Горит укро-фашистский зверинец. "Леопарды" не пережили русскую зиму

00:11 07.01.2024

Прощай, Leopard: Хваленая немецкая броня на деле оказалась самой хлипкой

Русские устроили на Украине новогодний фейерверк из западной техники

Константин Ольшанский

ВСУ встречают 2024 год с гигантскими потерями немецкой техники - танков и систем ПВО. "Леопарды" уничтожены, брошены сбежавшими украинскими подразделениями или сломались после ужасного ремонта. Также российская авиабомба уничтожила под Херсоном один из трех комплексов ПВО IRIS-T. А пополнения бронетехники ждать ВСУ уже не откуда.



Der Spiegel: украинцы потеряли почти все Leopard 2



Украинцы почти полностью потеряли группировку Leopard 2 - это сенсационно признал Себастьян Шефер, депутат от "Партии зеленых" в интервью изданию Der Spiegel.



Шефер подтвердил, что недавно посетил ремонтную базу в Литве и обнаружил недостаточный запас запасных частей для восстановления поврежденных украинских танков. По словам Шефера, украинцы сами пытаются ремонтировать поврежденные танки Leopard 2, но становится только хуже.



Депутат потребовал от немецких производителей оружия ускорить поставки запасных частей, чтобы все танки Leopard, застрявшие на ремонтных предприятиях, можно было снова отправить на передовую.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фейк дня: Киевляне массово умирают от хохота, узнав про целенький русский "Кинжал"

Фейк дня: Киевляне массово умирают от хохота, узнав про целенький русский "Кинжал"

Из-за плохих новостей с фронта украинская ципсота пустилась во все тяжкие информационные грехи

Напомним, что немецкие Leopard 2 и так еле-еле добрались до Украины: немецкие парламентарии месяцами обсуждали, стоит ли накачивать ВСУ тяжелым вооружением. Очень напоминает многомесячные дискуссии, которые шли в американском Конгрессе по поводу продолжения военной помощи киевскому режиму.



Лишь в начале 2023 года Берлин, наконец, согласился разрешить передачу 88 танков Leopard 1 и 80 танков Leopard 2 киевскому режиму. В марте 2023 года Украине были переданы в общей сложности 18 танков Leopard 2 из арсенала Вооруженных сил Германии, пишет Defense News.



Ожидалось, что танки сыграют ключевую роль в "контрнаступлении" в Запорожской области, оказывая поддержку украинским мотопехотным подразделениям в ближнем бою. Однако танки оказались беспомощны на поле боя: нидерландский проект Oeyx подтвердил потерю уже 27 Leopard разных модификаций (в том числе Leopard 1A5, Leopard 2A4 и Leopard 2A6).



Многие немецкие танки были просто брошены на минных полях: в отсутствие эвакуационных машин ВСУ не смогли забрать подорванные бронемашины. А эвакуационные бригады были уничтожены с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" и штурмовых вертолетов Ка-52. Самые большие потери группировка Leopard понесла во время попытки прорыва под Малой Токмачкой.



Bulgarian Military: натовские системы ПВО стали главной мишенью для российских ракет



Главный редактор Bulgarian Military Бойко Николов сообщил в своем издании, что в районе Херсона, примерно в 25 км от линии боевого соприкосновения, российские войска уничтожили радарную установку украинской системы ПВО IRIS-T. Она была поражена управляемой бомбой.



Это можно считать огромной победой, учитывая, что всего на вооружении ВСУ стоит три системы IRIS-T. Уничтожение оставшихся комплексов - дело времени, учитывая, что IRIS-T размещаются на открытом месте, что делает их легкой мишенью для российских бомбардировщиков.



Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Германии в августе, украинские военные имели в распоряжении только две ЗРК IRIS-T вместе с радаром воздушного наблюдения TRML-4D. Третья батарея не может быть использована, пока не поставлен новый радар или не будет отремонтирован тот, который был уничтожен авиабомбой под Херсоном.



Bulgarian Military задается резонным вопросом, почему ВСУ разместили IRIS-T так близко от линии соприкосновения. Этому есть простое объяснение: учитывая дальность действия IRIS-T, его нужно расположить не дальше 25 км от поля боя.



Однако именно при таком расположении IRIS-T становится очевидной мишенью для российских войск. На немецкие системы ПВО нацелены ракеты воздушного базирования, противорадиолокационные ракеты, баллистические ракеты "Искандер" и другие виды боеприпасов.



Однако именно планирующие авиабомбы с их дальнобойностью и сложными навигационными системами представляют самый серьезный вызов для натовских систем ПВО, пишет Bulgarian Military.



- Эти бомбы обладают превосходными аэродинамическими характеристиками и могут скользить на значительное расстояние. В то время как обычная бомба гипотетически может пролететь десятки километров, ей не хватает точности, чтобы надежно поразить цель, пишет Bulgarian Military.



У мобильных средств ПВО Киева достаточно боеприпасов, чтобы выдержать еще несколько мощных атак, но затем потребуется дополнительная помощь Запада. Только вот ждать ее неоткуда: США и Евросоюз отказались финансировать киевских фанатиков.



Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине - в теме "Свободной Прессы".