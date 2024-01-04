Сначала в Таджикистане нужно подумать об образовании и работе, а потом о деколонизации, - М.Шамсуддинов

16:24 05.01.2024 Сначала в Таджикистане нужно подумать об образовании и работе, а потом о деколонизации



Мухаммад Шамсуддинов, политолог, cпециально для Asia-Plus



О какой национальной гордости и идентичности может идти речь, если жители Таджикистана с детства мечтают уехать работать в Россию?

"Одной лишь пропагандой истории, культуры и литературы невозможно провести "деколонизацию", сформировать идентичность и пробудить гордость наших граждан".



Таджикский политолог Мухаммад Шамсуддинов рассуждает о том, насколько верно говорить о деколонизации в Центральной Азии, как на самом деле нужно формировать национальную идентичность и почему важно уважать нашу историю.



В последние несколько лет термин "деколонизация" стал модным в интеллектуальной среде нашего региона и в Таджикистане в частности. Часто в статьях, выступлениях и даже в частных беседах с нашими учеными и экспертами мне приходится сталкиваться с выпадами, связанными с большевиками, которые "нанесли урон" нашей истории, письменности, идентичности, о том, что при СССР мы были… Ну и все в этом роде.



Я не буду затрагивать не корректность использования данного термина по отношению к Центральной Азии, так как это вопрос другой полемики. Но все-таки давайте гипотетически примем этот термин к тому историческому периоду, чтобы сделать некоторые свои выводы относительно сегодняшних задач и их решений.



Наряду с этим мы часто сталкиваемся также с призывами формирования национальной идентичности, национальной идеи, а также поднятием патриотизма и национальной гордости за свою страну, опираясь на нашу историю, литературу, культуру и др.



Безусловно, это все крайне важно. Национальная идентичность и национальная идея - это одно из важнейших столпов градостроительства (государствостроительства). Без этого государство практически не может формироваться и существовать.



Конечно, мы должны пропагандировать нашу культуру, историю, литературу, прославлять наших народных героев, нашу самобытность, чтобы граждане имели представления о том, кем мы являемся и кто наши предки. Но!



Одной лишь пропагандой истории, культуры и литературы невозможно провести "деколонизацию", сформировать идентичность и пробудить гордость наших граждан по отношению к своему народу и государству.



Деколонизация должна быть всесторонней. Идентичность и гордость не связаны только с пропагандой нематериальных идей.



Даже если мы круглые сутки, каждый день, неделю, месяц, год будем говорить о величии нашего народа, предках, культуре и истории, а наши соотечественники почти с самого детства будут думать о том, как бы вырасти и уехать в Россию, чтобы добывать там свой кусок хлеба, то о какой деколонизации ума и мышления может идти речь? О какой национальной гордости и национальной идентичности может идти речь?



Деколонизация требует всестороннего развития государства

Это касается и национальной идентичности. Чтобы деколонизировать наши умы и мышление, деколонизировать нашу идентичность, и чтобы каждый из нас гордился своей страной надо развивать экономику, создавать рабочие места, повышать уровень жизни, развивать технологии и инновации, развивать образование и культуру.



Когда наши граждане будут учиться в нормальных учебных заведениях, получать хорошее образование, когда они будут ходить в "нормальный" театр, когда у нас будут снимать "нормальные" фильмы, писать "нормальную" литературу, когда наши граждане будут хорошо образованными и культурными людьми, когда наши граждане все это будут использовать для дальнейшего развития своей страны, вот тогда и произойдет деколонизация умов и мышления, вот тогда и будет сформирована национальная идентичность, тогда и появится у нас гордость за свою страну и народ.



Национальная идея должна не только опираться на историю, но и должна включать в себя идеи развития. Идентичность и деколонизация - это всесторонние процессы.



Сегодня в Восточной и Юго-Восточной Азии происходит "бум" патриотизма и гордости за свои страны, а ведь какие-то несколько десятилетий назад это были колонии. Этот "бум" связан с развитием этих стран и правильно выбранным путем.



Китайцы еще совсем недавно считали себя униженными (об унижении написано даже в их конституции), а сейчас это одни из самых патриотически настроенных граждан. И это, в первую очередь, связано с развитием страны.



Более 40 лет тому назад китайцы мобилизовали все свои силы и энергию на развитие страны "оставаясь в тени" (по заветам Дэна Сяопина). Они взяли курс, в первую очередь, на развитие, а патриотизм с национальной гордостью и деколонизация - это последствия этого развития.



Нам тоже надо всесторонне развивать страну. Мы должны тратить свои силы и энергию на эту сторону деколонизации.



Важно разрабатывать проекты развития, изучать и работать над другими сторонами градостроительства, предлагать идеи и обсуждать их, усердно изучать опыт других стран. Это и есть патриотизм. Это и есть деколонизация. Это и есть гордость за свою страну, за свой народ, за свою историю, за свою культуру.

Об этом не раз говорил и наш президент с разных трибун, обращаясь ко всем слоям населения.



"Давайте рассмотрим исторические процессы связанные с ранней советской эпохой"



Сегодня в интеллектуальной среде также широко распространяются обвинения во всех грехах большевиков. Мол, они виноваты в нашей исторической трагедии в 1920-х гг., в том, что навредили нашей идентичности, негативно повлияли на нашу историю, поменяли нашу письменность и т. д.



Но давайте рассмотрим исторические процессы, которые имели место в конце XIX и в начале XX веков в регионе до прихода коммунистов и сделаем некоторые выводы.



Попытаемся сделать прогнозирование потенциальных процессов, которые могли бы развиваться в регионе, если история сложилась бы по-иному, если бы коммунисты не вмешались в региональные процессы - попытаемся смоделировать ситуацию в регионе.



Предпосылками в анализе будут служить тенденции, которые проходили в регионе, так как всякое прогнозирование основано на тенденциях. В своем анализе я не руководствуюсь симпатиями к "большевикам" и не пытаюсь оправдывать их действия. Я исхожу из прагматичного геополитического анализа и теоретического моделирования.



Итак...



Во-первых, в регионе существовали три средневековых государства (если вообще можно их называть государствам нового типа, так как регион все еще находился в Премодерне - традиционное общество; а то, что мы сегодня понимаем под государством (национальное), - продукт эпохи Модерна): Бухарский эмират, Кокандское и Хивинское ханства.



Во главе этих ханств и эмирата были тюркские правители (этот фактор мог привести к некоторым последствиям, о которых будет сказано ниже).

Во-вторых, в конце XIX - начале XX веков в регионе распространяются идеи пантюркизма и джадидизма (модернистские реформаторы), и они находят здесь своих приверженцев.



Что касается идей создания таджикского государства: были ли такие идеи и приверженцы таких идей? Были ли люди и интеллектуалы которые призывали к созданию таджикского государства? Были ли те, кто боролся за создание таджикского государства?



Ведь государства создаются, когда есть идеи создания государства и есть те, кто борется за создание государства.



К сожалению, на момент прихода коммунистов у нас не было сколько-нибудь серьезных таких идей и приверженцев таких идей. Соответственно, в регионе не могли развиваться процессы, связанные со строительством таджикского государства, не было для этого предпосылок.



Предпосылки появятся после прихода большевиков, когда в регионе начнется национально-региональное размежевание. Мы начали бороться за создание таджикского государства, когда появилась такая возможность, и эта возможность была связана с приходом большевиков.



"Надо учиться уважать эту часть нашей истории"

Возвращаясь к пантюркистам, можно сделать некоторые выводы о последствиях, к которым эти идеи могли бы привести в регионе.



Если мы предположим, что регион освободился бы от Российской империи и большевиков, то, возможно, было бы формирование единого тюркского государства. Пантюркизм был достаточно силен, чтобы такая возможность реализовалась. И даже были попытки реализации этого проекта.

Давайте вспомним поход Энвера-паши, который стремился создать единое тюркское государство и которого поддерживала местная интеллигенция и элита.



И кто его остановил? Кто помешал и не дал сформироваться единому тюркскому государству (который охватил бы и наш народ) в регионе? С чьей поддержки мы отстояли создание таджикского государства среди пантюркистов?



Большевики. Ведь тогда наши национальные герои, которые боролись за создание таджикского государства, были в очень непростой среде пантюркистов, которые даже не признавали таджиков как самостоятельную нацию и народ.



Я не говорю, что большевики прямо горели желанием помочь таджикскому народу создать свое государство.



Да, это было сделано по геополитическим соображениям (подорвать влияние пантюркизма, а также геополитические интересы, связанные с соседним Афганистаном), но все-таки именно при большевиках мы смогли создать его.



Поэтому справедливости ради надо осознавать, что именно при Советском союзе были положены основы нашего государства как национального государства нового типа. Именно при Союзе впервые началась формироваться национальная идентичность, когда таджикский народ впервые за долгое историческое время осознал себя как нацию, у которого есть свое национальное государство.

Базис современного национального таджикского государства был положен при СССР, и когда он распался, именно наличие такого базиса позволило нам построить независимое государство на новом историческом этапе.



С пустого места государство не возникает. Да, конечно, тогда превалировал коммунизм, и понятие национального государства стояло где-то на втором или третьем месте, но такое понимание существовало в умах нашего народа, понимание того, что государство все таки у нас есть.



Это касается и других стран региона.



Мне не раз приходилось в дискуссиях с экспертами нашего региона доводить до них то, что до прихода Советов в регионе не было сформированных наций, национальных государств и идентичностей. Ведь эти понятия - это продукты модерна (Нового времени), их не было в нашем регионе, который находился в средневековье (Премодерн).



И еще. При Советском Союзе также были положены основы новой культуры, образования, здравоохранения, промышленности, железных и автодорог. Советский Союз - это школы, университеты, прекрасные театры, кино, заводы, новая техника, доступные цены на товары, равенство; это высокая образованность населения, развитие науки, высокая культура.

Именно продуктами Союза являются такие личности, как Бободжон Гафуров, Хошим Гадо, Малика Каландарова, Малика Собирова и ряд других выдающихся личностей современного Таджикистана.



Блага, которые мы приобрели при Советском Союзе, неисчислимы.



Как мы можем сегодня относиться к этому периоду нашей истории пренебрежительно (мягко говоря)? Надо учиться уважать эту часть нашей истории. Давайте начнем ее уважать и гордиться ею.



P.S. Любителям поспорить о таких понятиях, как государство, нация, национальное государство, национальная идентичность, Модерн (Новое время), Премодерн (традиционное общество) и др, настоятельно рекомендую обратиться к истории, социологии, философии и политологии, чтобы разобраться в вышевысказанных мною мыслях. Источник - asiaplustj.info

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