26-летний долларовый миллионер Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Казахстане

17:14 05.01.2024

В Казахстане объявили в розыск 26-летнего долларового миллионера Украины Вадима Машурова. Об этом рассказали 5 января 2024 года в Департаменте экономических расследований по Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента, розыскное дело зарегистрировано в Алматы 28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу.



Согласно информации портала органов статистики, Вадим Машуров – один из создателей и получателей выгоды с пирамиды Синсер или S-Group. Он также находится в розыске правоохранителей Украины сразу по трем статьям: вымогательство, угон автомобиля и похищение человека.



Вадим Машуров – профессиональный инвестор, аналитик финансовых рынков, разработчик проектов в сфере криптобирж и криптовалют, основатель компании Instime.World, один из самых молодых и успешных долларовых миллионеров Украины.



Компанию Sincere Systems (или S-group, SS-group) можно обнаружить в списке финансовых пирамид на сайте АФМ.



Оксана Житникова