"У кыргызов было и три, и четыре, и пять, и семь чамгараков тундука", - Азамат Калыбеков

00:46 07.01.2024 О сакральности символов

Автор: Азамат Калыбеков

29 Декабря 2023



Разговор о сакральных символах не прост, он требует особого знания и понимания. Поэтому это дело не большинства людей, не обладающих знанием, а дело меньшинства специалистов, обладающих особым уровнем знания и понимания. Без знания и понимания можно делу только навредить.



У Ноя, праведника, построившего ковчег, было три сына Хам, Иафет и Сим.



Хам – это тело, материальное, раньше это был Вавилон, сейчас –Америка, сытая, хамская (Рокфеллер, Бил Гейтс, У. Бафет и т.д.) Иофет – это душа, это Европа (Бетховен, Моцарт, Леонардо да Винчи и т.д.), Сим – это дух, дух гор и степей Востока. Дух обитает в симовых шатрах, юрте. (Это дух Манаса, А(Э)диль хана (Аттиллы), Женгиз(Чингиз хана).



Сим - это дух, а дух соединяет, от этого и произошло слово СИМВОЛ. Символ соединяет (Симфония, Симметрия, Симпозиум и т.д.), поэтому государственные символы –это то что соединяет, объединяет народ. Первостепенное значение символов в том, что они наполняют народ духом (энергией). Вопрос каким духом, духом победы, созидания или духом разрушения и деградации?



Государственные Символы – это сакральные смыслы, заложенные этносом, народом, определившие его прошлое и определяющие его настоящее и будущее. Поэтому очень важно знать заложенные в символы смыслы.



Мы далеки от мыслей об умышленном искажении, скорее всего по недостаточному знанию или по тому, что в свое время мы не услышали специалистов, но мы приняли государственные символы, в которых были заложены неясные или двусмысленные смыслы, то есть посылы. Вот поэтому у нас не было, и нет единого мнения, что и побудило нас к поднятию вопроса об изменении государственного символа – флага.



Как известно, есть мнения, и есть знания. Они, по сути, разные вещи. Одни думают, анализируют, другие просто знают. И если знать, то не ошибешься. Вокруг изменений государственного флага есть миллионы мнений и есть знания малого круга специалистов.



К сожалению, большинство почти всегда неправо, потому что не могут быть все специалистами. Видимо наши предки не зря в свое время изрекли: "Бөдөнөнү сойсо да касапчы сойсун". Нам всем нужно заниматься своими делами и не лесть в те области, в которых мы не специалисты. Тогда и будет порядок, тогда и можно будет взять правильное направление на развитие, на процветающее будущее.



Управлять и организовывать целостность общества, государства нужно на основе знаний, а не мнений. Мнения и знания конечно могут совпасть, но при принятии решений мы не можем гадать о совпадении, это не лотерея.



Конфуций сказал: "Знаки и символы правят миром". Данная фраза сокращена, полная цитата "знаки и символы правят миром, а не слово и закон". Не бывает мелочей, потому что целое состоит из мелочей. Без малюсенькой мелочи, целое не может заработать, полноценно функционировать. Из-за маленькой неработающей свечи автомобиль не сдвинется с места. За все годы независимости нами сделано огромное множество механических и интеллектуальных действий, но коэффициент полезности недостаточный.



Изменение государственного флага на первый взгляд, тем более на непрофессиональный взгляд, пустое, мелочь, когда стоят большие проблемы государственного значения. Но проблема в том, что большое не двинется с места, если знаки и символы неправильные. При этом изменение государственного флага – это не мелочь, как утверждают отдельные "эксперты". Именно знаки и символы наполняют правильной энергией, правильным посылом развитие государства и общества.



Так вот, если говорить о государственном флаге, то следует понять энергетическую нагрузку "определенного", то есть точного, ясного и "неопределенного" - двусмысленного, имеющего два и более смысла.



В символах не должно быть двоемыслия или более смыслов, то есть – это солнце, огонь или подсолнух? Посыл должен быть ясным. При этом посыл должен быть направлен в будущее, на развитие. После изменений – вопрос, вызывающий спор (солнце, огонь или подсолнух) снят. Теперь можно однозначно сказать – это солнце. Что касается чамгараков, три или четыре. Это большая философия. Не может быть одна лучше другой.



У каждого варианта свой смысл и энергетический посыл. Три ветви – мироздание, четыре сезона, двенадцать месяцев и т.д. Четыре же рождает в середине 9 (девять), а 9 у кыргызов сакральное число означающее понимание духовного мира (тогуз ак). Значит 9 – это то, что порождает путь к духовному развитию.



У кыргызов было и три, и четыре, и пять, и семь чамгараков түндүка. Каждое число несет свое только ей присущее смысловое значение. К примеру, три – часть Целого, стандартная, переносная, устойчивая, четыре – число организующее, упорядочивающее духовное пространство Мироздания, жилища, семьи, государства. Числа 4 и 9 – это числа организующие, упорядочивающие и зовущие вперед народ, государство к духовному развитию. 3+1= следующий уровень - обретение временем формы, облика в процессе бытия.



Это вопросы из тонкого мира, которые определят существование твердого (материального) мира.



Символы выражены в музыке, цветах, запахах, формах, цифрах, буквах и др., потому что они воздействуют на коллективное бессознательное. Символы соответствуют ДНК человека и воздействуют на него. Для атома, молекулы, человека, этноса, космоса действуют одни и те же законы. Поэтому функция символов - гармонизация всех космических систем через волновые (квантовые) колебания.



Как воздействует музыка (главный из любых символов) если немного поменять частоту (герц)? Музыка может повести в бой, расслабиться и заснуть, полюбить что-то или кого то, пойти громить и рушить. Под музыку мы можем плакать, мечтать о будущем, вспомнить прошлое и погрустить, плясать и подпевать, бросаться на кумиров и отдать жизнь за Родину.



Мы должны понимать, что государственная символика должна заставлять трепетать каждого кыргызстанца, иметь подлинный кыргызский смысл, быть духовно и идейно ориентированной. Трепет души, заставляет стяжать дух на подвиг. Символы должны не только раскрывать замысел узора, но звать на подвиг, на стремление покорять будущее. Конечно важен символ мироздание - четыре сезона, двенадцать месяцев на трех ветвях тундука, но возможно на данном этапе важнее поднятие духа, выбор духовного развития, на фоне морального разложения и деградации нравов.



В мировой практике были, есть и будут изменения знаков и символов, таких как флаг, герб и гимн. Отдельные страны даже меняют название страны. Страны и народы меняют не только флаги, но и формацию, государственное устройство.



Как назовешь корабль, так и поплывешь. Как изобразишь символ, так он будет влиять на нас. Аргументы "я против", "мы привыкли", не аргументы в пользу развития, если не давать посыл через символы - просто будем топтаться на месте.



Посмотрите вокруг все через символы, они на узоре ладони, на капельках воды, листочках дерева и т.д. Особенно видны символы через архитектуру, использующая элементы сакральной геометрии. Например, парк Панфилова построен по символу пятиконечной звезды. Во многих странах мира военные носят на погонах звезды. Звезда по своему энергетическому волновому воздействую на подсознательном уровне дисциплинирует человека, каждый начинает вытягиваться.



В России видно, как идет борьба между крестами и звездами, разными символами, разномыслие, поэтому то, что там происходит не требуют комментариев.



Мелочей мы не замечаем, но очень негативно на сознание воздействует использование английского "ОК", который используют все, кто имеет гаджеты.



Понимание вопроса, смыслов символики Главой государства С. Жапаровым воспринимаем с удовлетворением. Его идея об изменении флага может быть одной из самых главных наряду с первым Указом о духовно нравственном возрождении и физическом воспитании. Пока не приведем в порядок знаки и символы развития не будет, нас все время будет трясти и социальные, и политические и даже военные вопросы. Три революции результат масштабной коррупции, которая возникала и продолжает существовать, в том числе и от влияния неправильных символов.



Ясное понимание символа суть ясное воздействие на коллективное бессознательное. Постановка вопроса хороший или плохой флаг, привыкли или достигли определенных достижений не корректен. Так вопрос ставить нельзя. Главное ее энергетическое воздействие. Никто не будет отрицать, что до сих пор был спор - солнце или подсолнух. Пусть даже не правы те, кто утверждал, что это подсолнух. Но теперь никто не может сказать, что есть разное понимание и это главное.



Более того скажем и о названии нашего государства на официальном (русском) языке. При принятии Конституции 5 мая 1993 года, наша республика стала на русском языке официально именоваться "Кыргызская Республика", до этого – "Республика Кыргызстан". Официальное название нашей страны на русском языке следует привести в соответствии с официальным названием нашей страны на государственном языке: "Кыргыз Республикасы" - "Республика Кыргыз". Речь идет не об изменении названия, а о правильном переводе с государственного на официальный.



Слово "Кыргызская" – имя прилагательное и отвечает на вопрос "какая"? А это неопределенность, так как прилагательные раскрывают характеристику постоянного, стабильного, то есть имени существительного, сущностного. Название нашей страны не отвечает на вопрос "кто?" или "что?", то есть на что-то стабильное, постоянное, оформленное". Поэтому уже более 30 лет на нас давит состояние неопределенности.



Как известно слово несет в себе сильную энергетику и воздействует на общественные процессы (словом можно влюбить или убить). Прилагательные в отличие от существительных имеют пониженную энергетику, так как не определяют, а только характеризуют. Поэтому одной из причин периодической нестабильности является ошибочное название страны на русском языке. Официальное название всех государств суть существительные. Все постсоветские республики после обретения независимости переименованы в существительные (Беларусь, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Грузия, Латвия, Соха, Коми, Тыва, Ичкерия и т.д.). Противники вновь будут утверждать, что это мелочь, подумаешь, что измениться от изменения названия? Повторюсь, мелочей не бывает, любое целое состоит из мелочей, цементирующих целое. Дефектная деталь не дает возможности работать целой машине.



Для обывателя нынешнее название страны может и не имеет значения, а для специалиста это также основа нестабильности. Имя несет в себе огромную энергетическую нагрузку и поэтому кыргызы издревле придавали этому большое значение, особенно это было важно, когда давали имя ребенку.



Повторюсь, речь идет не об изменении названия нашей страны на официальном языке, а о верном переводе с государственного языка. Нельзя существительное при переводе превращать в прилагательное.



"Из всех искусств для нас важнейшими являются кино, цирк и театр": - говорил В. Ленин, сократили до кино. Так вот чрез эти жанры знаками и символами нами управляют. Почему мы молчим, когда уничтожают наш генофонд чрез фильмы, социальные сети, водку, табак, порнографию, питание. Употребление гамбургеров и шаурмы, более опасное, но мы молчим.



Символ, в отличие от знаков - как девиз должен звать вперед, но не в прошлое. "Бессмертный полк" - хороший знак, никто не спорит, и мы должны ценить, знать и беречь историю, помнить ее. Но – это взгляд в прошлое, флаг должен звать вперед, давать посыл будущему. Символы должны звать вперед, а знаки могут закреплять и прошлое, например, памятники, к которым нужно относиться бережно. Что делают на западе - коллективно сносят памятники советским воинам, так хотят стереть память, так воздействуют на сознание людей.



И в заключении, поставь правильный символ, и вся вселенная будет помогать. Очень важно понимать и то, что авторы символов накладывают на него свой смысл и энергетику. Поэтому Президент С. Жапаров как инициатор изменения государственного флага очевидно вложил свой смысл, связанный с возрождением духовного пути, который на сегодняшний день является основным вопросом выживания человечества. Источник - akipress.org

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