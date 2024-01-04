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Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину
19:26 05.01.2024

Индия начала расследование возможности попадания индийских снарядов на Украину

Елизавета Шишкова

Службы безопасности Индии начали расследование возможности попадания индийских артиллерийских снарядов на Украину, сообщило издание The Economic Times.
Источники издания уточнили, что Россия сообщила Индии о своих опасениях по поводу произведенных в Индии боеприпасов, которые, предположительно, отправляются на Украину через Европу. Есть вероятность, что Киев мог получить индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года, передает ТАСС.

При этом Индия официально не поставляет на Украину боеприпасы. Предположительно, снаряды на Украину отправила третья сторона, действующая через Словению или Польшу.

Источники издания сообщают, что службы безопасности Индии расследуют возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером.

Подозревается в этом одна из стран Запада, закупившая 155-мм артиллерийские снаряды в Индии и впоследствии переправившая их на Украину через европейское государство, возможно, член НАТО.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия не отправляла Киеву боеприпасы.

Источник - взгляд
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