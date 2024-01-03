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|Узбекистан. И.о. министра здравоохранения стал Асилбек Худаяров
11:22 05.01.2024
Асилбек Худаяров назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения вместо Амрилло Иноятова. Он также сохранил должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента Узбекистана.
Асилбек Анварович Худаяров указом президента Шавката Мирзиеева назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана. Об этом "Газете.uz" сообщил источник в Минздраве.
Решение об этом было озвучено на совещании, которое прошло "в критическом духе" с участием премьер-министра Абдуллы Арипова, отметил источник.
Асилбек Худаяров также сохраняет пост первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента, который занимает с конца октября 2023 года. Таким образом, у него будет совмещенная должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития АП - и. о. министра здравоохранения
Ранее он работал начальником Главного медицинского управления при Администрации президента, а прежде - директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и первым заместителем министра здравоохранения.
Должность министра здравоохранения с конца декабря 2022 года занимает Амрилло Шодиевич Иноятов, который в настоящее время находился в трудовом отпуске.