Компартия Китая решила управлять центробанком, - Валентин Катасонов

Компартия Китая решила управлять центробанком

На фоне нарастающих проблем в денежно-кредитной сфере Народный банк Китая переходит под крепкую партийную руку



В экономике и финансовой сфере Китая в последние годы стали возникать проблемы, которые партийное и государственное руководство страны пыталось решать, но эффект был очень ограниченный. Проблемы лишь усугублялись. В лучшие годы Поднебесная демонстрировала темпы экономического роста, превышающие 10 процентов в год. В прошлом десятилетии рост замедлился. Темы прироста ВВП Китая, по данным МВФ, были следующими (%): 2018 г. – 6,8; 2019 г. – 6,0; 2020 г. – 2,0; 2021 г. – 8,4; 2022 г. – 3,0; 2023 г. – 5,0 (предварительная оценка). В следующем, 2024 году, по прогнозу МВФ, прирост ВВП составит 4,2%.



Но эти, на первый взгляд, неплохие темпы достигаются Китаем очень дорогой ценой. В частности, наращиванием долгов всех секторов экономики. Так, в 1995 году, по данным МВФ, госдолг Китая составил скромную величину в 21,62% ВВП. К 2000 году он чуть-чуть подрос и стал равняться 22,99% ВВП. А в этом году, судя по всему, показатель превысит 80 процентов. И это лишь долг центрального правительства. А есть еще долги местных органов власти, которые слабо учитываются официальной статистикой и которые, по оценкам экспертов, не менее чем в два раза превышают долг центрального правительства.



А ведь еще есть долг частного сектора экономики (сектора домашних хозяйств и сектора нефинансовых корпораций). К середине 2023 года долг сектора нефинансовых корпораций составил 28,3 трлн долл. В относительном выражении это 166% ВВП. На середину 2008 года этот показатель равнялся 94,2% ВВП. Таким образом, за полтора десятилетия долговая нагрузка сектора нефинансовых корпораций выросла в 1,76 раза. В силу того, что власти Китая не дают исчерпывающей статистики по разным видам долгов, для определения суммарной величины долга китайской экономики приходится делать экспертные оценки. Согласно большинству экспертных оценок, общий (суммарный) долг Поднебесной уже перевалил за 300% ВВП. Если проследить динамику экономического роста Китая и динамику общего долга Поднебесной, мы увидим, что приросты основной суммы долга по многим годам превышают приросты ВВП. Т. е. никакого реального роста китайской экономики не происходит. Активно обсуждается одна сторона медали (динамика экономики), но скрывается другая (рост долгов).



А ведь кроме основной суммы долга есть еще обязательства по обслуживанию долга (оплата процентов). С учетом этого уже получается не бег на месте, а погружение в пучину долгов. Представим, что средняя ставка по кредитам и займам, получаемых китайскими заемщиками, составляет 5 процентов годовых. При величине общего долга, равной 300 процентов ВВП, на обслуживание долга требуется ежегодно 15 процентов ВВП. Т. е. только для того, чтобы держать китайскую экономику "на плаву", надо чтобы годовые приросты ВВП составляли не менее 15% в год. Но этого и в помине нет.



Справедливости ради следует признать, что в похожем положении находятся многие другие страны. Но Поднебесная имеет серьезные геополитические амбиции. А они могут претворяться в жизнь только на базе действительно крепкой, устойчивой экономики. Китайская экономика находится на грани очень серьезного экономического кризиса. Предупредительные звоночки уже раздаются с китайского рынка недвижимости и строительства, где начались банкротства крупных девелоперских, строительных и риэлторских компаний.



Партийно-государственное руководство Китая предпринимает отчаянные попытки навести порядок в экономике и финансах страны. Причем попытки достаточно радикального характера. В частности, в этом году были приняты меры по повышению эффективности управления банковской и финансовой сферами экономики. Об этом хочу сказать несколько подробнее.



Речь идет прежде всего о центральном банке Поднебесной, который называется Народным банком Китая (НБК). Как известно, в подавляющем числе стран центробанки имеют статус независимого от государства института. А вот Китай – одна из немногих стран, где ЦБ является частью государства и входит в исполнительную ветвь государственной власти.



Днем рождения китайского центробанка считается 1 декабря 1948 года. НБК, согласно Конституции КНР, подчиняется Госсовету (высший орган исполнительной власти). Правовое положение НБК было окончательно установлено 18 марта 1995 года (на третьей сессии 8-го съезда ВСНП был принят Закон КНР "О Народном банке Китая") и с тех пор не подвергалось никаким изменениям.



Были лишь некоторые изменения, касающиеся функций НБК. Основными его функциями являются проведение денежно-кредитной политики и регулирование финансового сектора. Руководство НБК осуществляется управляющим и его заместителями, которые назначаются или снимаются с должности председателем Китайской Народной Республики. Их кандидатуры утверждаются Всекитайским собранием народных представителей или постоянным комитетом, который действует между сессиями. НБК состоит из 19 департаментов, в том числе главного управления, правового, денежно-кредитной политики, валютного, статистики, финансовой стабильности, бухгалтерского, платежной системы и др.



Несмотря на свою подчиненность Госсовету, НБК в последние два десятилетия становился все более автономным институтом в рамках исполнительной ветви власти. И многие свои решения принимал самостоятельно, лишь формально согласуя их в Госсовете (что было несложно, учитывая, что председатель НБК является членом Госсовета). Но в последние годы, особенно с того момента, когда у руля страны встал нынешний генеральный секретарь КПК и председатель Китая Си Цзиньпин (т. е. в 2012-2013 гг.) у партийного руководства стало возникать все больше вопросов и сомнений по поводу правильности проводимой центробанком политики.



Конечно, большая часть вопросов касается быстро растущих долгов китайской экономики. Вдруг вспомнили, что в стране сложился мощный "теневой банкинг", который оказался вне контроля центробанка. Есть вопросы и по поводу валютного курса юаня. Существует риск того, что США и их союзники могут заморозить гигантские суммы валютных резервов Китая, которые превышают сумму в 3 трлн долл. (и это, не считая того, что, вероятно, у Китая имеются немалые валютные резервы, которые не отражаются в официальной статистике). Только в казначейские бумаги США денежные власти Китая вложили без малого один триллион долларов.



По некоторым косвенным признакам можно заключить, что в верхнем эшелоне власти недовольны тем, что НБК слишком сблизился с западными финансовыми институтами. С 2002 года в течение 15 лет управляющим НБК был Чжоу Сяочуань, при нем НБК стал устанавливать тесные личные связи с иностранными коллегами, включая бывшего министра финансов США Генри Полсона. НБК слишком проникся идеями экономического и финансового либерализма, что в конечном счете подтачивает власть правительства и компартии, ослабляет национальный суверенитет. Чиновники НБК даже стали копировать образ жизни своих западных коллег. При нынешней враждебности Запада к Китаю это становится особенно недопустимо, угрожает национальной безопасности страны. Уже не приходится говорить об ухудшении моральной атмосферы в НБК. Число коррупционных скандалов, связанных с чиновниками центробанка, растет. Уголовные дела из-за взяток, например, были заведены на бывшего заместителя главы Народного банка Китая Фань Ифэя и руководителя одного из департаментов Сунь Гофэна.



В этом году появились некоторые признаки того, что партия и правительство Китая начали наводить порядок в НБК. Суть происходящего – восстановление и укрепление руководящей роли партии в финансовом секторе китайской экономики. Все помнят крылатую фразу Мао Цзэдуна: "Винтовка рождает власть". А у Си Цзиньпина появился новый лозунг: "Финансы рождают власть".



На изменения в финансовой политике Китая обратила внимание в конце декабря английская Financial Times в своей публикации China sidelines its once venerated central bank ("Китай отстраняет свой некогда почитаемый центральный банк").



Она обозначила главные шаги партийного руководства по наведению порядка в финансовой сфере. Самый важный был сделан еще в марте 2023 года, когда ЦК КПК принял решение об учреждении Центральной финансовой комиссии (Central Financial Commission – CFC). Как отмечает FT, CFC создана при генеральном секретаре КПК Си Цзиньпине после широкомасштабных реформ, направленных на изменение партийных и государственных структур. CFC призвана осуществлять партийный надзор за финансовой системой Китая и управлять ею. Отмечается, что CFC получила полномочия назначать руководителей ЦБ. Одновременно с учреждением CFC был ликвидирован Комитет по финансовой стабильности и развитию (FSDC), орган Государственного совета, созданный в 2017 году. CFC руководила роспуском Комитета. Помещения и часть сотрудников FSDC перешли в CFC. В аппарат CFC были также привлечены сотрудники из Народного банка Китая, Министерства финансов и Национальной комиссия по развитию и реформам. CFC начала функционировать в полном объеме с сентября.



Руководителем CFC назначен Хэ Лифенг. Между прочим, с 12 марта 2023 года он занимает пост вице-премьера Государственного совета КНР. Хэ считается соратником Си Цзиньпина, также длительно работавшего в провинции Фуцзянь. Хэ Лифэн был одним из немногих гостей, приглашенных на свадьбу Си Цзиньпина в 1987 году. Хэ часто сопровождал Си Цзиньпина в важных дипломатических миссиях за рубежом.



Одновременно с CFC учреждена Центральная комиссия по финансовой работе (Central Financial Work Commission – CFWC). Она призвана контролировать идеологическую и политическую роль КПК в финансовой системе Китая. Кстати, CFWC уже существовала в прошлом. Она учреждалась в 1998 году, а в 2002 году была упразднена на 16-м съезде компартии, ее функции были переданы государственным регулирующим органам. И вот спустя 21 год CFWC была восстановлена. Секретарем комиссии в ноябре 2023 года был назначен упомянутый выше Хэ Лифенг. Таким образом, он будет руководить двумя комиссиями.



Следует также отметить, что в марте был создан новый финансовый регулятор – Национальное управление финансового регулирования (National Administration of Financial Regulation – NAFR). NAFR учреждено на базе Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (China Banking and Insurance Regulatory Commission – CBIRC) и находится в прямом подчинении Госсовета КНР. NAFR отвечает за регулирование всего финансового сектора, за исключением рынка ценных бумаг. Оно взяло на себя некоторые функции Народного банка Китая. Отмечается, что NAFR поглотит более 1,6 тысячи окружных отделений Народного банка Китая.



Летом этого года произошло назначение на пост руководителя НБК Пана Гуншэна. Он сменил И Гана, занимавшего этот должность более пяти лет. Я об этом писал в статье "Смена караула в Центробанке Китая". Уже во второй половине 2023 года начались кадровые перестановки в НБК. Было замечено, что из ЦБ были уволены или ушли добровольно сотрудники с избыточно либеральными и прозападными взглядами.



С момента этого назначения прошло уже почти полгода. И кое-что прояснилось. Новый управляющий НБК, как отмечает FT, теперь занимает в партийной иерархии положение ниже, чем руководители некоторых финансовых организаций, которые регулировал центробанк. Председатель Промышленно-коммерческого банка Китая Ляо Линь, председатель Сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу и глава страховой компании China Life Insurance Цай Силян являются членами ЦК КПК, а вот Пан Гуншэн не входит в ЦК.



Суть большинства комментариев по поводу изменений, происходящих с центробанком Китая, проста: если раньше НБК формировал денежно-кредитную политику, то теперь ее будет формировать партия, а НБК будет ее исполнять. Источник - Фонд стратегической культуры

