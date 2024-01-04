В 2023 году в Казахстане произошло более 1000 землетрясений

19:27 05.01.2024 Трясло, трясет и будет трясти



2024 год начался с разрушительных землетрясений в Японии, Турции и Аргентине. Казахстанцев настораживают подобные мировые сводки, учитывая, что только в 2023 году произошло значительное количество подземных толчков. Zakon.kz узнал у сейсмологов, чего ждать казахстанцам.



Япония



Череда сильнейших землетрясений произошла на западе Японии 1 января. Всего за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зафиксировали почти 30 подземных толчков.



По рассказу японцев, толчки ощущались даже в Токио, расположенном на противоположном побережье острова. Привыкшие к землетрясениям жители не сразу стали покидать дома. Но сила самого мощного толчка достигла 7,6 балла. Такого регион Ното не испытывал с 1885 года.



Сейсмологи считают, что афтершоки продолжатся в течение недели. Из-за землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли 2 января. Прогнозировалось, что высота волн может достичь пяти метров.



В настоящее время более 32 тысяч домов остаются без электричества, в ряде регионов отключены водоснабжение и связь. Часть дорог разрушены и перекрыты. Приостановлены полеты самолетов, движение скоростных поездов, перекрыты некоторые ключевые автомагистрали. Спасатели продолжают разгребать завалы.



К утру 5 января количество погибших в трагедии возросло до 91 человека, некоторые до сих пор числятся пропавшими. А некоторым пострадавшим удалось привлечь внимание спасателей огромной надписью SOS, которую они выложили на открытых площадках из подручных предметов. Больницы переполнены пациентами с переломами.



Силы самообороны Японии доставили гуманитарную помощь на полуостров Ното. Сюда же прибыли 1000 военнослужащих для оказания помощи. А чтобы оценить ущерб, задействовано около 20 самолетов. Стоит отметить, что за несколько дней после сильных толчков японские сейсмологи насчитали в пострадавших районах больше 300 афтершоков.



Турция



В первый день 2024 года неспокойно было также в провинции Хаккари – юго-восточной части Турции. Там произошло сразу три землетрясения. Магнитуда первого составила 4,4, второго – 3,5, а третьего – 4,5. Очаг стихии залегал на глубине порядка семи километров. Подземные толчки фиксировали на протяжении получаса. О пострадавших и повреждениях не сообщается.



4 декабря 2023 года землетрясение произошло в европейской части Стамбула. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, а эпицентр находился в Муданья провинции Бурса, очаг залегал на глубине чуть меньше пяти километров.



Аргентина



3 января 2024 года землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 79,5 километра к юго-востоку от департамента Винчина аргентинской провинции Ла-Риоха, где проживает около 2,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 154,5 километра.



Казахстан



Наша страна также считается весьма активной сейсмической зоной.



Это подтверждают отечественные ученые, которые говорят, что более 30% территории Казахстана сейсмоактивны. На ней проживают около шести миллионов человек, сосредоточено свыше 40% промышленного потенциала, расположено более 400 населенных пунктов и крупных городов.



За последние 130 лет на территории страны произошел ряд сильнейших катастрофических землетрясений. Алматы три раза испытал последствия сейсмических катастроф (Верненское землетрясение магнитудой 7,3 в 1887 году; Чиликское магнитудой 8,4 в 1889 году; Кеминское магнитудой 8,2 в 1911 году). Учитывая, что мегаполис расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне, ежегодно в городе происходит до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от двух до четырех баллов являются для здешних мест фоновым режимом.



В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году – 8500, в 2019 – 7800, в 2020 – 9500, в 2021 – 6700, в 2022 – 6900. Это так называемый "сейсмический фон", то есть общие малозаметные толчки.



Есть более сильные, которые ощущает население. В течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 таких сейсмических событий. В 2018 – 20, в 2019 – 11, в 2020 – 15, в 2021 – 11, в 2022 – 9. Последние подземные толчки сейсмологи зарегистрировали в ночь на 5 января в 404 км от Алматы. Колебания произошли на территории Кыргызстана и в Казахстане не ощущались.



И.о. заведующей лаборатории сейсмобиологии ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК Наталия Суровцева поделилась, какая сейсмообстановка была в прошлом году. Так, по данным ТОО "СОМЭ" МЧС РК, на 1 декабря 2023 года произошло 1063 землетрясения:



Алматинская область – 520;

Жетысуская область – 270;

Абайская – 91;

ВКО – 24;

Жамбылская область – 88;

Карагандинская область –16;

Туркестанская область – 54.



"Общее количество ощутимых землетрясений на территории Казахстана за 2023 год составило 22. Землетрясение с самым высоким энергетическим классом К =11,3 было в Туркестанской области", – уточнила Наталия Суровцева.



Мир трясет, но в этом нет ничего страшного



Сейсмолог прокомментировала, какая ситуация была в мире в прошлом году.



"В целом в среднестатистическом плане сейсмическая активность находится в доверительном интервале. На основании сбора мировых исторических данных было определено, что среднее число зарегистрированных землетрясений различной магнитуды следующее: землетрясений планетарного масштаба (с магнитудой более 8) на земном шаре происходит 1-2 единицы, регионального масштаба (магнитудой 7-8) – 15-20 единиц, а сильных землетрясений локального масштаба (магнитудой 6-7) – до 100. Например, за 2023 год таких землетрясений магнитудой более 6,6 было зафиксировано в мире всего 40. Если придерживаться этой статистики, то утверждать о повышении сейсмической активности на всем земном шаре будет неправильно", – сказала Наталия Суровцева.



По ее словам, вопрос больше заключается в том, где именно были землетрясения.



"Не стоит здесь проводить аналогии и искать какие-либо зависимости. Землетрясения, произошедшие в Турции и в Японии, например, не имеют четко выраженных научно-обоснованных связей. В Турции – Средиземноморский сейсмический пояс. Япония, в свою очередь, является островным государством с повышенной сейсмической опасностью. Разрушительные землетрясения в Японии, Турции и другие усиливают, конечно же, страх нашего населения перед этим явлением природы. Напряжение жителей усугубляет распространение ложной информации о предстоящих сильных землетрясениях в Казахстане. Несмотря на опровержения данной информации Министерством по чрезвычайным ситуациям и специалистов-сейсмологов, слухи, к сожалению, остаются".

Наталия Суровцева



Алматы



В настоящее время предпосылок для каких-либо опасений у казахстанских сейсмологов нет. Конечно, не стоит забывать, что Алматы находится в сейсмоопасном регионе, поэтому землетрясения невысокого класса являются "рядовыми" для нашего сейсмического режима.



"Это касается слабых землетрясений, не представляющих опасность для населения и зданий, то есть это фоновые землетрясения, которые соответствуют сейсмическому режиму нашего региона. Их ежегодно происходит большое количество, некоторые ощутимы для людей, а некоторые только фиксируются приборами. В настоящее время стало очевидным, что прогноз землетрясений – сложная, многоплановая и острая проблема современности, работа в этом направлении ведется".

Наталия Суровцева



Согласно разработанной в ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК классификации землетрясений, в прогнозе выделяются три этапа:



долгосрочный (5-7 лет);

среднесрочный (до одного года);

краткосрочный (до месяца).



Сейсмолог объяснила, что краткосрочное прогнозирование в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК проводится Комиссией по оценке сейсмической обстановки в регионе. Результатом ее работы являются заключения о текущей сейсмической обстановке в рамках краткосрочного прогноза (на одну неделю).



Для этого на заседание Комиссии предоставляются проанализированные данные по всем видам наблюдений за прошедший период: деформационные и геофизические параметры, уровень и химический состав подземных вод, сейсмический режим региона, количество микротолчков, аномальное поведение животных и многое другое, всего около 200 параметров. Заключение передается в директивные уполномоченные органы.



"Среднесрочный прогноз наших специалистов-сейсмологов на 2023 год (представленный ниже) полностью оправдался. На территории Алматинского сейсмоопасного региона в 2023 году с вероятностью 0,7 сильные землетрясения магнитудой 5,6 (интенсивностью 7 и более баллов по шкале MSK-64) не ожидаются", – говорит и.о. заведующей лаборатории сейсмобиологии.



По ее словам, среднесрочный прогноз выдается в начале года с последующей корректировкой к середине года. На 2024 год среднесрочный прогноз будет сделан в конце января.



"Будет произведена оценка сейсмической обстановки и возможности возникновения сильного землетрясения в течение последующего года по геофизическим, сейсмическим, гидрогеодинамическим данным. Исходя из статистики, в нашем регионе происходит в среднем 13-20 ощутимых землетрясений. Большинство из них – землетрясения интенсивностью 2-3 балла, землетрясения более высокой балльности происходят гораздо реже – примерно 2-3 раза в год", – делится эксперт.



Советы от спасателей



В ДЧС ВКО дали важные советы, которое помогут спастись при сильном землетрясении.



"От момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных колебаний у вас есть 15-20 секунд. Быстро выйдите из здания. Оказавшись на улице, отойдите на открытое пространство, подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередач. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Если вы не успеваете покинуть здание, оставайтесь в нем и займите относительно безопасное место: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети – укройте их собой. После окончания колебаний покиньте здание".



При чрезвычайной ситуации позвоните на номер "112".



Проблема точного предсказания сильных землетрясений во всем мире считается почти нерешаемой задачей фундаментальной науки. Однако ученые продолжают работу в этом направлении. Они призывают казахстанцев в любых ситуациях не паниковать. А также заранее подготовить "тревожный" чемоданчик, в который должны войти документы, деньги, теплые вещи, фонарик, свисток, вода и необходимый запас питания.



Сахибам Садырова Источник - Zakon.kz

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