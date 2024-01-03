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|Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазу Элсуорт, Южная Дакота
12:00 05.01.2024
Стратегический бомбардировщик США разбился при посадке
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer разбился при попытке приземлиться
По информации источника, военный объект во время выполнения тренировочного задания упал при попытке приземлиться на аэродром Элсуорт. На борту самолета находились четыре члена экипажа, которые благополучно катапультировались.
Как стало известно источнику, возможной причиной крушения стратегического бомбардировщика стала плохая видимость в момент посадки, а также минусовая температура. Также отмечалась низкая облачность.
Авторы: ПОЛИНА ЦИМКИНА