае заявил, что изменение флага не повлечет расходов из республиканского бюджета.
Отметим, что 40 лучей считалось объединением 40 древних племен в единый Кыргызстан.