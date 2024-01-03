Умер советский киноактер Желдин (Холтофф из "17 мгновений весны")

00:53 05.01.2024

В возрасте 90 лет умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Константин Желдин



Москва, 4 января, 2024, 22:29 - ИА Регнум. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в возрасте 90 лет, сообщил 4 января ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



