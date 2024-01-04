Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу, - А.Васильев

01:00 05.01.2024 Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу



АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

4 января 2024



Традиционный жанр "итоги года", особенно в такой серьезной сфере, как международная политика, требует доверять мнению признанных экспертов. Но мы решили поступить наоборот и довериться мнению наших уважаемых читателей.



В январе 2023 года в обновленном ИА Регнум был сформирован отдел "Мир". Он объединил усилия экспертов по различным отраслям международной политики и представил на суд читателей аналитические статьи, посвященные важнейшим событиям и процессам в ключевых регионах земного шара.



Наши публикации получили заслуженный интерес широкой аудитории, который стал своего рода барометром мировых новостей. Нам оставалось лишь отобрать статьи и колонки каждого из 12 месяцев, получившие наибольшее количество просмотров на нашем сайте и в соцсетях, и получить список важнейших, по мнению наших читателей, событий 2023 года.



Январь



Одной из главных тем ушедшего года был фактический провал попыток санкционного удушения России. Оказалось, что путем как прямого импортозамещения, так и выстраивания хитроумных схем параллельного экспорта и серого импорта удалось обойти наложенные на страну рестрикции. Но, конечно же, в различных сферах эффект санкций сказывается по-разному. И одной из наиболее уязвимых отраслей оказалась гражданская авиация.



В самой популярной статье января 2023 года Георгий Бовт рассказал о том, как "США пытаются сделать Россию полностью "невылетной".



Планы американцев состояли в следующем: "Как выяснилось посредством утечек в прессу (не исключено, что они делаются сознательно, чтобы тем самым посылать определенные сигналы), Вашингтон оказывает давление на Турцию с тем, чтобы прекратить обслуживание российских самолетов американского производства, которые продолжают летать между Россией и Турцией. Включая не только предоставление запчастей, но даже и дозаправку".



Однако эти планы полностью провалились. Уже летом 2023 года число авиарейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями, и т. ч. на американских самолетах, увеличилось в 1,5 раза в сравнении с 2022-м.



Рост авиаперевозок наблюдался и на прочих международных направлениях. Сделать Россию "невылетной" в 2023 году Запад так и не смог и теперь уже вряд ли сможет.



Февраль



Одна из главных тенденций уходящего года - возвышение Глобального Юга на фоне явного тупика западной политики на украинском направлении. Особое место в этом процессе занимают страны Персидского залива, которые долгое время считались беспрекословными союзниками США. Однако в 2022 году монархии Залива, и крупнейшая из них - Королевство Саудовская Аравия (КСА), - отказались присоединяться к санкциям Запада против России.



Вместо этого они стали играть роль дипломатического посредника и хаба, благодаря которому Россия преодолевает целый ряд наложенных Западом ограничений. На этом фоне в конце февраля 2023 года состоялся визит в Киев министра иностранных дел Саудовской Аравии.



Официальным поводом для визита стало выделение Украине крупного транша гуманитарной помощи деньгами и нефтепродуктами, но истинной целью было явно что-то другое. До сих пор официальной информации или даже достоверных инсайдов на этот счет не публиковалось.



Статья востоковеда Кирилла Семенова "400 миллионов и саудовский принц в Киеве: Эр-Рияд посылает сигнал Москве", рассказывающая об этом визите и его контексте, стала самой читаемой в феврале и одной из самых популярных за весь прошедший год.



"Несмотря на выделение Украине нового транша гуманитарной помощи и голосований в рамках Генеральной ассамблеи ООН за антироссийские резолюции, Саудовская Аравия не намерена жертвовать связями с Россией. Можно предполагать, что и в дальнейшем КСА будет придерживаться в целом нейтральной позиции по российско-украинскому конфликту, отказываясь предоставлять Киеву реальную военную помощь и присоединяться к односторонним санкциям США и их союзников в отношении РФ", - прогнозировал тогда Кирилл Семенов.



Автор отмечал, что в отношениях России и Саудовской Аравии существовал и чувствительный для саудитов вопрос поставки крупной партии российских истребителей СУ-35 Ирану. Такая поставка могла бы существенно повлиять на военный баланс в регионе (подробнее - в одном из самых популярных текстов января), который все последние годы был ареной скрытого противостояния ИРИ и КСА. Противостояние было настолько жестким, что многие эксперты считали прямое военное столкновение неизбежным.



Однако в 2023-м события развивались в прямо противоположном направлении. Год можно считать прорывным для отношений Эр-Рияда с Тегераном с одной стороны и Москвой - с другой.



Уже в начале марта в Пекине состоялось подписание поистине исторических договоренностей о восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии, прерванных в 2016 году.



В августе на саммите БРИКС в Южной Африке было официально подтверждено вступление в объединение пяти новых стран, в числе которых Иран и Саудовская Аравия.



А в начале декабря один за другим прошли знаковые переговоры: 6 декабря началось триумфальное турне Владимира Путина в ОАЭ и КСА, а вслед за этим в Москву прибыл президент Ирана. Судя по всему, в новой конфигурации сил в регионе вопрос отправки в Иран новейших истребителей российского производства перестал быть раздражающим фактором и их поставка, которая была официально подтверждена в ноябре 2023-го, никак не помешала отношениям России и Саудовской Аравии.



Март



В 2023 году стартовала президентская кампания в США - невиданная по накалу и судьбоносная по своему значению. Были выдвинуты кандидаты и прошли дебаты, одной из важных тем на которых стала трансгендерная повестка.



Во многих американских школах детям с самого раннего возраста рассказывают о возможности смены пола, вокруг этого уже сложилась целая индустрия со своими лоббистами. За счет трансгендеров даже пытаются решить системную проблему недобора рекрутов в армию США.



В американском обществе началась и обратная реакция, когда на уровне отдельных штатов трансгендерную индустрию начали ограничивать. Об этом - статья американиста Малека Дудакова "США сотрясают трансгендерные войны", ставшая самой популярной публикацией марта.



Как отмечает автор, "во время принятия закона о запрете операций по смене пола для несовершеннолетних в Оклахоме местный Конгресс временно захватили ЛГБТ-активисты*. В Техасе они устроили настоящую истерику на слушаниях, сравнивая эти ограничения чуть ли не с нацистской политикой. И обещая ответить насилием на подобные законы.



Действительно, насилие не заставило себя ждать. 28-летний трансгендер устроил стрельбу в приходской школе города Нэшвилл в штате Теннесси. Он убил троих маленьких детей и троих взрослых, прежде чем был застрелен полицией".



Одним из главных борцов трансгендерного фронта стал губернатор Флориды Рон Десантис, который выдвинул свою кандидатуру на праймериз республиканской партии. Но уже к концу году стало понятно, что он так и не смог составить конкуренцию Дональду Трампу, который вместо участия в дебатах весь год вел судебные баталии с желающими отправить его за решетку демократами.



Трансгендерные войны стали частью более широкого явления - культурных войн, в которых помимо международного экстремистского движение ЛГБТ важную роль играет борьба с т. н. "превосходством белых" и деколонизация, которые в итоге оборачиваются дискриминацией уже белого населения, борьбой с традиционными ценностями и исторической памятью.



Многие считают культурные войны в США своеобразным разогревом перед полноценной гражданской войной. Разговоры об этом перестают быть уделом маргиналов, о чем недвусмысленно свидетельствует релиз полнометражного художественного фильма, который так и называется: "Гражданская война". Его трейлер был опубликован в декабре, а выход на экраны запланирован весной 2024 года, как раз в разгар праймериз.



Апрель



Одним из главных неудачников 2023 года можно считать Германию, возглавляемую коалиционным правительством Олафа Шольца. Пожалуй, никогда еще несамостоятельность немецкой политики, ее зависимость от интересов Вашингтона не была столь очевидна. Германская промышленность - локомотив национальной экономики, - лишившись доступных энергоносителей, сырья и существенного рынка сбыта, оказалась в тяжелейшем положении. Многие промышленные гиганты предпочитают переносить предприятия в США или Юго-Восточную Азию. Естественно, все это начинает чувствовать на себе и рядовой немец.



О малозаметных процессах, проходящих внутри немецкого общества и немецких элит, рассказал Виктор Васильев в одной из самых популярных колонок 2023 года "Настроение полностью изменилось". Общество в Германии готово к смене курса".



Из общения с влиятельным немецким общественным деятелем Ральфом Томасом Нимаером автор вынес следующий вывод:



"В среднесрочной перспективе возможен если не разворот внешнеполитического курса Германии, то значительная его коррекция в сторону нейтралитета (который, например, во многом избрала для себя соседняя Австрия). Показательным, при этом невидимым для внешнего наблюдателя, но все же триггерным моментом для немецких политических элит (как правых, так и левых) стал эпизод с подрывом газопроводов "Северный поток". Правительство Шольца показало свою полную уязвимость для внешнего влияния, во-первых, допустив сам факт диверсии и, во-вторых, затем пытаясь сокрыть данные факты от собственной и мировой общественности".



Наглядным выражением нынешнего веса Германии на международной арене стал откровенно пренебрежительный прием Олафа Шольца во время визита в Катар.



И действительно, на протяжении всего года в самой Германии стремительно росли рейтинги несистемной правой партии "Альтернатива для Германии", а на левом фланге на руинах левой фракции Бундестага заявил о себе партийный проект Сары Вагенкнехт. При определенных обстоятельствах и те и другие могут серьезно потеснить теряющих.



Однако смогут ли сторонники проведения суверенной политики в итоге победить в Германии, по-прежнему неочевидно. И это, пожалуй, одна из главных интриг ближайших лет.



Май



Как уже говорилось, один из главных итогов 2023 года - глобальный геополитический сдвиг на Ближнем Востоке. Его ключевым компонентом стало возвращение Сирии в Лигу Арабских государств, которое знаменует окончательный выход страны из международной изоляции. О значении саммита ЛАГ в Джидде, который посетил президент Сирии Башар Асад, рассказывает востоковед Игорь Семенов в статье "Масштабный геополитический сдвиг. Зачем арабские лидеры позвали Зеленского":



"Восстановление членства Сирии в ЛАГ является важным шагом в более масштабном региональном геополитическом сдвиге, в результате которого государства Ближнего Востока и Северной Африки заключили ряд новых дипломатических союзов, бросивших вызов существующему региональному порядку.



Украина 2023 года. От "контрнаступа" к слому сознания



Также воссоединение Сирии с арабским миром, безусловно, является показателем возросшей роли Саудовской Аравии в качестве региональной державы. Даже неудачи Эр-Рияда в йеменском конфликте не смогли помешать наследному принцу Мухаммаду бин Салману вести королевство по пути становления в качестве еще одного полюса многополярного мира".



Конечно же, все сложности Сирии в отношениях с арабскими соседями на этом не исчерпаны. К тому же страна по-прежнему переживает тяжелейший социально-экономический кризис, который за 2023 год только обострился. И все же в изменении отношения к Сирии и Асаду со стороны монархий Залива есть и заслуга российской дипломатии.



Приглашение Асада на саммит вызвало крайне негативную реакцию Вашингтона, и, чтобы как-то скрасить американцам эту пилюлю, в Джидду был приглашен и их любимец - Зеленский. Фактически арабы использовали его как ширму для безболезненного возвращения Сирии в ЛАГ. Вероятнее всего, украинский лидер получил приглашение на саммит от министра иностранных дел КСА, посетившего Киев несколькими месяцами ранее и пообещавшего за это щедрый пакет материальной помощи для Украины, а может быть, не только для нее.



Июнь



Пожалуй, главным событием всего 2023 года стал провал контрнаступления украинских войск. Оно был заранее широко разрекламировано, а в его подготовке самое активное участие принимали страны НАТО, поставлявшие технику и обучавшие целые подразделения украинских солдат. Особое место среди них принадлежит Германии, которая среди прочего предоставила Украине свои основные боевые танки "Леопард".



В первые же дни наступления ВСУ потеряли множество единиц западной техники, включая "Леопарды". Кадры с сожженными БМП и танками западного производства мгновенно облетели весь мир.



О том, как они были восприняты в Германии, рассказывает журналист из немецкого города Росток Грегор Шпицен в статье "От гнева до принятия. Что немецкие газеты пишут об уничтоженных "Леопардах", набравшей более полумиллиона просмотров и ставшей самой популярной публикацией раздела "Мир" в ушедшем году.



Уничтоженная боевая бронированная техника ВСУ на Запорожском направлении



"В целом немецкие медиа, как видно из проведенного анализа, стараются не придавать особого значения потерям немецкой техники и призывают читателей относиться к ее уничтожению философски. Однако за попытками принизить значение провалов на первой стадии украинского контрнаступления явно скрывается неуверенность", - констатирует автор.



Практическим итогом этих потерь стало изменение тактики применения немецких танков украинскими войсками: их стараются больше не использовать как оружие прорыва обороны. Потери в танках сократились, но остаток контрнаступа украинская пехота ходила в штурмы практически без их прикрытия, что, конечно же, не могло не сказаться на уровне потерь и общем провале всей наступательной операции.



Общественный резонанс, вызванный публикацией на Западе кадров с горящими в степях Новороссии немецкими танками, сыграл свою существенную роль в общем радикальном ослаблении материальной поддержки Украины.



Июль



На фоне провалов на фронте в 2023 году стало все более очевидно, что содержание воюющей Украины оказалось дорогим удовольствием даже для Запада. Вопрос выделения США и ЕС необходимых финансовых средств и вооружений становился все острее.



Один из первых звоночков прозвучал на саммите ЕС в июле, анализу которого посвящена статья Евгении Кондаковой "Глубоко расколотый Евросоюз впервые выдвинул условия Украине".



"Вместо того чтобы решать, как сделать так, чтобы европейцам жить стало лучше, жить стало веселее, лидеры стран обсуждают ситуацию на Украине, которая даже в союз не входит и войдет нескоро, если это вообще произойдет, повторяют наперебой антироссийские тезисы, прекрасно осознавая, что вводимые санкции так и не сработали. Они сами выбрали себе роль послушного вассала США, беспрекословно исполняющего указы из-за океана, расторгающего выгодные им сделки и молча подносящего боеприпасы для ВСУ. И никто иной, кроме самих европейских лидеров, в этом не виноват", - резюмирует автор итоги саммита и всей европейской политики последних лет.



Одним из тех, кого такое положение дел не устраивает, является премьер Венгрии Виктор Орбан, который стал настоящей головной болью для Брюсселя и объектом трудно скрываемой ненависти для Киева. А в октябре ряды евроскептиков укрепились и к Орбану присоединился его географический сосед - новый премьер Словакии Роберт Фицо.



К концу года всеми правдами и неправдами еврочиновникам удалось добиться решения о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Это должно было хоть как-то компенсировать отсутствие решения о выделении Украине денег. А тот же Орбан заявил, что процесс переговоров настолько многоступенчатый, что Венгрия сможет заблокировать его в любой момент.



Август



Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден буквально ретироваться с июньского саммита ЕС, потому что в Париже вспыхнули беспорядки, масштаб которых впечатлил даже этот видавший виды город. А уже через несколько недель полыхнула "Французская Африка". Крах остатков французской колониальной системы можно считать еще одним ключевым событием 2023 года.



Свергнувшие непопулярного президента военные потребовали вывести из страны французские войска и грозили национализацией добычи природных ресурсов, которые контролируют французские компании.



Военный переворот в Нигере вызвал неоднозначную реакцию соседей. Часть стран, особенно из числа тех, где недавно также пришли к власти военные лидеры, враждебные Западу, поддержали нигерских коллег. А вот государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки, напротив заявили о готовности применить против нигерских мятежников войска.



Возникшую кризисную ситуацию проанализировал африканист Виктор Васильев в статье "Схватка за Нигер. Уже в воскресенье в Африке может начаться большая война":



"Экономическое сообщество стран Западной Африки", которое фактически было задумано и создано Францией, из экономической организации все больше превращается в военно-политическую, а среди ее целей теперь в приоритете борьба с переворотами", - констатировал автор.



Однако в конечном итоге США и Франция пошли на попятную, решив не обострять ситуацию в регионе - еще одну войну, даже в прокси-формате, Запад вести не готов. Страны ЭКОВАС без отмашки из Вашингтона и Парижа не решились на интервенцию, а Макрон был вынужден вывести из Нигера французские войска.



По совпадению переворот в Нигере произошел в те дни, когда в Москве состоялся весьма представительный форум Россия - Африка. И даже если отбросить конспирологические теории, то можно утверждать, что совпадение это не случайно. Черный континент охватили большие перемены, и в 2023 году стало очевидно, что Россия старается держать руку на их пульсе.



Сентябрь



Украинский конфликт по-прежнему как магнит притягивает к себе авантюристов со всего мира, среди которых оказались и представители далекой Латинской Америки. И если знаменитые колумбийские наемники не только попадали в поле зрения прессы, но и несли ощутимые потери на фронте, то в сентябре стало известно о появлении на украинской стороне пополнения из Венесуэлы.



Историю очередных солдат удачи рассказала администратор самого популярного в российском телеграм-канале о Латинской Америке Ольга Кузнецова в колонке "Бандиты Хуана Гуайдо". На Украине объявился новый отряд наемников":



"Имя беглого оппозиционера, одно время считающегося в западном либеральном сообществе "истинным" президентом Венесуэлы, здесь не просто так. Именно участники антиправительственных протестов, случившихся в Боливарианской Республике в 2019 году, решили попытаться "освободить" еще одну страну. А заодно и заработать хоть какую-то известность после того, как звезда Гуайдо закатилась", - поясняет автор причины появления на стороне Киева столь экзотичных персонажей.



В итоге вся деятельность венесуэльцев свелась к пиару в соцсетях, а на передовой где-нибудь под Авдеевкой их никто так и не увидел. Не удивительно, что с таким подходом эти люди не смогли свергнуть законного президента Николаса Мадуро.



А у последнего в этом году дела шли прямо противоположным образом. Фактически он сумел восстановить международную легитимность, приняв участие в саммите лидеров стран Латинской Америки в конце мая 2023 года. Но на восстановлении статус кво Мадуро явно не намерен останавливаться.



Уже в конце года он чуть было не открыл еще один фронт против Запада, заявив о намерении присоединить к Венесуэле спорные территории соседней Гайаны, до 1966 года бывшей колонией Великобритании. Наверняка эта история получит развитие уже в 2024-м.



Октябрь



Конец года окончательно сместил фокус международного внимания с Украины.



И виной тому - дерзкий набег боевиков палестинской организации ХАМАС на районы Израиля, граничащие с сектором Газа. Израильские силовики буквально проспали рейд, в результате чего понесли серьезные потери убитыми и пленными. Но еще большим было число убитых и захваченных в заложники гражданских лиц.



В ответ Израиль произвел массовую мобилизацию и начал наземную операцию, широко применяя неизбирательные методы ведения войны, что привело к массовым жертвам среди гражданского населения Газы.



16-этажное здание Бурдж аш-Шурук ("Башня аш-Шурук") в Газе разрушено ракетным ударом Израиля



Почему же, понимая соотношение сил и последствия, ХАМАС все же решился на атаку? Ответ на этот вопрос дает востоковед Кирилл Семенов в самой популярной статье октября "Перевернуть доску". Зачем ХАМАС атаковал Израиль":



"Собственно, сектор Газа, крупнейший палестинский анклав, не имел какого-либо шанса на будущее, как и перспектив развития, превратившись в нечто среднее между резервацией и концлагерем, был обречен.



Естественно, Израиль ставил задачу, чтобы само палестинское население из этого анклава избрало иные места проживания, переселившись в палестинские лагеря в других странах. За этим должно было последовать и постепенное удушение палестинских поселений на Западном берегу".



Именно этот сценарий попытался перечеркнуть ХАМАС, спровоцировав масштабную войну. Насколько сработал этот план?



С одной стороны, к действиям ХАМАС не присоединились даже палестинцы Западного берега реки Иордан. Не открыла полноценный второй фронт ливанская Хезбалла, ограничиваясь лишь обстрелами израильских сил. Тем более речи не идет о прямом вмешательстве на стороне палестинцев других государств региона, включая Иран.



Однако уже к концу года движение "Ансар Аллах", которое контролирует большую часть Йемена, серией атак на гражданские суда, следующие в израильский порт Эйлат на Красном море, фактически установило там морскую блокаду. США объявили о создании коалиции по борьбе с атаками хуситов, но никакого фактического результата это пока не возымело. Показательно, что ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты к коалиции так и не присоединились.



Ноябрь



Война в Газе стала уже третьим масштабным вооруженным конфликтом 2023 году. Но ей предшествовал конфликт № 2, который случился еще в сентябре, был крайне скоротечным, но имел весьма серьезные последствия. Речь идет об операции Азербайджана по ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Ее непосредственным результатом стал практический полный исход армянского населения Карабаха.



Но победа имела для Азербайджана свою цену.



В конфликт так и не вмешалась Армения во главе с прозападным правительством Никола Пашиняна, а вмешательство Запада ограничилось лишь моральной поддержкой Еревана. Однако и этого оказалось достаточно официальному Баку, чтобы выступить с рядом жестких заявлений в адрес Парижа и Вашингтона.



И дело не только в заявлениях. Азербайджану в целом придется корректировать свою внешнеполитическую ориентацию. Как именно, рассказывает эксперт по Закавказью Камран Гасанов в статье "Провал азербайджанской многовекторности: Алиев жестко ответил США":



"Соединенные Штаты, как минимум при нынешнем составе Белого дома и Конгресса, не только не друг, но и даже не партнер Азербайджану. США защищают свою креатуру, "демократический режим" в Армении. Азербайджан они рассматривают сквозь призму "диктаторских режимов", и в этом списке он идет наряду с Россией, Ираном, Турцией и Китаем".



Следующей потенциальной точкой напряжения в отношении Армении и Азербайджана может стать Зангезурский коридор, соединяющий основную территорию Азербайджана и его анклав Нахичевань. В данный момент его контролирует Армения. Однако шансы на мир в ближайшее время кажутся предпочтительнее. Власти Ирана предложили предоставить свою территорию для транзита, если Армения откажется предоставить свободный доступ к Нахичевани. Есть шанс, что 2024 год может оказаться для Южного Кавказа относительно стабильным.



Декабрь



В 2023 году ушли из жизни ряд знаковых фигур международной политики. Среди них 86-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, в свое время один из наиболее влиятельных и наиболее дружественных России европейских лидеров, и 98-летний Жак Делор - один из ключевых архитекторов современного ЕС.



Однако самой крупной фигурой в этом списке, несомненно, будет один из мастодонтов мировой политики Генри Киссинджер, проживший 100 с лишним лет. Многие называли его смерть символом завершения "Американского века" - эпохи глобального лидерства США.



Но еще более символичной смерть знаменитого американского дипломата и этнического еврея Киссинджера стала на фоне войны в Газе. Об этом - в колонке Камрана Гассанова "Последнее пророчество Киссинджера о судьбе Израиля имеет все шансы сбыться".



Автор обратил внимание на то, что "100-летний Киссинджер в одном из последних интервью сказал известному журналисту Фариду Закарии, что "он беспокоился о способности Израиля выжить в долгосрочной перспективе". Не стоит думать, что это была реакция на новейшие события. Еще в 2012 году Киссинджер говорил о том, что через десять лет Израиля на карте мира может и не быть".



Подобные опасения могут быть вполне обоснованными если еще раз оглянуться на ключевые процессы и события ушедшего 2023 года.



Обход Россией санкций через страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, провал украинского контрнаступа и попыток вашингтонской и брюссельской бюрократии сохранить финансирование воюющей Украины на прежнем уровне, расширение БРИКС, сближение Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве Китая, возвращение в мировую политику лидеров, которых Запад объявлял изгоями, крах "французской Африки", ликвидация Азербайджаном армянской республики в Карабахе и, наконец, война в Газе - все это признаки отступления гегемонии Запада и возвышения Глобального Юга.



Сохранится ли эта тенденция в наступившем 2024 году, покажет время, но для этого есть все основания. Но что бы ни случилось в мире в 2024-м, узнать истинную подоплеку событий вы всегда сможете в аналитических публикациях ИА Регнум.



* Движение признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704405600





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