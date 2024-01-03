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|Умер в колонии религиозный мракобес - "живой бог кыргызов" Абдылдаев (Арстан Алай)
10:07 05.01.2024
В камере колонии №31 СИН обнаружен мертвым Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай). Об этом сообщил адвокат Кайсын Абакиров.
Он отметил, что Арстанбеку Абдылдаеву предъявили обвинение по ч.1 ст.330 Уголовного кодекса.
"Это последствия того, когда за менее тяжкое преступление следователь просит заключить под стражу в СИЗО №31, хотя дело расследуется ГКНБ", - пишет адвокат.
По словам Абакирова, неизвестно, когда Абдылдаева перевели в колонию №31.
Арстанбек Абдылдаев - общественный деятель. Он несколько раз баллотировался на пост президента. Известен своими предсказаниями и различными высказываниями, в частности фразой "Зима не будет".
В декабре родственники Абдылдаева написали заявление в милицию о его исчезновении.
15 декабря стало известно, что его задержал ГКНБ в рамках расследования дела о возбуждении религиозной вражды.