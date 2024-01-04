|Бессонница? Секс в этих позах решит проблему, - Кристин Юнан
18:46 06.01.2024
Daily Star
Великобритания
Лучшие позы для умопомрачительных оргазмов и крепкого сна после них
Крепкий ночной сон важен для общего здоровья и благополучия. А вы знали, что сексуальная активность перед сном может способствовать расслаблению и улучшению качества сна?
Мучает бессонница?
Ни для кого не секрет, что крепкий ночной сон важен для общего здоровья и благополучия. А вы знали, что сексуальная активность перед сном может в этом помочь?
Секс высвобождает эндорфины, снижает уровень стресса и способствует укреплению эмоциональной связи. А все это, в свою очередь, помогает крепче спать.
Секс-эксперты назвали лучшие позы, которые обещают не только крышесносные оргазмы, но и крепкий сон после них.
"Ложки"
"Ложки" способствуют комфорту и интимности. Физическая близость стимулирует выброс окситоцина – гормона привязанности.
Ритмичные и покачивающие движения успокаивают, расслабляют и подготавливают тело к крепкому сну. Эта поза идеальна для пар, которые наслаждаются чувством безопасности и тепла.
"Лотос"
Еще одна поза, которая позволит партнерам ощутить большую близость друг с другом, – это поза "лотоса". Длительный зрительный контакт может усилить чувство близости, а объятия снимают стресс и помогают расслабиться.
Синхронное дыхание облегчает совместный сон.
"Ноги вверх по стене"
Вариация позы йоги "Ноги вверх по стене" обеспечивает интимную близость между партнерами. Она также полезна для поясницы и улучшает кровоток.
Физическая близость и взаимные прикосновения создают ощущение безопасности, что делает это отличным выбором для пар, которым нужен как физический, так и эмоциональный комфорт перед сном.
"Лицом к лицу"
Эта поза позволяет парам поддерживать зрительный контакт, углубляя эмоциональную связь и чувство близости.
Переплетенные ноги создают физическую связь, а близость друг к другу высвобождает гормоны счастья, способствуя расслаблению и крепкому сну.
"Тающие объятия"
"Тающие объятия" обеспечивают изменение темпа в положении стоя. Медленные и покачивающие движения позволяют партнерам синхронизировать дыхание и движения, создавая общее чувство расслабления.
Физическая близость и плавные движения снимают напряжение, что делает эту позу лучшим выбором для пар.
"Бабочка"
Поза "бабочка" сочетает в себе физическую близость с легким растяжением бедер и ягодиц. Она способствует физическому расслаблению, что делает ее особенно полезной для пар, желающих расслабиться перед сном.
Объятия и легкая "растяжка" расслабляют и способствуют крепкому сну.
И хотя степень связи между сексом и сном уникальна для каждого конкретного человека, сексуальная активность перед сном, несомненно, может способствовать расслаблению и улучшению качества сна.
Автор: Кристин Юнан (Christine Younan)