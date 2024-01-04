Чиновники предлагают жителям Белгорода эвакуацию из города. Умнее предложить им нечего...

17:35 05.01.2024

Жителям Белгорода предложили эвакуацию из города

Гладков: желающие эвакуироваться из Белгорода будут вывезены в Старый Оскол



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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что заметил "несколько обращений в социальных сетях" от жителей Белгорода, которые просили помочь уехать из города на фоне обстрелов. Последний произошел в ночь на 5 января.



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"Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли", - написал чиновник в своем телеграм-канале, напомнив, что такой опыт у местных властей уже есть, после обстрелов Шебекино.



Гладков сообщил, что для получения помощи с эвакуацией белгородцам следует обратиться в его приемную или в администрацию Белгорода, а также по телефонам "112" и "122".



"Мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, - сообщил губернатор, -где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях".



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Гладков отметил, что проживание планируется "в теплых и безопасных номерах" и граждане смогут там оставаться "столько времени, сколько это будет необходимо". Если мест в пунктах размещения на территории области не хватит, чиновники будут просить о помощи глав других регионов, добавил он.



После многочисленных обстрелов Шебекино с весны 2023 года белгородские власти организовывали временный переезд местных жителей в другие населенные пункты. В середине лета Гладков призвал уехавших жителей Шебекино подумать о возвращении из ПВР. До августа шебекинцам обещали не начислять квартплату. Через несколько дней было объявлено о приостановке возвращения горожан на фоне нового обстрела.



Авторы: ОЛЬГА РАСУЛОВА