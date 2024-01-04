Минэнергетики Узбекистана: "Кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте"

19:17 06.01.2024

Плату за электроэнергию ограничат при наличии долгов за вывоз мусора



С 1 июня 2024 года в Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем - по всей стране.



