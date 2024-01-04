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Операция "Делимитация": как Киргизия и Таджикистан делят границу, - Игорь Кармазин
01:04 07.01.2024

Операция "Делимитация": как Киргизия и Таджикистан делят границу
Власти двух республик обещают закрыть "земельный вопрос" к весне

Игорь Кармазин

Киргизия и Таджикистан близки к тому, чтобы решить застарелый территориальный спор. Представители двух стран согласовали более 90% общей границы, все "земельные вопросы" собираются закрыть весной нынешнего года. Эксперты при этом считают, что последние шаги могут стать для обеих республик самыми трудными. "Известия" разбирались в ситуации.

Что известно о делимитации границы

Киргизия и Таджикистан близки к тому, чтобы решить все приграничные вопросы, полностью делимитировать границу. В середине декабря представители обеих республик встретились в киргизском городе Баткене, где обсудили судьбу спорных участков. По итогам переговоров чиновники согласовали 47 км границы, соответствующие договоренности зафиксировали в совместном протоколе.

Глава киргизской делегации Камчибек Ташиев подчеркнул, что всего стороны согласовали более 90% госграницы. "У нас остается несколько участков, по которым еще предстоит договориться. То есть на данный момент мы почти завершили работу по спорным территориям, осталось провести всего несколько встреч", - заявил он.

В свою очередь, глава таджикской делегации Саймумин Ятимов сообщил, что в ходе переговоров в Баткене стороны принципиально согласовали 120 км границы. "Комиссия к решению основных вопросов относится очень ответственно, выполняет точные указания глав наших государств", - подчеркнул он. По словам Ятимова, к весне Бишкек и Душанбе могут решить все территориальные вопросы.

Саймумин Ятимов и Камчибек Ташиев на переговорах в городе Баткене

Интересно, что детали переговоров стороны в этот раз раскрывать не стали. Но в начале декабря после аналогичной встречи Ятимов говорил чуть больше. По его словам, представители Душанбе и Бишкека договорились, что многие спорные объекты инфраструктуры будут использоваться совместно. Киргизская сторона получит свободный, неограниченный доступ к объектам на территории Таджикистана, таким же правом будет пользоваться таджикская сторона на территории Киргизии.

Конкретные объекты при этом не назывались, неофициально сообщалось, что речь, в частности, идет об ирригационном канале Торткол и дороге Исфахан – Баткен, которые в нескольких местах пересекают границу. "Думаю, такое же решение стороны могли принять и относительно автодорог Худжанд – Канибадам и Исфара – Ворух", - говорит таджикский политолог Негматулло Мирсаидов.

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В чем суть разногласий

Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет 970 км. Рубежи чертили в советские годы, когда этническому фактору не придавали большого значения, исходили прежде всего из хозяйственных соображений. В общем государстве трудностей из-за этого не возникало, ведь границы были во многом номинальными.

Ситуация изменилась после распада Советского Союза, когда у новых государств появилось множество претензий друг к другу. Главными поводами для разногласий стала этническая чересполосица, а также притязания на различные элементы инфраструктуры: дороги, каналы, водозаборы, пастбища. Еще одной постоянной точкой напряжения стали анклавы, самым крупным из них является Ворух - территория Таджикистана внутри Баткенской области Киргизии.

В таких условиях регулярными стали приграничные стычки, всего произошло более 200 инцидентов с применением оружия. Сценарий всегда примерно одинаковый: сначала спор возникал между местными жителями, постепенно он разрастался, в него вовлекались пограничники и армейские части. Руководители двух стран в ручном режиме тормозили конфликт, обещали делимитировать границу, но дальше деклараций дело не шло, поэтому очень быстро сценарий повторялся вновь.

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Реальной политической воли для решения разногласий не хватало. Политики обеих стран в своих спорах опирались на карты разных лет. Патриотическая общественность в штыки воспринимала попытки договориться, выступала против любого обмена одной территории на другую. Наконец, многих устраивала неопределенность на границе, ведь она позволяла коррумпировать чиновников и наращивать объемы контрабанды.

Взглянуть на ситуацию по-новому пришлось в сентябре 2022 года. Тогда между странами вспыхнул крупнейший за годы независимости конфликт. Поводом стали споры из-за дороги, которая соединяет основную территорию Таджикистана с анклавом Ворух. Стороны применяли не только стрелковое оружие и минометы, но также тяжелую бронетехнику, боевую авиацию и реактивные системы залпового огня. С киргизской стороны жертвами стали 63 человека, Душанбе сообщал о 41 погибшем.

Стороны фактически оказались на пороге полномасштабной войны, стало понятно, что дальше откладывать решение проблемы нельзя. В октябре 2022 года в Астане при посредничестве России прошли переговоры президентов двух стран Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона. Никаких заявлений по итогам политики не сделали, подробностей не сообщили. Тем не менее после встречи работа по делимитации границы активизировалась.

Межправительственная комиссия двух стран стала работать постоянно, регулярными стали встречи представительных делегаций. Известно, что только во второй половине 2023 года чиновники смогли согласовать 140 км границы, неописанными остается около 100 км. "Мы работаем над тем, чтобы в наших странах и во всей Центральной Азии был мир. Думаю, к весне уладим все споры", - заявлял президент Киргизии Жапаров.

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Что говорят эксперты

Таджикский политолог Негматулло Мирсаидов считает, что власти двух стран ускорили работу по границе по нескольким причинам.

- Во-первых, после кровавого конфликта 2022 года появилось понимание, что решить вопрос можно только мирным путем, война никому не пойдет на пользу. Во-вторых, дополнительные угрозы в Центральной Азии возникли из-за ситуации на Украине. Оппоненты России стремятся создать на постсоветском пространстве еще один очаг напряжения. Понятно, что Бишкек и Душанбе жертвами этой игры становиться не хотят. В-третьих, я отмечаю личную роль Владимира Путина, который приложил много усилий, чтобы убедить лидеров наших стран перейти к переговорам, - говорит он.

Киргизский политолог Игорь Шестаков считает, что к весне стороны действительно могут решить накопившиеся вопросы.

- К сожалению, пока мы не знаем подробностей переговоров. Вероятно, неописанными остались самые сложные участки границы. Тем не менее мы видим активную работу. Судя по всему, Бишкек и Душанбе согласовали основные условия и принципы делимитации, поэтому в ближайшие месяцы действительно можно ждать хороших новостей, - предполагает он.

Источник - Известия
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