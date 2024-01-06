Прежде и теперь: "тройная петля" англосаксонского удава на теле Европы

03:02 06.01.2024 06.01.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Британская "Таймс" обозначила основные контуры и рамки очередной общеевропейской катастрофы



Нынешняя геополитическая ситуация в своих основных измерениях все больше напоминает преддверие двух мировых войн прошлого столетия, канун которых точно так же характеризовался вспышками локальных военных конфликтов, постепенно обострявших ситуацию вплоть до глобального кризиса. И, что особенно бросается в глаза, эпицентром новой большой конфронтации в очередной, уже в третий раз подряд становится Европа. Во всяком случае, в современном мире определенно есть центры влияния, прямо заинтересованные в том, чтобы все основные линии мирового разлома сошлись именно на этом континенте.



На это прямо указывает опубликованная в канун Нового года в "Таймс" программная по факту статья, задающая основные тренды и формулирующая нарративы западной геополитики. Британское издание практически без обиняков ставит задачу подготовки к войне с Россией:



Военная разведка Соединенного Королевства не ожидает, что Россия или Украина в 2024 году смогут добиться решающего перелома в конфликте. "2024 год не принесет больших операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен…" – заявил изданию источник в британском кабмине.



В то же время европейские страны намерены увеличить производственные мощности в оборонной сфере для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США. "…Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины]".



Вместе с тем пока Великобритания не может ничего предложить Украине, поскольку запасы вооружений королевства истощены. В этой связи Лондон обратился к Берлину с просьбой обеспечить предоставление Киеву военной помощи. Кроме того, британские власти ведут переговоры с другими странами по вопросу поставок оружия для Украины.



Согласно The Times, западные чиновники полагают, что командование ВСУ сможет удерживать занимаемые территории и без помощи Вашингтона, однако наступательные операции будут в таком случае заметно ограничены. В то же время источник газеты в украинских военных кругах признал, что все большее число жителей страны ввиду усталости от конфликта говорят о необходимости перемирия, условия которого остаются неопределенными.



Мы видим, что под видом якобы непредвзятых оценок ситуации фактически оформлены основные доктринальные "месседжи" для Европы в контексте ее использования в интересах англосаксов, а именно:



1. Обстановка на фронте благоприятна для Киева. Все стабильно. Поводов для особых волнений нет. Максимум - Украина пока не победит, но и не проиграет. Так что Европа может спокойно продолжать и наращивать поддержку Киева;



2. Основная задача текущего момента для Европы. Нарастить военное производство с прицелом на возможную необходимость замещения ресурсов США и в контексте продолжения украинской войны с Россией;



3. Сама Британия, к сожалению, ничем в этом деле не может помочь и потому препоручает это благородное дело Германии и всей остальной Европе. При этом на всякий случай Лондон недвусмысленно напоминает, что если Европа промедлит со своей мобилизацией, то "уставшие украинцы" заключат мир с Россией и тогда "русская угроза" нависнет непосредственно над границами ЕС.



Вот такая незамысловатая "комбинация из трех пальцев" на предмет стимулирования Европы на новую большую войну с Россией.



Данная публикация, которая является лишь частью активного участия англосаксов в манипулировании Европой несомненно связана с тревожными для них тенденциями к отлыниванию Старого Света от поставленных перед ним геополитических задач.



США играют центральную роль в поддержке Киева и что Европа будет просто не в состоянии восполнить бреши в случае сокращения помощи со стороны Вашингтона, полагает сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90" / Зеленые" Омид Нурипур: "Едва ли можно компенсировать то, что до сих пор делают американцы, будь то техника или деньги. Но мы, европейцы, разумеется, будем вынуждены в таком случае [отказа США оказывать поддержку] усилить помощь Украине".



Следует подчеркнуть, что общие контуры англосаксонского пасьянса у внимательного наблюдателя должны вызвать мощное ощущение дежавю. И действительно, та геополитическая комбинация, которую прорисовывает не чуждое принципов indirect governance (непрямого управления) британское издание, явным образом ведет свою родословную от аналогичных замыслов XX века, когда Европа, не без участия той же Британии, также становилась основным полем боя двух мировых войн…



Правда, за прошедшие с тех пор сто с лишним лет, англосаксонская стратегия прошла дополнительную огранку, выверку и получила необходимый для ее авторов "апгрейд". Основная его суть – стремление англосаксов в полной мере реализовать два основных принципа своей геополитики. Во-первых, это неизбывное "Разделяй и властвуй!" в виде противопоставления двух наиболее могущественных сил самой Европы. И, во-вторых, максимальное дистанцирование от собственного участия в этой игре на ее ранних этапах в целях экономии сил, необходимых для выхода на арену событий в подходящий момент, и для прибытия к столу победителей.



Первая мировая война стала для англосаксов, в этом смысле, первой и не вполне удачной "пробой пера". Концепция такого масштаба была еще недостаточно отработана, и потому самим британцам, а впоследствии и американцам пришлось всерьез собственными силами подпирать фронты союзников непосредственно на поле битвы, неся соответствующие потери.



Эта неидеальная схема нуждалась в существенной корректировке, которая и была реализована в период Второй мировой войны. На сей раз англосаксы и стоящие за ними международные круги сделали максимум возможного для того, чтобы сформировать в Европе две примерно равноценные континентальные силы – Третий рейх и Советский Союз – и столкнуть их друг с другом.



Процесс носил глубоко закулисный характер, о некоторых важных деталях которого мы и сегодня можем только догадываться. Но если судить о серьезных вещах не на уровне бульварных комиксов, то налицо вполне очевидные факты. Война велась в изначально обозначенных англосаксами рамках, Гитлер благодаря отнюдь не бесполезному визиту своего зама Рудольфа Гесса в Лондон 15 мая 1941 года получил своего рода карт-бланш сроком на три года для решения "русского вопроса". В течение этого срока и сама Германия должна была полностью само-убиться, обеспечив тем самым триумф англосаксонской геополитики.



Вышло, как и во всяком большом деле, не без огрехов, в том числе и крупных. Например, СССР сойти со сцены не пожелал, более того, стал мировой сверхдержавой, на борьбу с которой Западу потребовалось еще полвека. Но в целом план-задание на Вторую мировую войну англосаксонскими стратегами был выполнен: как минимум полмира оказалось в их зоне оккупации, где, кстати, до сих пор находятся Германия, Япония и много кто еще. К слову, этот их несамостоятельный, мягко говоря, статус и полная подчиненность внешнему влиянию во многом способствует дальнейшей модернизации старого геополитического плана, в эпицентре которого по-прежнему Европа, которую уже в третий раз не без успеха пытаются разделить и противопоставить в интересах внешних кукловодов.



Разумеется, на каждом этапе истории возникают свои нюансы, требующие от планировщиков внесения соответствующих корректив. Однако в общем и целом основы традиционного замысла это не касается, и потому он, как и прежде, имеет не нулевые шансы на практическую реализацию.



По некоторым объективным параметрам эти шансы даже выше, чем в прошлый раз. Во всяком случае, современная Российская Федерация, пережившая геополитическую катастрофу развала СССР и утрату огромной части всех своих ресурсов, до сих пор не полностью оправилась от последствий этого бедствия.



Что же до очередной военной мобилизации Европы, то у западных стратегов наверняка нет никаких иллюзий относительно ее нынешней крайне невысокой степени готовности к большой войне.



Однако эта проблема явно не кажется им нерешаемой, тем более с учетом имеющегося исторического опыта. На 2023 год пришелся "коричневый" столетний "юбилей" небезызвестного мюнхенского пивного путча, к сожалению, оставшийся без должного внимания. Первая (неудачная) попытка нацистов захватить власть сменилась десятью годами падения Германии в пропасть социально-экономической катастрофы, на волне которой нацисты во главе с Гитлером пришли к власти и повели страну к большой европейской войне.



Сегодня эта ситуация, пусть не в деталях и в несколько иных исторических декорациях, во многом повторяется. Основа очередного глубокого европейского кризиса уже заложена и вряд может быть обратима. В первую очередь это утрата Европой главного и незаменимого фундамента своего долголетнего экономического благополучия – относительно дешевых российских энергоносителей. Все остальное, в том числе свертывание промышленного производства, массовое сокращение рабочих мест, утрата социальной стабильности, окончательная деградация и без того эфемерной "демократии", появление на этой волне так называемых "сильных лидеров" (новых фюреров), по сути, является неизбежным следствием и не более того.



Что же касается сроков доведения Германии и всей Европы до нужной кондиции, то это тоже величина волатильная и зависимая от многих, в том числе и непредсказуемых, факторов. Например, подрыв газопроводов "Северный поток" ускорил эти кризисные процессы на несколько лет. И совершенно нельзя исключать, что в арсенале закулисных провокаторов новой большой войны не найдется других сильнодействующих средств, которые могут стать катализаторами этих процессов. Во всяком случае, воля к такому развитию событий со стороны так называемой "мировой закулисы", опирающейся на традиционные, хорошо отработанные и неплохо себя зарекомендовавшие в прошлом схемы утверждения своего мирового владычества, представляется вполне очевидной. Третья петля англосаксонского "удава" все туже сжимается на теле многострадальной Европы. Источник - Фонд стратегической культуры

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