Ирак настаивает на выводе американских войск с своей территории. Афган-2...

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00:02 07.01.2024
Ирак решил вывести иностранные войска после авиаудара США
Tекст: Валентина Григоренко
Начался вывод иностранного военного контингента из Ирака, такое решение принял премьер-министр страны Мухаммед Шия ас-Судани после гибели в Багдаде полевого командира проиранского шиитского движения "Хезболла Ан-Нуджаба" Муштака Джавада Касима аль-Джавари, который был убит американским ударом.
В заявлении говорится, что правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.
Ранее "Исламское сопротивление Ирака" объявило об ударах по базам США в Сирии и Ираке.
Напомним, в результате удара в Багдаде погиб полевой командир Муштак Джавад Касим аль-Джавари. Пентагон взял на себя ответственность за атаку и подчеркнул, что убитый "участвовал в планировании и подготовке атак на американских военнослужащих".