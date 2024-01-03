 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я VIP-казах": Сбежавший из РФ утырок "Моргенштерн" (Алишер Валеев) любит новую родину
08:47 05.01.2024

Я VIP-казах: Моргенштерн вновь рассказал о любви к Казахстану

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн побывал в гостях у казахстанского блогера Zheka Fatbelly и высказался о любви к Казахстану, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский блогер Женис Омаров пригласил в свое Fatbelly Show популярного российского рэпера и шоумена Моргенштерна, где гость ответил на вопросы ведущего и высказался о своем отношении к Алматы, Казахстану и назвал себя VIP-казахом. Видео опубликовано на You-Tube канале блогера.

"Я обожаю ваш менталитет. Очень открытые ребята, очень эмоциональные, я это ценю. Ну, во-первых, я сам из Башкортостана. У нас тоже горы, везде зелено. Этот воздух, я чувствую себя как дома здесь. И, в принципе, разрез глаз у нас похож. Тюркские народы. Спасибо, Алматы", – заявил Алишер Моргенштерн.
Он также отметил, что у него есть банковская карта Казахстана, что делает его VIP-казахом.

Это не первый раз, когда популярный рэпер называет себя так. В прошлом году Алишер опубликовал 7 апреля stories на своей странице в Instagram. Судя по отметке, он посетил Чарынский каньон в Алматинской области.

Айсулу Омарова

Источник - Zakon.kz
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