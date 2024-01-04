Ирак настаивает на выводе американских войск с своей территории. Афган-2...

00:02 07.01.2024

Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США

Tекст: Валентина Григоренко



Начался вывод иностранного военного контингента из Ирака, такое решение принял премьер-министр страны Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения "Хезболла Ан-Нуджаба" Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом.

В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.



Ранее "Исламское сопротивление Ирака" объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.



Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый "участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих".