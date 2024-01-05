Китай - на пороге смены концепции экономического роста, - В.Пироженко

10:33 05.01.2024

05.01.2024 | ВИКТОР ПИРОЖЕНКО



От "мирового сборочного цеха" – к "мировому цеху высокотехнологичных комплектующих"



Рост неопределенности на мировых рынках вслед за усложняющейся геополитической обстановкой, неравномерное восстановление экономики и сокращение объемов экспорта вынуждают Китай отойти от традиционного пути стимулирования экономики.



Двигателями будущего экономического роста в Китае станут новые источники энергии и высокотехнологичное производство, а научно-технические инновации станут главным приоритетом экономической деятельности Китая в 2024 году. Взят курс на то, чтобы, говоря с известной долей упрощения, из "мирового сборочного цеха" Китай стал "мировым цехом высокотехнологичных комплектующих".



При этом в Китае пришли к мнению, что во время экономического перехода нет необходимости жестко устанавливать фиксированную цель роста. Вместо этого следует уделять больше внимания управлению инфляцией и уровнем безработицы.



В целом речь идет о смене Китаем концепции экономического роста. Это предполагает два важных сдвига в экономической политике: первый – перенос внимания со строительства недвижимости на опережающее развитие высокотехнологичных производств в отраслях, определяющих современный научно-технический прогресс, и второй – смена главенствующих макроэкономических направлений.



О смене концепции экономического роста фактически шла речь на центральной экономической рабочей конференции, которая прошла в декабре минувшего года в Пекине. Такие конференции проходят ежегодно в конце года с участием высшего партийно-государственного руководства КНР и намечают главенствующие направления экономической деятельности на следующий год. Прошедшая конференция выдвинула на первое место научные и технологические инновации по девяти направлениям, развитие которых должны обеспечить Китаю новый тип индустриализации.



В 2024 году будет ускорена модернизация промышленности, а также продолжатся усилия по повышению производительности труда с помощью передовых НИОКР, особенно в производящих отраслях экономики. К 2025 году восемь отраслей Китая (все они относятся к обрабатывающей промышленности), определенных в качестве основного направления развития, должны по замыслу стать лидерами мировых технологических инноваций.



Примечательно, что все эти отрасли производят разнообразное высокотехнологичное оборудование с высокой добавленной стоимостью – информационно-коммуникационное оборудование, оборудование для железнодорожных перевозок, обычное и фотоэлектрическое оборудование для производства, передачи и распределения электроэнергии, транспортные средства на новых источниках энергии, а также производят высокотехнологичные средства производства - высокопроизводительные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), промышленные роботы, пр.



В этой связи интересно мнение Хун Хао – партнера и главного экономиста финансовой компании "Гроу Инвестмент Групп", который обращает внимание, что до самого последнего времени, включая и восстановительный период экономики в 2023 году, в Китае полагались на недвижимость для стимулирования капиталовложений, производства, продаж и создания спроса на кредиты, тем самым стимулируя всю экономику.



Однако сейчас, по мнению Хун Хао, ситуация отличается от прошлой. Вложения в недвижимость упали в годовом исчислении, и это значит, что данная отрасль не способна стимулировать экономический рост. Как следствие, "невозможно в изменившихся условиях продолжать относиться к недвижимости с тем же значением, которое она имела на протяжении последних двух десятилетий".



В связи с этим правительство КНР, во-первых, меняет подход к строительной отрасли и рынку недвижимости от "стимулирования" недвижимости для стимулирования экономики - к "поддержке" рынка недвижимости, т.е. к сохранению определенного устойчивого уровня активности на нем. Во-вторых, основные средства будут вкладываться в высокотехнологичные производства, среди которых новая энергетика и "зеленая" промышленность.



Это значит, что при оценках текущего состояния экономики Китая и ее будущего нельзя ориентироваться на традиционные показатели, такие как недвижимость и цены на жилье.



Данные тезисы подтверждаются решениями упомянутой центральной экономической конференции. Китайские эксперты считают, что в условиях мировой экономической неопределенности основным направлением внешней торговли Китая в наступившем году станут промежуточные товары, под которыми подразумеваются основное оборудование и компоненты (комплектующие), что часто требует передовых технологий и технологических достижений в области новых материалов. Расширение производства и торговли промежуточными товарами станет частью перехода Китая от "мировой сборочной фабрики" к "мировому цеху высокотехнологичных комплектующих" и торговому центру, что будет способствовать укреплению позиций Китая в мировых промышленных цепочках.



Готовые китайские изделия, пусть даже очень сложные, на мировых рынках сейчас еще могут быть заменены изделиями иной сборки в иных странах, поскольку сборка из готовых иностранных комплектующих – это в целом не самый высокотехнологичный процесс. Намного сложнее заменить производителей этих комплектующих в сложных высокотехнологичных устройствах.



США сейчас ведут дело именно к таким изменениям на мировых рынках конечной продукции, особенно высокотехнологичной, что видно по попыткам вытолкнуть КНР из мировой цепочки производства полупроводников. Китайские компании занимают в ней пусть и важное, но не решающее место, поскольку в значительной степени используют при сборке окончательной продукции наиболее важные микросхемы, произведенные за пределами КНР – на острове Тайвань, в США и в Южной Корее.



В связи с этим движущей силой экономического роста Китая в 2024 году и в ближайшие годы, по всей видимости, будут прорывы в производстве высокотехнологичной продукции и, в частности, комплектующих, т. е. промежуточных товаров.



Есть первые примеры. Китайская "Хуавэй" уже запустила производство новых смартфонов на собственном микропроцессоре, который китайская контрактная фабрика SMIC производит по технормам 7 нм. BYD – китайский производитель автомобилей BYD Auto, аккумуляторов и электроники по объемам выпущенных автомобилей превзошел "Tэслу".



Расчет китайских властей в смене источников экономического роста понятен и обоснован: вложения в такие высокотехнологичные отрасли, как производство полупроводников и соответствующего оборудования или станков с ЧПУ не только обладают высокой добавленной стоимостью, но и создают широкий спектр спроса на цепочки поставок, причем даже более обширные, чем недвижимость и точно более высокотехнологичные. Соответственно, в цепочки поставок вовлекается большое количество смежных производств с высокой добавленной стоимостью, а это создает мультипликативный эффект для всей экономики в целом.



Как следствие, китайские эксперты ожидают, что в КНР будет объявлено о дополнительных мерах по расширению торговли промежуточными товарами. С 1 января 2024 г. снижены тарифы на некоторые ресурсы, в которых страна испытывает нехватку, а также на некоторое критически важное оборудование, которое КНР пока не производит самостоятельно.



Кроме того, предлагается при оценке экономической ситуации в Китае учитывать не только валовой внутренний продукт (ВВП), но и валовой национальный продукт (ВНП). В настоящее время многие китайские компании открыли заводы в Мексике, Вьетнаме и других странах и оттуда значительный объем продукции экспортируется в США. Подхлестнула этот процесс инициатива "пояс и путь", которая изначально предполагала обширные вложения за пределами Китая.



Хун Хао считает, что при оценках перспектив развития китайской экономики необходимо уделять больше внимания ВНП Китая, который показывает большую устойчивость экономики, чем предполагают текущие статистические данные.



Готовящийся пересмотр концепции экономического роста Китая поставил вопрос о нецелесообразности жесткого закрепления годового целевого показателя роста ВВП. Многие китайские экономисты считают, что это должен быть ориентировочный показатель в пределах 5% и не выше, а основное внимание следует уделить контролю за инфляцией и расширению занятости. Мотивируется это тем, что в период экономического перехода нарастает неопределенность и необходим более гибкий подход в принятии решений.



Утвердившийся в Китае подход состоит в поддержании устойчиво низкой инфляции, который предполагает отказ от стимулирования экономики путем взвинчивания цен.



В целом в китайском экспертном сообществе считают, что правительство будет способствовать экономическому росту, ориентированному на потребление, посредством развития высокотехнологичной промышленности и стремиться к прорывам в ключевых областях и базовых технологиях. Внимание к рынку недвижимости, как локомотиву экономики, при этом отходит на второй план.