Уроки истории. О правилах расцвета и заката империй, - Зайнидин Курманов

10:30 05.01.2024

5 Января 2024



Расцвет и закат многих государств, империй зависел от уровня их политических преобразований.



Поэтому реформаторам важно знать, когда, кто и как проводил политические реформы и зачем?



Реформы не должны проводиться ради реформ, как это имеет место в молодых демократиях или новых государствах. Иногда полезно остановиться, отдышаться, оглядеться, чтобы понять, где сейчас находишься и с кем, что еще не сделано или нужно сделать полезного, как сделать, чтобы получился хороший результат!



***



Сказанное можно хорошо понять, в частности, на примере Древнего Рима, просуществовавшего в разных ипостасях и названиях с 8 в. до н.э. вплоть до 19 в. (царство, республика, империя, Византия, итальянские города-государства Флоренция и Венеция, "Священная Римская империя"). И переживал на разных этапах свои расцветы и закаты.



***



Возникнув как небольшая городская община свободных людей, Рим затем около 200 лет просуществовал как царство, которым правило 7 царей. Все они приложили немало сил, чтобы сделать Рим процветающим государством и добились своего.



Однако последний царь Тарквиний Гордый превратился в тирана и деспота и был изгнан из страны. С этого времени слово "царь" приобрело в стране нарицательный характер, а Рим с 6 в. до н.э. был объявлен республикой - страной "общего блага". С этого времени он был аристократической республикой, а затем олигархической. В этом виде Рим просуществовал до 24 г. до н.э., когда в результате гражданской войны стал "монархией, облаченной в республиканские одежды" - империей. Архитекторами новой политической системы, соединившую идеи республики и монархии, стали римские лидеры Гай Юлий Цезарь и его преемник Октавиан Август. Хотя основы для замены устаревающей политической системы стали стихийно складываться еще за два столетия до этого события.



***



Республиканский строй, позаимствованный римлянами у древних афинян, сыграл выдающуюся роль в экономическом и культурном расцвете Рима, но затем стал давать серьезные сбои, когда превратился в огромное многонациональное государство. Рим уже не мог эффективно управляться из одного города, только гражданами Рима, на основе обычаев и законов, принятых в свое время для небольшой городской общины римлян.



***



Фактически городом-государством долгое время, правили римские патриции - "отцы Рима", к которым во 2 в. до н.э. присоединились плебеи, завоевавшие это право в политической борьбе с патрициями.



Все остальное население Рима не имело статуса граждан и было обязано содержать Рим и его граждан путем уплаты налогов.



***



Военная угроза, растущая для Римской республики со стороны варварских племен привела к усилению роли римской армии, которая стала назначать верховными правителями своих полководцев. Это привело к многочисленным гражданским войнам, экономическому и культурному упадку, нарушению традиций римского патриархального общества, где семья, честь, достоинство, культ предков, "служение Риму" были главными ценностями и нравственно-духовными ориентирами. Потребовались новые лица и реформа государственного устройства, которые бы укрепили Рим как государство и общество.



***



Первый император Октавиан Август ввел политическую систему принципата, где он - принцепс, значился "первым среди равных", т.е. "первым среди сенаторов". Произошло колоссальное сосредоточение всей власти в руках императора.



А Сенат из всевластного​ законодательного и представительного органа превратился в орган, послушный и заискивающий перед императором.



***



Император Август объединил и усилил Римскую империю. Его правление современники назвали "золотым веком". В государстве воцарился долгожданный мир.



Жители империи тоже получили статус римских граждан и допущены к управлению государством. Однако, в отличие от граждан республики, они были обязаны платить налоги. Император сделал ставку на "средний класс". И начался расцвет экономики и культуры. Росло военное могущество империи. Со всех провинций в Рим потекли горы золота и серебра, которые развратили и обленили римскую знать.



***



Это была обратная, негативная сторона блистательной республиканской монархии.



Свободные граждане превратились в подданных. Страну захлестнул космополитизм, а в Рим хлынули представители разных культур и народов, каждый со своими представлениями о жизни, обрушившими римские ценности (virtus) и порядок, римское устремление к знаниям и труду.



Расцвели ростовщичество и преступления.



Римский фундамент был поколеблен, а сами римляне растворились среди народов империи. Исчез из употребления римский язык - латынь, место которого занял греческий язык.



Императорами становились солдафоны из низших социальных слоев. В​ армии служили наемники и варвары, как и на гражданских должностях.



***



Из 5 императорских династий значилось лишь около 10 успешных римских императоров - Октавиан Август, Тит Флавий, Марк Аврелий, Марк Траян, Диоклетиан, Константин Великий, Феодосий...



Из 150 римских императоров около 30% правили менее года и не оставили о себе никакой исторической памяти, что свидетельствовало о кризисе политической системы.



А 4-х безумных императоров​ - Нерона, Коммода, Калигулу и Элагабала вспоминают, как персон, разваливших тысячелетнюю римскую империю.



***



Чтобы защититься от наседавших на империю варваров, активизировавшихся в период Великого переселения народов (4 в.), Римская империя разделялась на части, снова объединялась, меняла столицы, отменила рабство, ввела крепостное право, приняла христианство, проводила другие реформы и наконец в 395 г. перестала существовать как единое государство.



***



Вскоре погибла Западная Римская империя, захваченная варварами. Но



выжила и просуществовала еще около 1100 лет Восточная Римская империя, прозванная историками "Византийской империей".



Такой мощной оказалась сила и инерция римской цивилизации, лежащей сейчас в основе западной культуры.



***



Сказанное, является подтверждением важности политических реформ в преобразовании государства и общества. Их выдающейся роли в качестве локомотива политики перемен. В построении успешных государств и народов. Полноценной демократии и рыночной экономики. Преодолении коррупции, ставшей образом жизни. Если какие-то меры не приносят долгожданного эффекта, то надо от них отказываться и искать новые пути. А не цепляться за прошлое и пытаться сохранить его, несмотря ни на что...