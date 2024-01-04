За российский паспорт нужно заплатить кровью, - С.Савчук

19:22 05.01.2024

За российский паспорт нужно заплатить кровью



Сергей Савчук



Пока вся страна набирается сил перед новым трудовым годом, в Кремле кипит активная работа, принимаются, без преувеличения, исторические решения. Так, на официальном правовом портале правительства опубликован указ Владимира Путина № 10 от 04.01.2024 "О приеме в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях, и членов их семей".



Смысловой посыл распоряжения одновременно и прост, и сложен.



Указ подразумевает, что все иностранцы, подписавшие контракт на службу в Вооруженных силах и - это критически важно - добровольческих формированиях в период проведения СВО, имеют право получить российское гражданство в приоритетном порядке. Более того, эта весьма значимая преференция будет распространяться и на всех членов семьи военнослужащего, отправившегося на фронт для непосредственного участия в активных боевых действиях, а конкретно - на жен и детей.



Выход нормативного акта стал своеобразной вехой, которая отметила принципиальное изменение характера СВО с точки зрения государственных правовых алгоритмов, в том смысле, что Россия одним росчерком президентского пера решила кучу застарелых и крайне болезненных вопросов, создав даже некоторый идеологический и демографический задел на будущее.



Для начала отметим, что публикацию указа президента русофобские издания либо проигнорировали, либо отбрехались краткими очерками, основной посыл которых сводился к тому, что Россия якобы несет столь чудовищные потери на фронте, что завлекает в свои ряды всех желающих гастарбайтеров. Возможно, кто-то даже поверил, но эту лживую манипуляцию буквально к вечеру развеял главнокомандующий украинскими вооруженными формированиями. Валерий Залужный, особо не выбирая выражения, обрушился на депутатов Верховной рады, которые затягивают принятие нового закона о мобилизации. Залужный предложил депутатам либо официально дать зеленый свет на массовый отлов нового пушечного мяса, либо самим отправиться в окопы. Командующий признал факт, что в России контракты добровольно подписали более 400 тысяч человек, и завершил свой спич лаконичной фразой: "Дайте мне людей".



Нам не нужно отрабатывать западные гранты, потому попробуем разобраться, какую же подоплеку имеет президентский указ.



Во-первых, документ распахивает двери для всех сорвиголов, которые готовы рискнуть своей жизнью и здоровьем в штурме украинских опорников, но не имеют никаких законных оснований для пребывания в России и тем более на легализацию. Чего греха таить, люди такого склада всегда были и будут, и, если они готовы окроплять красным снег под Угледаром, Россия готова взамен выдавать им красные паспорта с двуглавым орлом. Тем самым оставляя внутри себя наиболее боеспособную и пассионарную часть иностранцев. В конце концов, история нашей страны знает тьму примеров, когда иностранцы стяжали великую славу на полях сражений под русскими штандартами и ни у кого не возникло бы крамольной мысли усомниться в правильности их награждения. Если за Россию проливали кровь и были ею за то обласканы Бурхард Кристоф фон Миних, Петр Ласси, Самуил Грейг, Джон Джонс, Леонтий Беннигсен и многие другие, то чем хуже безвестный командир взвода, что наравне с урожденными россиянами тянет военную лямку на самом передке.



Точное количество таких людей известно только Министерству обороны, но осмелимся предположить, что счет идет на сотни, а возможно, и более. С учетом членов их семей Россия потенциально прирастает несколькими тысячами граждан, которые гарантированно настроены пророссийски и доказали это реальным делом.



Во-вторых, и мы этот момент специально выделили, действие закона распространяется не только на тех, кто служит в составе подразделений Министерства обороны, но и в многочисленных добровольческих формированиях и частных военных компаниях. Президент на недавней прямой линии особо подчеркнул необходимость устранения любых препон в признании заслуг этой категории бойцов и полноценное приравнивание их к военнослужащим официальной армии со всеми причитающимися льготами, выплатами и социальной поддержкой.



Вопрос этот вовсе не праздный, а крайне болезненный и вызывал обоснованную критику и раздражение у представителей других стран, в первую очередь бывшего СССР, которые активно воевали с 2014 года, например, в составе донецких и луганских формирований. После включения этих подразделений в штатную структуру Министерства обороны некоторое количество добровольцев-иностранцев оказалось за бортом, часто даже без документов, удостоверяющих сам факт участия в боевых действиях за интересы нашей страны. Известны не единичные случаи, когда такие люди возвращались на родину, где получали тюремные сроки как наемники просто потому, что не имели правовых оснований на проживание в России.



Теперь эта проблема устранена, что отдельно подчеркнул депутат Государственной думы Александр Хинштейн.



Пожалуй, нужно упомянуть и о такой неоднозначной категории, как бывшие военнослужащие Украины и нелегальные мигранты. В настоящий момент на фронте воюет целый батальон, составленный из бывших украинских солдат, которые попали в плен или перешли на нашу сторону, а позднее присягнули и отправились воевать, но уже с правильной стороны. Владимир Путин искренне считает русских и украинцев единым народом, а потому будет правильно, если люди, пролившие кровь во славу России, получат льготное право на ее гражданство.



Что касается трудовых мигрантов, то хоть их число на фронте мизерно, даже такие точечные вкрапления крайне полезны, так как условный киргиз или таджик, отвоевавший, получивший награду, а к ней паспорт, в любом случае выпадает из закрытого социума своих земляков. Просто потому, что за время на фронте он кратно сильнее сроднится с соседями по блиндажу и, в отличие от родственников, не будет бояться ни полиции, ни похода в военкомат. Дети его в школе будут рассказывать, как их папа воевал, и слушать такие же рассказы от Пети и Маши. Боевое братство оно такое, растекается много шире встреч однополчан.



В общем, указ давно назревший и крайне своевременный, а цвет российского паспорта отныне приобретает глубокую символичность.