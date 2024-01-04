Деиндустриализация. Закрытие заводов и упадок Европы, - Иван Гоффман

13:56 05.01.2024

Slovo

Словакия



Закрытие заводов и упадок Европы

Nové slovo: деиндустриализация привела к снижению уровня жизни в Европе



Развернутая в Европе деиндустриализация дала "побочный эффект", пишет Nové slovo. Из-за отказа от промышленности Старый Свет теперь вынужден импортировать из Китая то, что еще недавно производил сам.



Иван Гоффман



Были времена, когда прогресс связывали с индустриализацией. Дым из заводских труб никого не смущал, и нахождение заводов в черте городов воспринималось как само собой разумеющееся. Как раз вокруг заводов и разрастались города, в которые в поисках работы переезжали люди из сельской местности. Европа обязана индустриализации своим богатством и силой, поскольку рука об руку с промышленностью идет торговля и строительство инфраструктуры. А раз промышленное развитие предполагает инновации и изобретения, то индустриализация еще и сопровождается спросом на технических специалистов, инженеров, ученых, что, в свою очередь, стимулирует развитие образования.



Однако в современной Европе идет процесс деиндустриализации. Дымящую трубу теперь считают источником загрязнения. Заводы в городах сносят, а на их месте растут торгово-развлекательные центры или жилые кварталы. Рабочие превратились в служащих или работников сферы услуг. Современный город уже не производит ничего материального и нужного. Деиндустриализация в Европе улучшает экологию и ухудшает уровень жизни. Значимость Европы в мире падает, потому что ей нечего предложить и она сама впала в зависимость от импорта. Таким образом, деиндустриализация закономерно сопровождается упадком образования, поскольку технические специалисты и инженеры в Европе больше не нужны.



Кроме того, деиндустриализацию Европы значительно ускоряет энергетический кризис, то есть "энергетический переход", или переход на "новую энергетику", - концепция, которую продвигает ЕС в рамках своей климатической "зеленой" политики. Из-за этого перехода Германию уже покинула треть промышленных компаний, которые бегут прочь из Европы. Промышленные предприятия, зачастую с богатой историей, постепенно разоряются. Политики и экономисты не видят в этом проблемы, так как они мыслят "глобально": что не будет производиться у нас, то мы просто импортируем из стран, которые индустриализуются скорейшими темпами.



Речь идет о Китае, а также об Индии и Вьетнаме. Следствием деиндустриализации Европы является торговый дефицит с Китаем, у которого европейцы теперь покупают то, что когда-то выпускали и экспортировали сами. А вот в том, что Старый Свет производит сегодня, Китай вовсе не нуждается. Масштабное развитие производства сделало Китай богатым и обеспечило ему растущее влияние в мире. Китай строит инфраструктуру невероятными темпами. Китайские университеты одни из лучших в мире, потому что индустриализация на китайский лад предполагает применение самых передовых технологий и научных достижений. И пока в деиндустриализованной Европе университеты выпускают толпы философов, из стен китайских вузов выходят инженеры, математики и специалисты в области естественных наук. Угнаться за китайцами уже не удастся, в том числе и потому, что любой китайский студент говорит по-английски, но на Западе китайским не владеет практически никто…



Идея деиндустриализации Европы оказалась не самой лучшей. Если ее авторы думали, что вместо товаров мы будем экспортировать ценности или наши представления о том, как должен жить мир, то спешу огорчить: скорее всего, спроса на эти наши ценности и представления не будет. Но главное, что нам за них никто не заплатит. Политики, похоже, не поняли, что деиндустриализованная Европа будет слабой. А кто слаб, тот закономерно не может навязывать другим свои ценности и советы, не говоря уже о правилах.