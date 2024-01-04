Число жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек, сотни числятся пропавшими

19:36 06.01.2024

Власти Японии подтвердили гибель как минимум 126 человек в результате мощного землетрясения 1 января. Более 500 человек пострадали, еще около 200 - числятся пропавшими. Их спасение затруднено из-за разрушенных дорог и плохой погоды.



Количество погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего 1 января в Японии, достигло 126 человек, по меньшей мере 516 получили ранения, сообщает телеканал NHK.



Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на полуострове Ното в префектуре Исикава на западном побережье страны и привело к сильным разрушениям. Около 66 тысяч домов остаются без водоснабжения, еще примерно 23 тысячи - без электричества.



Около 30 тысяч человек сейчас размещены в эвакуационных центрах, отмечает агентство Kyodo. Из-за поврежденных автотрасс власти испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи.



Еще как минимум 210 местных жителей числятся пропавшими. Силы самообороны Японии удвоили численность военных, задействованных в спасательных операциях. Сейчас оно составляет порядка 5400 человек, пишет Kyodo.



Спасатели предполагают, что многие люди оказались заблокированы под рухнувшими домами - в основном в городах Сузу и Вадзима. 72-часовое "окно возможностей" - так называют первые три дня после бедствия, когда сохраняются высокие шансы найти живых под завалами - закончилось поздно вечером 4 января, уточняет BBC.



Власти предупредили, что ожидающиеся в эти выходные дожди усугубят ситуацию в районах, пострадавших от землетрясения, и могут спровоцировать оползни.