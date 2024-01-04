 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бессонница? Секс в этих позах решит проблему, - Кристин Юнан
18:46 06.01.2024

Daily Star
Великобритания

Лучшие позы для умопомрачительных оргазмов и крепкого сна после них

Крепкий ночной сон важен для общего здоровья и благополучия. А вы знали, что сексуальная активность перед сном может способствовать расслаблению и улучшению качества сна?

Мучает бессонница?

Ни для кого не секрет, что крепкий ночной сон важен для общего здоровья и благополучия. А вы знали, что сексуальная активность перед сном может в этом помочь?

Секс высвобождает эндорфины, снижает уровень стресса и способствует укреплению эмоциональной связи. А все это, в свою очередь, помогает крепче спать.

Секс-эксперты назвали лучшие позы, которые обещают не только крышесносные оргазмы, но и крепкий сон после них.

"Ложки"
"Ложки" способствуют комфорту и интимности. Физическая близость стимулирует выброс окситоцина – гормона привязанности.
Ритмичные и покачивающие движения успокаивают, расслабляют и подготавливают тело к крепкому сну. Эта поза идеальна для пар, которые наслаждаются чувством безопасности и тепла.

"Лотос"
Еще одна поза, которая позволит партнерам ощутить большую близость друг с другом, – это поза "лотоса". Длительный зрительный контакт может усилить чувство близости, а объятия снимают стресс и помогают расслабиться.
Синхронное дыхание облегчает совместный сон.

"Ноги вверх по стене"
Вариация позы йоги "Ноги вверх по стене" обеспечивает интимную близость между партнерами. Она также полезна для поясницы и улучшает кровоток.
Физическая близость и взаимные прикосновения создают ощущение безопасности, что делает это отличным выбором для пар, которым нужен как физический, так и эмоциональный комфорт перед сном.

"Лицом к лицу"
Эта поза позволяет парам поддерживать зрительный контакт, углубляя эмоциональную связь и чувство близости.
Переплетенные ноги создают физическую связь, а близость друг к другу высвобождает гормоны счастья, способствуя расслаблению и крепкому сну.

"Тающие объятия"
"Тающие объятия" обеспечивают изменение темпа в положении стоя. Медленные и покачивающие движения позволяют партнерам синхронизировать дыхание и движения, создавая общее чувство расслабления.
Физическая близость и плавные движения снимают напряжение, что делает эту позу лучшим выбором для пар.

"Бабочка"
Поза "бабочка" сочетает в себе физическую близость с легким растяжением бедер и ягодиц. Она способствует физическому расслаблению, что делает ее особенно полезной для пар, желающих расслабиться перед сном.
Объятия и легкая "растяжка" расслабляют и способствуют крепкому сну.

И хотя степень связи между сексом и сном уникальна для каждого конкретного человека, сексуальная активность перед сном, несомненно, может способствовать расслаблению и улучшению качества сна.

Автор: Кристин Юнан (Christine Younan)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704555960


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