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Узбекистан таинственный. Некрополь с "Часами апокалипсиса" и могилой Адама. Что скрывает Миздахкан
01:05 07.01.2024

Некрополь с "Часами апокалипсиса" и могилой Адама. Что скрывает Миздахкан

Об одном из таинственных мест в Узбекистане.

В каждой стране, в самых неожиданных уголках могут притаиться удивительные места, таящие в себе дух древних памятников, которые окутывают легенды. Одно из таких мест в Узбекистане, в 40 минутах от города Нукуса (Каракалпакстан).



Некрополь Миздахкан – археологический комплекс сооружений, который занимает двести гектаров площади. Здесь находятся древние захоронения, некоторые из которых имеют 2400-летнюю историю, самые поздние захоронения датируются XIV веком.

Миздахкан – одно из самых древних и больших кладбищ не только в Узбекистане, но и в Центрально-Азиатском регионе. С древнейших времен это место притягивало многочисленных паломников своей священностью и таинственностью.

Миздахкан представляет собой огромный комплекс с мавзолеями Шамун-наби, Мазлумхан Сулу, Халфа Ережеп и бугром Джумарт-кассаб, а также город золотоордынских времен, караван-сарай, руины отдельных усадеб и замков, остатки ирригационных систем.

Ранее считалось, что в комплекс входило и городище Гяур-кала, однако позднее было доказано, что это отдельный памятник. Во времена Средневековья Миздахкан был третьим по величине городом Хорезма.

Место переплетения зороастризма и ислама

Миздахкан сегодня - одна из наиболее почитаемых мусульманских святынь на территории Узбекистана. Дух захватывает от созерцания огромного пространства, на котором расположился древний некрополь. Здесь переплелись традиции зороастризма и ислама: старые могильники, руины средневековых мавзолеев, оплывшие развалины древнейших построек, от которых видно только самую верхушку, большая же их часть скрыта под слоями времени и песка.

Здесь были обнаружены уникальные находки, связанные с древними погребальными обрядами (сосуды-оссуарии, саркофаги, керамические изделия, монеты), по которым археологи смогли воссоздать детали господствующей культуры.

Многие историки считают, что родиной зороастризма (маздаизма) нужно считать именно Хорезм. Если вы там побываете, местные старожилы обязательно поведают легенду о том, что именно здесь находится могила Адама, а также так называемые "Мировые часы" или "Часы апокалипсиса", которые ведут обратный отсчет жизни на Земле.

По легенде, ежегодно из стены "часов" выпадает кирпич и, как гласит предание, когда выпадет последний кирпич, случится апокалипсис - наступит конец света. Поэтому приезжающие сюда паломники бережно собирают камни, аккуратно складывая рядом, читая молитву о спасении. Каждая пирамидка состоит из семи камней, и люди верят, что таким образом они продлевают жизнь планеты.

Почему считается, что могила Адама находится здесь? Ученые предполагают, что могила Адама в Миздахкане (Маздахкане) - это захоронение Гайомардана (Гайомарда, Гайамаретана), первочеловека, сотворенного Ахурамаздой (Богом Мудрости и Солнца в зороастризме).

В священной книге - Авесте - упоминается город Мазда, который был возведен в честь Ахурамазды, где и был сотворен первый человек.

Кстати, слово "Адам" созвучно со словом "одам" в узбекском (и в таджикском) языке, которое переводится как "человек". Кроме того, именно здесь, на Хорезмской земле, пресловутое райское яблоко звучит как прямой запрет Бога - "Не трогай!" ("олма" - с узбекского переводится не только как "яблоко", но и как глагол в отрицательной форме - "не бери", "ол" - бери", "ма" - отрицательная частица).

Название самого Миздахкана созвучно с именем зороастрийского божества Мазда (или Ахурамазда – верховный бог). Считается, что первочеловек похоронен под курганом Джумарт-Кассаб.

Легенды трех холмов

Миздахкан видно издалека, он расположен на трех холмах посреди степей. Среди многочисленных надгробий виднеются священные мазары и вышеупомянутый курган Джумарт-Кассаб – сердце некрополя. Сказочный город мертвых предстает во всей красе.

Джумарт-кассаб - курганообразный бугор высотой около 5 м, расположенный рядом с мазаром Шамун-наби. На его вершине и склонах можно проследить выходы конструкций из жженого кирпича, а также фрагменты хорезмийской керамики. Это позволяет предполагать, что бугор скрывает какие-то древние постройки.

С бугром Джумарт-кассаб ("мясник Джумарт") связана легенда о добром мяснике, который бесплатно раздавал беднякам мясо в голодные годы неурожая. За его бескорыстную доброту и сочувствие к ближним, он был возведен в ранг святых.

Мазлумхан-сулу

На северном холме Миздахкана находится восхитительный по декоративному оформлению полуподземный мавзолей Мазлумхан-сулу (XIII- XIV в.). Археологи, занимавшиеся его раскопкой, пришли к выводу, что Мазлумхан-сулу - изначально подземная постройка, которая имеет явно выраженный культовый характер. Возвышенность, на которой он находится, использовалась как некрополь, по меньшей мере, с начала нашей эры. Все обнаруженные здесь постройки являются погребальными или связаны с погребальным культом.

Бытует легенда, что это был дворец ханской дочери Мазлум-сулу. Когда город подвергся нападению "неверных", вождь врагов полюбил девушку, а она ответила ему взаимностью. Разъяренный правитель убил дочь и приказал похоронить ее в собственном дворце, который стал мавзолеем.

Есть еще одна версия легенды: якобы здесь жила восхитительной красоты девушка Назлымхан - любимая дочь правителя. Многие знатные юноши добивались ее руки, но она была влюблена в бедного строителя. Разгневанный отец пообещал, что выдаст дочь замуж за того, кто за одну ночь сможет построить минарет высотой до неба. Влюбленный юноша-строитель, не веря своему счастью, выстроил минарет за ночь, а утром пришел за любимой во дворец.

Но увидев, что юноша беден, правитель отказался выполнить обещанное. Не помня себя от горя, юноша бросился с вершины выстроенного им же самим минарета. За ним отправилась и красавица Назлымхан-сулу. И лишь на том свете они смогли соединить свои любящие сердца и души. По приказу правителя их похоронили вместе, а над могилой возвели мавзолей, сложенный из кирпичей разрушенного минарета.

Халифа Ережеп

Другое культовое сооружение - Халифа Ережеп (IX в.) - представляло собой роскошную постройку, возведенную из сырцового и жженного кирпичей. В фундаменте был заложен слой камыша, который придавал сейсмостойкость стенам и оберегал здание от сырости.

О Халифе Ережеп ходит легенда, что он обучал своих подданных при жизни, а после смерти дело продолжил его дух.

Шамун-наби

Большой интерес представляет мавзолей Шамун-наби (XVII - XVIII вв.). Внутри мазара Шамун-наби находится колоссальная гробница длиной 25 м, приписываемая святому Шамун-наби. Из-за необычной величины гробницы и некоторых особенностей геологического строения возвышенности, на которой она расположена, существовало мнение, что здесь могли лежать кости мезозавра (вымершего животного мелового периода).

Однако более поздние исследования показали, что гробница не содержит никаких погребений и, по всей видимости, имела какое-то культовое назначение. С мавзолеем Шамун-наби связаны легенды, перекликающиеся с библейским сказанием о Самсоне.

В северной части Миздахкана почти повсеместно встречаются разрушенные и засыпанные древние погребальные постройки. По всему кладбищу расположены бесчисленные мазары, которые имеют тысячелетнюю историю. Некоторые из них так хорошо сложены, что практически не утратили свой первоначальный облик.

Еще одна интересная деталь некрополя. На территории всего кладбища часто фигурирует так или иначе число семь. Многие паломники собирают пирамидку именно из семи кирпичей возле "Мировых часов". Верят, что тот, кто сложит столбик из 7 кирпичиков, у того обязательно сбудутся желания. Так как желающих осуществить желания больше чем камней, разрешается разбирать чужие кладки, но забирать камни отсюда с собой ни в коем случае нельзя, плохая примета.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704578700


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