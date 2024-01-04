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Тайвань. Что будет после выборов на острове
00:02 06.01.2024

Тайвань разумного: что будет после выборов на острове
Кого поддерживают Пекин и Вашингтон и при каких условиях может начаться вооруженный конфликт

Анастасия Костина

На Тайване 13 января пройдут выборы главы администрации, итоги которых могут осложнить взаимоотношения острова с Пекином и повысить градус напряжения в регионе. Лидирующий по опросам кандидат выступает за независимость и сближение с США, которые продолжают вооружать Тайбэй, несмотря на следование принципу "единого Китая". Оппозиция же выступает за диалог с "материком", однако ее неспособность выдвинуть единого кандидата снижает шансы занять руководящие посты после голосования. При этом недавно китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул: Тайвань будет объединен с Китаем. Как результаты выборов на острове могут повлиять на ситуацию в мире - в материале "Известий".

Лидирует проамериканский кандидат

В конце декабря председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз сказал о том, что Тайвань "обязательно" объединится с материковым Китаем. Заявление было сделано во время выступления лидера, посвященного 130-летию со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна.

- Окончательное воссоединение с Родиной есть неизбежный путь развития, соответствующий чаяниям народа. Родина должна быть и будет объединена. Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая, - сказал Си Цзиньпин 26 декабря.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа (так называемый "Консенсус 1992").

Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.

В управлении по делам Тайваня при Госсовете КНР ранее сказали: "все больше и больше тайваньцев ясно понимают, что "независимость Тайваня" означает войну". В случае вооруженного столкновения победа Тайбэя маловероятна. Тайвань имеет около 169 тыс. военнослужащих. В то же время, на службе в НОАК (Народно-освободительной армии Китая) состоят около 2 млн - это самая многочисленная армия в мире. По совокупности боевой мощи Китай занимает третье место после США и РФ.

В этом же управлении призвали США прекратить вооружать Тайвань и вмешиваться в региональные выборы, а также облечь непризнание независимости острова в конкретные действия.

Сейчас подходит к концу срок действующего главы администрации Тайваня в лице Цай Инвэня. Очередные выборы намечены на 13 января 2024 года. Голосование определит не только главу тайваньской администрации и его зама, а также 113 членов однопалатного парламента. За независимость Тайваня, а также сближение с США выступает правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП). От нее избирается преемник Цая - 64-летний вице-президент Лай Циндэ, который, согласно последним опросам, лидирует.

По тайваньскому вопросу он занимает более жесткую позицию, чем Цай Инвэнь. Кроме того, на пост вице-президента баллотируется глава тайваньского представительства в США Сьяу Бикхим. Эти факторы демонстрируют желание партии продолжить западный курс своей политики.

В явной оппозиции у Лая сразу два номинанта: это представитель от Гоминьдана - 66-летний мэр Нового Тайбэя (самый густонаселенный город, входит в столичную агломерацию) Хоу Юи, а также от Тайваньской народной партии (ТНП) мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ. Фракции, лояльные по отношению к Пекину, договорились вместе противостоять ДПП на выборах, однако так и не смогли согласовать единого кандидата. Менее чем за день до регистрации номинанты от партий встретились для урегулирования разногласий, однако вместо этого все закончилось словесной перепалкой и раскрытием конфиденциальных разговоров. Скандал вместо выдвижения единого кандидата только на руку правящей партии.

- В случае победы ДПП высока вероятность, что ни о какой договоренности с Пекином не будет и речи: Лай много раз высказывался в поддержку юридической независимости острова, а его кандидат в заместители - и вовсе бывшая гражданка и "посол" острова в США. Пекин, разумеется, предпочел бы видеть победителем представителя Гоминьдана Хоу Юи, который хоть и умеренно, но призывает к диалогу. В случае победы Хоу у Китая появляется реальный шанс объединения, будет запущен долгий, медленный, но хотя бы какой-то процесс постепенного воссоединения страны. Это спасет мир от очередного вооруженного конфликта, грозящего к тому же перерасти в третью мировую, - сказал "Известиям" директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

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Ничего хорошего для отношений США и Китая

В октябре 2022 года на партийном съезде Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет стремиться к мирному разрешению ситуации с Тайванем, но никогда не откажется от права применять силу. Тайбэй тогда ответил, что не отступится от суверенитета и не пойдет на компромисс в вопросах свободы и демократии.

Напряженность возросла еще в августе 2022 года после провокационного визита на тот момент спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров для переговоров с местной администрацией. Несмотря на то что США на словах следуют принципу "единого Китая", приезд третьего лица государства продемонстрировал обратное. В ответ Пекин начал масштабные военные учения со стрельбами в шести акваториях вокруг острова. Теперь подобные операции проводятся часто, в том числе за пределами срединной линии - это неофициальная морская граница между Тайванем и материковым Китаем, и ее статус нигде не зафиксирован. Кроме того, самолеты НОАК периодически заходят в опознавательную зону ПВО Тайваня. 11 декабря через Тайваньский пролив прошла ударная группа во главе с авианосцем "Шаньдун".

Визит Пелоси - не единственный "красный флаг" для Китая. Несмотря на то что США не признают независимость Тайваня, президент Джо Байден неоднократно заявлял о готовности защитить Тайбэй в случае "нападения" материкового Китая. Поддержка выражается в том числе в вооружении острова. Поставки Вашингтона уже превысили $14 млрд. В августе 2023 года он выделил Тайваню еще $80 млн в рамках американской программы "Иностранное военное финансирование" (FMF). До сих пор ее использовали для помощи только странам и организациям, признанным в ООН. В Пекине, конечно, такой шаг не одобрили.

- В китайском обществе растут очевидные и все более нетерпеливые настроения в надежде, что правительство решит вопрос воссоединения родины как можно скорее, чтобы не пострадать от США и других стран, которые используют Тайвань в качестве разменной монеты для бесконечного шантажа и запугивания КНР. Нынешняя ситуация с выборами выгодна сепаратистским силам, которые открыто продвигают "независимость Тайваня", - заявил "Известиям" ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.

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Как отмечает американский Научно-исследовательский институт внешней политики (Foreign Policy Research Institute, FPRI), конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, в которые плотно вовлечены США, затрудняют помощь Вашингтона Тайваню в случае "нападения" и в первую очередь в финансовом плане. Конгресс так и не смог одобрить запрашиваемый Байденом пакет помощи на сумму $106 млрд, десятки миллиардов из которых должны пойти на обеспечение интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаты используют Тайвань как опорную базу для сохранения влияния в регионе и сдерживания Китая.

Впрочем, возможное объединение Пекина с Тайбэем может привести к обострению в Южно-Китайском море не только из-за потенциальной ответной реакции США. Ведь у многих игроков в этом регионе есть территориальные споры. В частности, Тайвань претендует на архипелаг Спратли и Парасельские острова. В том случае, если Китай, объединившись с Тайванем, примет на себя и его территориальные претензии, едва ли, например, Вьетнам, Малайзия и, в особенности, Филиппины, которые ведут наиболее агрессивное патрулирование вод, останутся в стороне. Впрочем, не факт, что они все же решатся на какие-либо вооруженные действия в отношении КНР.

- Если победа будет за Лаем Циндэ, курс острова на независимость вряд ли можно будет остановить. США продолжают накачивать Тайвань вооружениями, их союзники будут максимально углублять отношения в политической сфере, все это будет раздражать Пекин, и ничего хорошего ни для отношений США и Китая, ни для мира в АТР не будет, - подчеркнул Кирилл Бабаев.

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20 декабря канал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что китайская сторона перед встречей Си Цзиньпина и Джо Байдена на АТЭС в Сан-Франциско попросила главу Белого дома публично заявить о приверженности позиции Китая в контексте мирного объединения с Тайванем, а также о том, что Вашингтон не поддерживает его независимость. В администрации США, судя по отсутствию заявления, отказались. Тогда, по информации телеканала, Си на встрече пообещал Байдену, что Тайвань все-таки окажется под контролем Пекина - предпочтительно, конечно, мирным путем. Также лидер КНР упомянул публичные прогнозы командования ВС США, согласно которым Си поручил войскам подготовиться к захвату острова в 2025 или 2027 году. На встрече с Байденом он якобы подчеркнул, что четких временных рамок для этого не устанавливал.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704488520


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