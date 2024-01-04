В Турции будут судить 15 человек за шпионаж в пользу Израиля

12:58 06.01.2024

Суд в Стамбуле распорядился поместить 15 из 34 человек, задержанных по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, в тюрьму в ожидании суда, сообщает Zakon.kz.

Они были арестованы во вторник по подозрению в планировании деятельности, включающей "разведку", а также "преследование, нападение и похищение" иностранных граждан, проживающих в Турции, пишет ABC News.



Подозреваемые были задержаны в ходе рейдов по 57 адресам в Стамбуле и семи других провинциях.



Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что 26 подозреваемых были переданы в суд по обвинению в совершении "политического или военного шпионажа" от имени израильской разведки. Одиннадцать человек были освобождены под судебным контролем, а восемь ожидали депортации.



Сообщается, что израильское агентство внешней разведки Моссад вербовало палестинцев и сирийских граждан на территории Турции в рамках операции против иностранцев, проживающих в Турции.



Агентство процитировало документ обвинения, в котором говорится, что операция была нацелена на "палестинских граждан и их семьи… в рамках продолжающегося израильско-палестинского конфликта".



Один подозреваемый якобы собирал информацию о палестинских пациентах, недавно переведенных в Турцию для оказания медицинской помощи. Турция приняла десятки палестинских пациентов из сектора Газа с начала конфликта между Израилем и ХАМАС.



Группа из 42 выживших после нападения 7 октября на музыкальный фестиваль Supernova на юге Израиля подала гражданский иск, требуя 200 миллионов шекелей (56 миллионов долларов) в качестве компенсации.



Мухит Турсынали