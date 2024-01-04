Узбекистан таинственный. Некрополь с "Часами апокалипсиса" и могилой Адама. Что скрывает Миздахкан

01:05 07.01.2024

Некрополь с "Часами апокалипсиса" и могилой Адама. Что скрывает Миздахкан



Об одном из таинственных мест в Узбекистане.



В каждой стране, в самых неожиданных уголках могут притаиться удивительные места, таящие в себе дух древних памятников, которые окутывают легенды. Одно из таких мест в Узбекистане, в 40 минутах от города Нукуса (Каракалпакстан).



