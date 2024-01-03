 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Президент, поцелованный Богом... Жапарову удалось почти невероятное – Канат Кожоев
10:11 05.01.2024

Президент, поцелованный Богом
3 января 2024 - Канат Кожоев

Интересное выражение "поцелованный Богом" означает, в общем, что человек обладает чем-то, чего нет у других, или выжил при обстоятельствах, при которых другие распрощались с жизнью. Люди про таких еще говорят "везунчик" или "счастливчик".

Если же речь идет конкретно о главе государства, фразеологизм "поцелованный Богом равен "поцелованный народом". Это тот, кто, опираясь на народное доверие и народную поддержку, уверенно, игнорируя преграды, идет к своей цели (которой обязательно достигнет, потому что за ним – сила миллионов).

"Путин – большой везунчик, - вещало пару лет назад радио "Свобода", - всегда, когда у него начинаются серьезные проблемы, судьба подкидывает ему удачный шанс". И это было еще пару лет назад, до начала СВО. С тех пор, как идет специальная военная операция в Украине, мир неоднократно имел возможность убедиться в поразительном везении российского президента. Начав спецоперацию с наскока, с напрыга, терпя физическое, моральное и материальное поражение, Россия под руководством президента выровнялась, выпрямилась и понемногу перетянула симпатии капризной Фортуны на свою сторону.

"Нас бьют – мы летаем", - пела одна ныне запрещенная в России певица. А между тем пела она о том, что происходит, когда какие-то сторонние силы решают продемонстрировать России свое превосходство. Украинский "контрнаступ", поддерживаемый и финансируемый Западом, захлебнулся, даже не успев толком начаться; введенные против "агрессора" санкции начали работать в обратную сторону: Россия окрепла, выжала из санкций максимум преимуществ для себя, и сейчас уже мало кто верит в победу Украины…

Ситуация в России парадоксальная. Несмотря на военные действия, в ходе которых страдают, в том числе, и граждане Российской Федерации, несмотря на затяжной характер "операции", несмотря на гибель многих российских военнослужащих и перебои со снабжением, сограждане в подавляющем большинстве поддерживают действующего президента. Поддерживают до такой степени, что предстоящие весенние президентские выборы называют не иначе, как "выборами Путина". Альтернативы ему нет.

Кыргызстан в этом смысле – благословенная страна. Практически каждый президент изначально заручался безразмерным кредитом народного доверия.

Пришел Аскар Акаев – народ рукоплескал: образованнейший человек, интеллигент, деятель науки – наверняка выведет страну на должный путь развития!

Место первого президента, не оправдавшего народного доверия занял Курманбек Бакиев. Который поначалу тоже выглядел эдаким везунчиком и баловнем Фортуны: "рыцарь без страха и упрека", смелый и решительный, на словах очень озабоченный проблемами родного Кыргызстана… Вместе с тем имеющий русскую жену, а следовательно, по мнению большинства избирателей, человек прогрессивных и разносторонних взглядов, нацеленный на плодотворное сотрудничество с иноземными государствами, способный наконец вывести страну из многолетнего кризиса.

Алмазбек Атамбаев, занявший после короткого правления Отунбаевой бакиевское место, казался еще бОльшим везунчиком. Казалось бы – все при нем. Образованность, харизма, ярко выражаемое стремление "умереть за свой народ", принятое многими за чистую монету. Репрессии, страдания в застенках, счастливое освобождение… Поцеловав Алмазбека Шаршеновича, Бог в лице народа, видимо, утратил к нему свой интерес. Ныне Атамбаев смотрится всего лишь как музейный экспонат, напоминающий о былом величии и былых задумках. Которым не суждено было воплотиться в жизнь.

Как в президентском кресле оказался Сооронбай Жээнбеков? Это до сих пор остается загадкой. Президент Жээнбеков – отличная иллюстрация к строчке революционного гимна из прошлого: "кто был ничем, тот станет всем". Тот самый "Бог" - который народ – долгое время терзался в догадках: каким непостижимым образом президентом страны вдруг оказался человек без пресловутой харизмы, без безграничного народного доверия, вызывавший у мыслящего населения лишь недоумение?

Казалось бы – вот он, настоящий везунчик. Который, не прилагая ни малейших усилий, не обладая никакими президентскими талантами, оказался у руля государства. Ему бы ухватить за хвост птицу счастья, правильно распорядиться обрушившимся на него кредитом народного доверия, собраться и начать действовать ради оправдания этого самого доверия…

Но нет. Не получилось. Даже везунчик, не понимающий и не умеющий использовать свалившееся на него везение, лишается всех задатков и признаков баловня судьбы. И покидает политическую арену, чтобы уступить место… Кому?

Вроде бы некому. Вроде бы исчерпал Кыргызстан к 2020 году весь щедро отпущенный ему судьбой политический ресурс. Именно в это время появился Садыр Жапаров. Которому понадобилось гораздо больше времени и сил, чтобы убедить соотечественников ему поверить. Этому человеку довелось испытать много такого, что его предшественникам и в страшном сне не снилось. "Если вы потерпели неудачу, - говорят богословы, - это не означает, что Бог вас оставил. Это значит, что у Бога есть лучший путь для вас". Вышло точно так: испытывая Жапарова (даже одним из самых страшных испытаний – тюрьмой), Бог готовил для него судьбу главы государства, уже практически скатившегося в пропасть и утратившего свою государственность.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев запомнился кыргызстанцам, кроме прочего, постоянным упованием на Бога. Каждую свою речь он предварял словами "Если Бог даст". По этому поводу Папа Римский Иоанн Павел II говаривал: "Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам". "У Бога добавки не просят", - перефразировал его русский писатель Сергей Довлатов.

На смену Атамбаеву, перепрыгнув через Жээнбекова, пришел президент, который сделал ставку не столько на Бога, сколько на собственные силы и кыргызский народ. И не просчитался. Тот кредит, что выдан ему народом, Садыр Жапаров использует на полную катушку. Извлекая из своего политического "везения", из "поцелованности Богом" максимум выгоды для страны и для народа.

Президенту Жапарову удалось почти невероятное – остановить Кыргызстан на краю пропасти и неимоверными усилиями отодвинуть его в относительно безопасную, стабильную зону. И теперь, оттолкнувшись от дна, страна медленно, но верно, движется наверх. Отчасти – с божьей помощью. Но в основном – стараниями поцелованного Богом президента.

Свидетельство тому – и новогоднее обращение Садыра Жапарова, которое содержит не традиционное упование на Бога и расплывчатые фразы типа "мы будем жить лучше", а вполне конкретные планы, даты и цифры. И даже то, как эффектно и профессионально президент подкатил к видеокамере на лыжах, - для всего мира значит только одно: Кыргызстан вышел на верную лыжню, и теперь ему остается лишь следовать за лидером. Президент знает, куда едет.

Источник - Вечерний Бишкек
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