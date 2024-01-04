Предвестники распада Евросоюза, - Фахраддин Асади

22:22 05.01.2024 Resalat

Иран



Предвестники распада Евросоюза

Resalat: эксперт назвал предпосылки скорого разрушения Евросоюза



Дальнейшее существование единой Европы - под вопросом, пишет Resalat. Связав себя обязательствами верности перед США, Европа отказалась от своей независимости. Однако это не только не помогло блоку легче преодолевать кризисы, но и создало предпосылки для его разрушения.



Фахраддин Асади



В последние дни уходящего года в опросах общественного мнения, проведенных в разных странах ЕС, настойчиво звучали сигналы о том, что все больше граждан этого блока отказывают в поддержке партиям, традиционно выступавшим за европейскую интеграцию. Ни социал-демократические, ни крайне правые политические партии не показали способности трезво оценивать как текущую ситуацию в Европе, так и тенденции в области международных отношений, и все больше демонстрируют свою беспомощность, неэффективность и анонимность в политической борьбе.



Кроме того, постоянная и недвусмысленная игра Евросоюза на стороне Соединенных Штатов и в пользу израильских оккупационных властей (которая особенно сильно проявляется сейчас, во время войны в секторе Газа) не оставляет никаких сомнений в том, что на самом деле он не является независимым игроком на международной арене. Сегодняшняя Европа стала символом постоянных провалов и перманентного хаоса, и нет никаких признаков того, что эту чрезвычайно критическую для Брюсселя ситуацию можно будет как-то исправить.



Недвусмысленные сигналы насчет дальнейшего существования единой Европы



Об этих отчетливых предупреждениях по поводу дальнейшего функционирования единой Европы рассказал, в частности, Роберт Томс (Robert Toms), 74-летний французско-британский историк и почетный профессор истории Кембриджского университета.



Он рассуждал об этом в статье для интернет-издания Telegraph, где поведал не только об особенностях текущей политической ситуации в Европе, но и о критических для ЕС исторических предпосылках. Можем ли мы увидеть признаки того, что политики Европы, а также обычные люди западных стран осознают опасности, с которыми они сталкиваются в настоящее время? - ставит вопрос Томс. Затем он упоминает конфликт на Украине и сравнивает его с ситуацией, сложившейся к 1938 году в Чехословакии, когда часть страны была оккупирована фашистской Германией, а другая часть не смогла оказать эффективного сопротивления. "В 1938 году чехам не дали возможности защитить себя. Сейчас Украине предоставили помощь, но словно только для того, чтобы она устояла в самом начале конфликта. Поскольку затем становилось ясно, что либо помощи поступает слишком мало, либо она очень сильно запаздывает", - пишет Томс. И продолжает: "Американцы, похоже, снова соблазняются иллюзиями того, что Европа далеко, и все происходящее за океаном их не касается. Так уже было между двумя мировыми войнами". Далее историк делает вывод о том, что если эти иллюзии в США возьмут верх окончательно, то потерпит неудачу и вся нынешняя внешнеполитическая стратегия Британии по вовлечению Америки в дело "защиты Европы". И это станет крупнейшим политическим провалом для Лондона за последние сто лет.



Предпосылки разрушения Европейского Союза



Как полагает Томс, первая предпосылка к разрушению Евросоюза состоит в том, что он стал слишком большим, и внутренних связей для сохранения единства в нем становится все меньше. В нем есть страны типа прибалтийских, которым постоянно нужна безвозмездная "донорская" помощь, а есть государства вроде Венгрии, Болгарии или Австрии, которые используют любой удобный предлог для высказывания своей "независимой" относительно курса Брюсселя позиции. И в итоге, по его словам, мы все становимся свидетелями чрезмерно слабого аморфного объединения, раздираемого постоянными противоречиями, слабостью одних и амбициями других, и потому в целом не желающего защищать себя.



Помимо этого, еще раньше, когда блок объединял всего 12 европейских государств, произошло другое важное событие. Речь идет о подписании 7 февраля 1992 года по итогам сессии глав стран ЕС (тогда - Европейского Экономического Сообщества) в Маастрихте (Нидерланды) особого соглашения, по которому политика объединяющейся Европы должна была впредь иметь "реалистическое прочтение" и "реалистичную оценку власти" на международной арене. Это, очевидно, означало, что объединяющаяся Европа брала на себя обязательства во всех важнейших международных делах "играть на стороне Соединенных Штатов", отказываясь фактически от какого-то независимого видения своей миссии.



Самая крупная стратегическая ошибка Европы



Таким образом, получилось так, что в прошлом экономическое сообщество, а в дальнейшем Европейский Союз, сам по доброй воле отказался от независимого политического курса, обосновав свой отказ концепцией "реалистичности". Тогда еврочиновникам подобный путь показался более простым. Но по иронии судьбы практически одновременно перестало существовать другое крупное объединение на востоке - сначала Варшавский договор, а затем и Советский Союз. Холодная война тоже перестала быть реальностью, и европейцам, казалось бы, совершенно не было резона надевать на себя ярмо зависимости от Вашингтона. Но тогда многие полагали, что биполярная структура мира трансформируется в однополярную. Однако, как оказалось, это была совершенно ошибочная оценка. И, как результат, на деле в 1992-м европейцы утратили прекрасную возможность добиться независимости от Америки: другого подобного шанса история Европе уже не дала.



Хотя тогда отдельные европейские комментаторы высказывали точку зрения, согласно которой объединение мощи европейских стран могло бы стать эффективной мерой против экономического и политического диктата США на международной арене, политики и европейские лидеры почему-то сочли, что они - солдаты холодной войны, сокрушившие коммунизм под предводительством "большого брата" за океаном, а не самостоятельные игроки на международной арене. Так понятие "коллективной власти в Европе" стало интерпретироваться как необходимость или императив "всеми миром" следовать за США.



Политики полагали тогда, что с завершением второго и началом третьего тысячелетия не состоится фактически провальной для США войны в Ираке, не будет других неудачных авантюр Белого дома в международных делах, не произойдет стремительный рост экономического и политического могущества Индии и Китая, и уж точно не поднимется с колен униженная Россия. Те, которые считали себя партнерами победителей в холодной войне, тогда не хотели и слышать, что с концом второго тысячелетия закончится и история однополярного мира, не успев толком начаться.



С началом третьего тысячелетия европейские страны, словно ослепнув, продолжали вести игру "на американском поле", не видя вокруг себя новой реальности. И, несомненно, они не видели того, что на востоке постепенно разгоралось зарево новой холодной войны, которая окажется для западных стран куда страшнее прежней: Россия, собрав по крупицам свое растерянное могущество, осмелилась бросить Западу вызов. И Европа с ужасом осознала, что перед ней необычайно могущественная сила: Советский Союз, при всей своей мощи, противостоял Западу во главе с США фактически в одиночку (сочувствовавшие ему тогда страны третьего мира были слишком слабы, чтобы что-то определять в мировой политике самостоятельно), а нынешняя Россия смогла заручиться поддержкой новых мощных и влиятельных игроков, которые обрели вес и силу уже в XXI веке, - Китая, Индии, Ирана и других стран.



Европейские чиновники на исходе ХХ столетия после того, как канул в вечность Советский Союз, испытывали иллюзию, что, связав себя обязательствами с США, они совсем скоро придут к экономическому процветанию и бесспорному политическому весу и влиянию в мире. Но игра на стороне США и оккупационного режима Израиля не только не улучшила положение европейского континента, но и привела к экспоненциальному увеличению издержек от всех неудач Европы в остальном мире. Европейцы до последнего не замечали, что стали не равноправными партнерами, а заложниками игры с новым "кольцом Всевластия", которое было выковано в Вашингтоне.



Рост влияния террористических и экстремистских группировок на Ближнем Востоке и их возвращение "бумерангом" на территорию Европы, где они некогда и создавались самими же европейскими спецслужбами для сокрушения "недемократических" или "автократичных" режимов, с одной стороны, и тяжелейший миграционный кризис как печальный результат работы этих группировок в странах Ближнего Востока, с другой стороны, стали новым тяжелым ярмом для неудачливых европейских демократий.



Искаженная экономическая идентичность европейцев



Свою экономическую идентичность европейцы также предпочли формировать совместно с США, проигнорировав уроки экономического кризиса 2006-2008 годов. Экономические проблемы в Соединенных Штатах, спровоцированные жилищным кризисом (его еще называли ипотечным) и распространившиеся на страны ЕС в те годы, и по сей день вызывают постоянные негативные реминисценции у европейских экономистов.



Европейцы, провозгласив себя в свое время партнерами Вашингтона в политическом плане, связали себя с ним многочисленными обязательствами торговой и экономической "интеграции" (на деле - рабства) и в итоге не смогли справиться с проблемами ни внутренней, ни внешней задолженности. Таким образом, кризис, зародившийся в США, гораздо сильнее оказал свое негативное влияние на участников Евросоюза. При этом дополнительной проблемой стало то, что ряд стран Южной и Восточной Европы, давно являвшихся членами объединения, но с более скромным уровнем экономического развития и благосостояния населения, такие, как Греция, Португалия, Испания, пострадали больше, чем другие страны блока.



Примечательно, что те страны Европы, которые находились либо вне границ Евросоюза, либо вне так называемой зоны евро, такие как Швейцария или Норвегия, оказались менее подвержены кризисным последствиям, нежели государства блока или еврозоны. Лучше сказать, что членство в Евросоюзе или в зоне евро не только не привело участников данного объединения к иммунитету от экономического кризиса, но и оказалось дополнительным усугубляющим фактором его распространения на другие страны, входящие в ЕС.



"Клятвы верности" европейцев оккупационному режиму Израиля



Откровенная приверженность многих европейских стран безоговорочной поддержке израильского оккупационного режима и агрессивным устремлениям сионизма стала еще одним фактором, увеличившим издержки внешней политики Европейского Союза. То, что произошло во время жестокого нападения израильского режима на мирное население сектора Газа, огульно объявленное народом - "пособником террористов", и немедленно последовавшие протесты европейцев против действий собственных политиков усилили уже существующий разрыв между европейскими гражданами и политическими режимами в странах ЕС. В подобной ситуации Брюссель наряду с Вашингтоном и Тель-Авивом неизбежно окажется проигравшим в войне в секторе Газа. А мы, таким образом, будем свидетелями тяжелейшего кризиса Евросоюза на международной арене, который может стать последним в его истории и который спровоцировали сами же европейские лидеры и политики. Источник - ИноСМИ

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