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|Минэнергетики Узбекистана: "Кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте"
19:17 06.01.2024
Плату за электроэнергию ограничат при наличии долгов за вывоз мусора
С 1 июня 2024 года в Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем - по всей стране.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 5 января подписал указ о мерах по совершенствованию системы обращения с отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую ситуацию. Копия документа есть у "Газеты.uz".
Согласно указу, потребителей планируется оповещать по SMS о наличии задолженности за вывоз твердых бытовых отходов. Если после предупреждения она не будет оплачена, то начнут вводить временные ограничения на прием оплаты за электроэнергию.
Такой порядок вступит в силу в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах с 1 июня 2024 года при наличии долгов по мусору, накопившихся за шесть месяцев.
С 1 ноября практика распространится на весь Узбекистан, а ограничивать оплату за электричество начнут при наличии долгов за вывоз ТБО за 3 месяца.
С 1 января 2025 года будут введены ограничения на оплату электроэнергии за 1-месячную задолженность по мусору во всех регионах.
"Проще говоря, тот, кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте", - объяснил нововведение пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.
Эти ограничения не коснутся долгов, накопившихся до 31 декабря 2023 года.
Для технического обеспечения биллинговых систем и своевременной оплаты услуги по вывозу ТБО 1% средств, поступивших по тарифу на мусор, будут перечисляться на счет "Региональных электрических сетей" и Республиканского центра организации работ санитарной очистки.
В декабре 2020 года сообщалось, что для снижения дебиторской задолженности плату за вывоз мусора в Ташкенте могут включить в состав тарифа за использованную потребителями электроэнергию. Однако этот порядок не внедрили.
В начале января плата за вывоз мусора для населения и организаций в Ташкенте повысилась в 1,5−1,6 раза: за каждого проживающего человека в месяц - с 4500 до 7500 сумов, за кубометр для бюджетных и хозрасчетных организаций - с 53 986 до 89 966 сумов.