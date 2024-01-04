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Атомная заря: что даст странам Центральной Азии ядерный статус?
11:29 06.01.2024

Атомная заря: что даст странам Центральной Азии ядерный статус?
4 января 2024

Речь, разумеется, идет о мирном атоме, развитие которого позволит республикам либо избежать энергодефицита, либо приведет к техногенной катастрофе грандиозных масштабов, если доверить строительство АЭС не тому, кому надо.

В свете объявленных РК общественных обсуждений выбора района размещения АЭС "ВЭС24" рассмотрел перспективы Казахстана, Узбекистана и Киргизии войти в престижный клуб стран с атомной энергетикой.

Зачем странам ЦА атом: pro et contra

Очевидным аргументом в пользу строительства атомных электростанций в регионе выступает его демография (если в 1991 году население Казахстана составляло 16 млн человек, то сейчас почти 20; Узбекистан за этот же период времени вырос с 20 млн до более 30 млн) и растущее энергопотребление.

Имеющиеся генерирующие мощности не справляются с вызовами, а критическая инфраструктура дышит на ладан, потому что за все годы самостоятельности республик ее только деребанили, но ничего в нее не вкладывали, кроме, разумеется, инвектив в адрес мерзкого советского наследия. Парадоксально, но почему-то считалось, что это наследие проработает вечно. Нынешняя зима, когда ряд казахстанских городов столкнулся с разморозкой отопительных систем, наглядно показала, что это не так.

Даже по самым примерным оценкам дефицит энергии, с которым столкнутся страны ЦА уже к 2030 году, в некоторых районах может достигать 2700 МВт. Это много. Это ставит крест на любом технологическом развитии, кроме производства кизяка.

Впрочем, ряд экспертов выступают против обуздания сил атома, мотивируя свою аргументацию тем, что, строго говоря, построить АЭС – это не ишака купить, и лучше активнее использовать возможности, например, гидроэнергетики. Мысль хорошая, но вот только с водными ресурсами в некоторых странах ЦА не все благополучно – их просто нет.

АЭС быть?

Ближе всех к строительству АЭС подступился Казахстан. Там даже выбрали площадку для строительства энергетического объекта:

- Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области. В 2023 году вопрос выбора района размещения АЭС будет вынесен на общественные обсуждения, - намекнул на то, что общественные обсуждения – штука довольно формальная, коль скоро район и так уже определен, глава Минэнерго РК Болат Акчулаков. Также он отметил, что сейчас идет "выбор реакторной технологии". Выбирать будут между Китаем, Россией, Кореей и Францией.

Зачем коллегам из РК все эти фиговые листки, когда единственным разумным вариантом выглядит российский "Росатом" (инженерная, технологическая, инфраструктурная, наконец, географическая близость), мы не знаем. Вероятно, кому-то в РК нравится играть в плюрализм мнений. Впрочем, можно выбрать и Францию, а потом, чтобы сэкономить, завести твэлы из Новосибирска. Получится отличная АЭС, очень плюралистичная, только жить рядом с ней будет нельзя.

В Узбекистане площадку для строительства АЭС тоже определили. Это живописное местечко близ озера Тузкан в Джизакской области. Для Узбекистана вопрос генерации архиважен. Население растет как на дрожжах, и экспортировать его в соседние страны до бесконечности невозможно. Нужны рабочие места, производства и тепло в домах. Если все срастется, то в РУ появятся два реактора мощностью 2400 МВт. Откуда – вопрос открытый. Хочется верить, что узбекские коллеги не будут устраивать танцы с бубнами и показательные плебисциты, а сразу обратятся в "Росатом".

Киргизия пока стоит в сторонке, смотрит. Население у нее растет не такими бешеными темпами и оседает в основном в Москве и Екатеринбурге, да и с гидроресурсами все же полегче. Однако атомная энергетика интересует и ее. В частности, российская разработка РИТМ-200. Это небольшой водо-водяной реактор, предназначенный для ледоколов. Киргизия – не ледокол, но почему бы и нет.

Как бы то ни было, все технологические решения в сфере атома для стран ЦА сводятся к России.

Федор Кирсанов

Источник - Восточный экспресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704529740


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