|Умер советский киноактер Желдин (Холтофф из "17 мгновений весны")
00:53 05.01.2024
В возрасте 90 лет умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Константин Желдин
Москва, 4 января, 2024, 22:29 - ИА Регнум. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в возрасте 90 лет, сообщил 4 января ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра ОКОЛО. А до этого много лет он прослужил в Театре на Таганке", - написал Заславский в своем Telegram-канале.
По его словам, Желдин недавно отметил 90-летний юбилей и был востребован в профессии.
Желдин родился в Москве 5 октября 1933 года. В 1961 году он окончил театральное училище имени Б. В. Щукина. В 1962–1963 годах работал в театре на Малой Бронной. В 1966–2000 годах он служил в Театре на Таганке. В 1991 году Желдин получил звание заслуженный артист РСФСР. С 2000 года его профессиональная деятельность была связана с театром "Около дома Станиславского".
Также Желдин активно снимался в кино, на его счету около 100 работ. Наибольшую известность актеру принесли роль Холтоффа в сериале "Семнадцать мгновений весны", бандита Штехеля в сериале "Ликвидация", главного оценщика Гохрана Пожамчи в первой части сериала "Исаев". Кроме того, он снялся в картинах: "Майор Вихрь", "Адъютант его превосходительства", "Доктор Тырса", Брат-2 и многих других.