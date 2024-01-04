Киев продержится еще пару месяцев. Не более.., - Коннор Эколс

18:48 06.01.2024

Responsible Statecraft

США



У Вашингтона официально закончились деньги для Украины

Responsible Statecraft: без финансовой помощи США Киев ждет неминуемое поражение



Денег на помощь Украине больше нет, пишет RS. В отсутствие дальнейшей поддержки положение Украины будет только ухудшаться. И если в ближайшее время Вашингтон не урегулирует этот вопрос, то уже через пару месяцев Киев будет бессилен на поле боя.



Наступил 2024 год, и у Соединенных Штатов официально закончились деньги для Украины. По словам экспертов, пока Конгресс обсуждает, что делать дальше, положение Киева с военной точки зрения будет неизбежно ухудшаться, в результате чего через месяц или два Украина, скорее всего, уже не сможет проводить крупные атаки.



Со своей стороны, Киев заявляет, что у него нет "плана Б" на тот случай, если он перестанет получать финансирование от Соединенных Штатов. "Мы уверены в плане А", - заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в среду, 3 января.



Не будет большим преувеличением сказать, что то, что произойдет на Капитолийском холме в течение следующих нескольких недель, может решающим образом определить следующую фазу украинского конфликта. Давайте разберемся, что нам уже известно.



Переговорщики в Сенате надеются, что им удастся достичь соглашения. В среду сенатор Кирстен Синема (Kyrsten Sinema) сказала, что к началу следующей недели посредством переговоров они сумеют выработать соглашение, в которое будут включены многие из тех мер обеспечения безопасности на границе, на которых настаивают республиканцы, в обмен на выделение средств на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.



Однако Сенат никогда не был истинным препятствием на пути к финансированию Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (Mike Johnson) утверждает, что республиканцам палаты следует соглашаться только на такую сделку, которая будет включать H.R.2 - бескомпромиссный законопроект, касающийся иммиграции, где изложен идеальный с точки зрения Республиканской партии подход к защите границ, включающий множество мер, которые демократы считают неприемлемыми.



Некоторые полагают, что цель Джонсона - свести на нет помощь Украине, привязав ее к пограничной политике Соединенных Штатов. Согласно этой гипотезе, такая стратегия избавит от необходимости голосовать отдельно по вопросу выделения средств для Киева, против которого, скорее всего, выступят очень многие республиканцы Палаты представителей.



Хотя такой подход, вероятно, сработает с "финансовыми консерваторами", он может вызвать негативную реакцию со стороны более воинственно настроенных членов фракции Джонсона, которые стремятся увеличить финансирование Израиля и Тайваня, а также Украины.



Главный вывод очевиден: Конгресс вполне может не одобрить выделение средств на помощь Украине в этом году. Такая перспектива, вероятно, вынудит администрацию Байдена призвать к началу переговоров, чтобы заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения и попытаться заключить соглашение, в котором будут учтены ключевые аспекты заявленных целей обеих сторон.



Однако прекращение помощи со стороны Соединенных Штатов нанесет ущерб переговорным позициям Киева в тот самый момент, когда и Москва, и западные чиновники все чаще начинают выражать заинтересованность в переговорах, как отметил Джордж Биб (George Beebe) из Института Куинси в прошлом году.



"Соединенные Штаты не должны сбрасывать карты с рук, прекращая оказывать помощь Украине в одностороннем порядке или разыгрывая их преждевременно", - добавил Биб.



Автор статьи: Коннор Эколс (Connor Echols)