Крым атакуют НАТОвские F-16 с баз в Румынии? Это война

13:49 05.01.2024

Истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

"Военное дело": истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

Москва, 5 января, 2024, 11:46 - ИА Регнум. Истребители F-16 НАТО были задействованы в попытках атаковать Крым, сообщает 5 января Telegram-канал "Военное дело" со ссылкой на источники.



"Военное дело": истребители НАТО участвовали в попытке атаки на Крым

По их информации, в одной из последних атак участвовали украинские бомбардировщики Су-24, поднявшиеся с территории Украины, а также истребители F-16, которые выпустили ракеты из воздушного пространства Румынии. Истребителями управляли иностранные пилоты.



"Именно эти F-16 также используются в Румынии для обучения пилотов ВС Украины", - говорится в сообщении.



Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 января ВСУ пытались нанести удары по объектам в Крыму авиационными управляемыми ракетами. Российские силы ПВО сбили десять ракет, информировали в Минобороны.



Осенью 2023 года в Румынию были переброшены американские истребители F-16, которых еще нет на вооружении украинской армии. Они предназначены для тренировок украинских пилотов. В МИД России заявляли, что Москва будет рассматривать применение F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии как прямое участие этих стран в боевых действиях.