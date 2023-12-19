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Какие из казахстанских министерств сомнительно завершили 2023 год
00:49 05.01.2024

Пресс-служба правительства решила подвести некоторые итоги еще не закончившегося года.
19.12.2023

Так в правительстве отчитались об итогах для казахстанской экономики в уходящем 2023 году:

- В период с января по ноябрь ВВП страны увеличился на 4,9 %, превысив прошлогодний уровень на 2,7 %. При этом ВВП на душу населения вырос с $11,5 тыс. до $13,3 тыс.;

- Инфляция в годовом выражении замедлилась до 10,3 % в ноябре, что является снижением с уровня 20,3 % в декабре 2022 года;

- За полгода привлечены $13,3 млрд прямых иностранных инвестиций, а по итогам года планируется достичь отметки в размере приблизительно $27 млрд;

- В рамках экономического развития было запущено 210 инвестпроектов на общую сумму 967,7 млрд тенге, при этом создано 19,5 тыс. новых рабочих мест. Предстоит ввести в эксплуатацию 291 проект на общую сумму 1,6 трлн тенге;

- Производство в машиностроении выросло на рекордные 26,8 %;

- Экспорт товаров достиг отметки в $65 млрд, включая $21 млрд обработанных товаров;

- Улучшены условия господдержки предпринимательства в рамках программы "Экономика простых вещей", при этом отменено 10 тыс. избыточных требований к бизнесу;

- Господдержка субъектов предпринимательства увеличена до 2,3 трлн тенге, включая рост поддержки малого и среднего бизнеса с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге.

Как подчеркнул политолог Данияр Ашимбаев, экономика Казахстана дважды за последние годы попала под сильные внешние шоки. Во-первых, пандемия, которая привела к резкому снижению деловой активности в мире, падению производства, снижению товарооборота, а заодно вызвала сильный стресс у населения и институтов. Во-вторых, начавшиеся в прошлом году военные действия в Украине, передает Caravan.kz.

"В принципе, январские события в Казахстане явно были ее первыми залпами, но благодаря усилиям руководства страны и наших союзников по ОДКБ попытку госпереворота и риск полной дестабилизации региона удалось быстро предотвратить. Война привела к санкционному противостоянию, что вызвало сильнейшее расстройство инвестиционной, логистической, финансовой систем", - отметил эксперт.

По мнению Ашимбаева, понятно, что нацэкономика, сильно зависящая от внешней конъюнктуры, очень болезненно перенесла эти удары. Многие планы и стратегии были сорваны, а к войне в Украине добавился еще и конфликт на Ближнем Востоке и рост напряженности в Юго-Восточной Азии.

Вместе с тем Ашимбаев считает объективным признать, что казахстанская власть смогла достаточно энергично противостоять этим ударам (хотя на уровне классической модели управления "планирование-реализация-контроль" ситуация намного менее позитивна, что компенсировалось энтузиазмом).

"Отметим беспрецедентную внешнеполитическую активность (в первую очередь лично президента Токаева), направленную на минимизацию угроз для Казахстана, расширение сотрудничества с глобальными и региональными сверхдержавами, находящимися в конфликте друг с другом. Это не только сократило негативный эффект воздействия санкционного противостояния, но и дать новый импульс логистическим проектам – Восток-Запад (ТМТМ) и Север-Юг, причем не противопоставляя их друг другу, а грамотно сочетая в интересах наших и соседских. Казахстан успешно обыгрывает возможные конкурентные проекты, а заодно наращивает "инвестиционный фронт", привлекая к себе проекты, привязанные к логистике, вынужденные релоцироваться в Казахстане, а заодно и запуская программы развития энергетики – как традиционной, так и "зеленой".

Деловая активность выросла, реализованы многочисленные проекты – как крупные, так и локальные. Имеется неплохая статистика внешней торговли и инвестиций. Правительству удалось сократить инфляцию (может, и не так сильно, как об этом докладывалось, но все же существенно). Летом наконец-то рост реальных доходов населения вышел в плюс (ранее его упорно съедала инфляция).

Ситуацию в энергетике пытаются исправить программой "Тариф в обмен на инвестиции" (хотя следовало было бы ужесточить прежде всего госэнергонадзор), и правительство регулярно втягивается в академический спор насчет того, что первичнее – рост тарифов или рост цен", - отметил эксперт.

Вместе с тем политолог обратил внимание, что идет большая работа по демонополизации экономики и возвращению незаконно выведенных активов. Но в то же время, по его мнению, социальный блок остается наиболее проблемным. Ситуация в сфере образования и особенно здравоохранения оптимизма не вызывает, считает Ашимбаев: "Министры этого блока вызывают все больше и больше вопросов. В Минздраве откровенно не хватает профессионализма и здравомыслия".

Ашимбаев уверен, есть и неоднозначная оценка результатов программ создания новых рабочих мест: профильные госорганы упорно демонстрируют нежелание отвечать на критику главы государства, ВАП и экспертов по поводу того, что большинство рабочих мест – временные или фиктивные.

"Есть полемика по оценке уровня бедности или, скажем, закредитованности. Во втором случае нужно подходить более вдумчиво, разделяя кредиты от бедности или глупости с кредитами, которые население берет с тем или иным расчетом. По сути, толком не измерен и уровень теневой экономики, в котором обитает немалая часть невидимых доходов. Ну и надо учитывать различные лоббистские группы, которые под "социальным соусом" продвигают свои интересы. С другой стороны, адекватная фискальная нагрузка, доступ к мини-инвестиционным ресурсам и борьба с инфляцией сами по себе выравнивают социальную обстановку", - подчеркнул эксперт.

Ашимбаев обратил внимание на то, что правительство в этом году получило сразу три карт-бланша от главы государства: переназначение в марте, административную реформу в апреле и избавление от "опеки" со стороны АП в сентябре.

"Видно, что и сам премьер расставляет кадры в правительстве, регионах, госсекторе и выстраивает систему личного контроля. Заметно, что Смаилов пользуется доверием со стороны президента Токаева.

Понятно, что навыки работы в администрации президента и системе статистики (а Смаилов ей руководил дважды – в 1999-2003 и 2009-2015) очень помогают ему в работе, и, если правительство сможет реализовать планы, горизонтом которых является 2029-й год, то его могут ждать и иные перспективы. А пока, как пишет пресс-служба правительства, "экономика Казахстана успешно адаптировалась к новым внешним условиям и в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста", - резюмировал Данияр Ашимбаев.

С чем Казахстан завершает 2023 год и с каким багажом мы зайдем в 2024-й, также проанализировал экономист Расул Рысмамбетов, отталкиваясь от данных Института экономических исследований и Всемирного банка.

"В текущем году ВВП на душу населения в РК составит в районе $13,3 тыс.

Доля обрабатывающей промышленности у нас по итогам 2023 года составит 13,4 %, или $30,2 млрд. Сложный 2022 год (+3,2 % экономический рост) сменился 2023-м, где мы немного адаптировались и, скорее всего, вырастем на 5 %. Для нас экономический рост в 5 % – это +40 млрд. долларов.

Показатель fixedcapitalinvestments (инвестиции в основной капитал) в 2022–2023 достиг около 60 млрд долларов США. А валовый приток FDI (валовый приток прямых иностранных инвестиций) в 2022 году – 28 млрд долларов.

В этом году приток инвестиций складывается где-то на этом же уровне – 27–28 млрд долларов.

В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) и занял 37-е место из 64 стран мира", - озвучил данные эксперт.

Вот что планируется в рамках диверсификации экономики, в том числе и через господдержку:

- До конца 2023-го будет введен в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге (из них в обрабатывающей промышленности 170 проектов на сумму более 800 млрд тенге). В следующем году планируется ввести более 400 проектов на сумму 4,6 трлн тенге;В рамках Закона "О промышленной политике" запущен механизм обеспечения сырьем внутренних переработчиков по цене ниже биржевых.

- Например, за январь-октябрь 2023 года в Казахстане переработали на 20 % больше алюминия – рост с 34,1 тыс. тонн до 41 тыс. тонн. Меди переработали 6,4 тыс. тонн (6,1 тыс. тонн за весь 2022-й).

- Усиливаются обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков (создание пояса МСБ, регулируемые закупки недропользователей, встречные обязательства в рамках мер стимулирования и другие меры, которые реализовывались и в прошлом году, но в этом году были еще озвучены в послании президента). Новые производства, запущенные в 2024 году, освободят от основных налогов на 3 года. Внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами.

- Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах. Хотя на это соглашение выйти непросто, однако реально.

- "Байтерек" в этом году субсидировал местный бизнес на 2,3 трлн тенге, из которых 921 млрд тенге на прямое финансирование, 679 млрд тенге – просубсидированные займы коммерческих банков; 288 млрд тенге – "Даму" прогарантировал перед БВУ; 436 млрд тенге составило льготное кредитование через банки и лизинговые компании.

"Из личного общения с "Даму", из предпринимательского опыта – могу сказать, что заявки обрабатываются очень быстро, и если где-то есть торможение, то в основном на стороне банков. В "Даму" вопрос может затянуться, если лимитов уже выбраны. А институт экономических исследований посчитал, что доля МСБ в ВВП страны достигла 36,4 %.

Уже идет работа по присоединению электросетей Западного Казахстана к центральной системе – займется этим KEGOC. Правительство надеется, что Нацбанк снизит ставку, однако это зависит не от Нацбанка. Больше это зависит от структуры импорта и ставки ФРС, которая в 2024 году, скорее всего, будет снижена. Уже в этот раз вполне мягкие были высказывания от директоров.

В общем-то, в 2024 году у нас есть шанс сдержать низкую инфляцию – ниже 10 % при всех благоприятных условиях и правильных действиях правительства. Таким образом, в 2024 год Казахстан зайдет чуть более готовый, чем раньше, и во многом нам этот общий рынок С5 нужен не меньше, чем нашим региональным соседям. Нужно дальше двигать тему свободного движения грузов, капитала и рабочей силы, что, несомненно, будет справедливым сотрудничеством во благо региона", - подытожил Рысмамбетов.

Автор: Ахмет Талапулы

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704404940


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